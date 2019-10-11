В Европе созывают экстренное заседание из-за наступления Турции на Сирию

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан предложил собраться на экстренное заседание представителям более 30 государств, которые входят в объединение, созданное для борьбы с "Исламским государством". А все потому, что Турция 9 октября начала военную операцию "мирная весна" в Сирии.

Накануне турецкие военные самолеты и артиллерия нанесли удары по территории, которая удерживается курдами. По данным сирийских чиновников, "досталось" и гражданским районам.

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Как известно, Турция пошла в наступление на курдов из-за того, что Трамп отозвал из Сирии американские войска, которые боролись совместно с курдами против террористов. Сейчас войска Турции вошли в Сирию и интенсивно обстреливают территорию последнего анклава курдов.



Военная операция "Мирная весна"/ Getty Images

Отметим, что пока неизвестно точно, сколько турецких военных перебросили на территорию Сирии. Несколько населенных пунктов подверглись ударам с воздуха и артиллерии, что заставило тысячи мирных жителей покинуть свои дома. Как известно, погибли по меньшей мере семь гражданских, двое из них дети. По меньшей мере 19 человек пострадали, в том числе четверо детей.

Реакция мирового сообщества на наступление Турции

В США операцию не одобрили. Сенатор США Линдси Грэм ранее анонсировал "разрушительные санкции" против Турции в случае наступления ее военных на севере Сирии. После того, как наступление все-таки произошло, в Штатах сообщили, что разработка закона о санкциях завершилась 9 октября.

Так, предусмотрено замораживание активов и ограничение выдачи американских виз ряду турецких чиновников, в частности президенту, вице-президенту, министрам обороны, иностранных дел, финансов, торговли, энергетики. Кроме того, санкции предусмотрены за покупку Турцией российских ЗРС С-400. Ограничительные меры касаются и энергетического и оборонного секторов.



​Во время операции погибли по меньшей мере 7 гражданских / Getty Images

Не осталась в стороне и Европа. В частности, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер призвал Эрдогана остановить военную операцию в Сирии, а также подчеркнул: ЕС не будет платить за турецкий план.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Турцию избегать действий, которые могут ухудшить ситуацию в регионе, и отметил, что Альянс рассчитывает на ее сдержанность. В то же время он считает, что Турция имеет основания опасаться за собственную безопасность, поскольку подверглась террористическим атакам.

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В ООН традиционно выразили обеспокоенность и призвали избегать насилия. Также представитель прессслужбы организации Фархан Хак заявил, что конфликт в Сирии невозможно решить военным путем.