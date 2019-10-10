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      Не помогли во Второй мировой: Трамп объяснил, почему США не будет защищать курдов

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      Президент США Дональд Трамп
      Президент США Дональд Трамп / washingtonpost.com

      Американский президент Дональд Трамп решил не становиться на защиту сирийских курдов после заявления президента Турции Реджепа Эрдогана о масштабной операции против них.

      Он отметил, что Соединенные Штаты Америки потратили на курдов уже много денег, сообщает Washington Post.

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      А также подчеркнул, что курды не помогли США во Второй мировой войне, в том числе во время военной операции в Нормандии. Ведь были заинтересованы только в борьбе за свою землю.

      Американский президент отметил, что об этом "кто-то писал в очень мощной статье", однако так и не уточнил, про какой материал идет речь. Местные журналисты предположили, что он мог ссылаться на колонку консервативного автора Курта Шлихтера.

      "Несмотря на все сказанное, нам нравятся курды", – подытожил он, отвечая на вопрос о вторжении Турции в Сирию.

      Отметим, что курды являются крупнейшим этническим меньшинством в Сирии. По разным данным, их количество составляет от 9 до 15% населения.

      Кто такие курдыНарод, который не имеет своей государственности. Проживает преимущественно на территориях Турции, Ирана, Ирака, и Сирии. В других странах мира присутствует большая курдская диаспора. Их общая численность – примерно 40 миллионов человек.

      Курды подвергаются различным видам этнической дискриминации почти везде, где они исторически расселены. К примеру, турецкие власти не признают существование курдского языка и запрещают его публичное употребление.

      После завершения Первой мировой войны ее победители пообещали курдам создание их собственного государства. Это предусматривал Севрский мирный договор. Однако соглашение так и не вступило в силу и было аннулировано.

      Что известно об операции Турции против курдов

      Эрдоган заявил о проведении операции против сирийских курдов еще в декабре 2018 года. Тогда Турция и США призвали к установлению 32-километровой "зоны безопасности" на севере Сирии.

      Впрочем, после самого заявления Эрдогана о военной операции президент США Дональд Трамп заявил о выводе из Сирии американских войск, а Эрдоган отложил проведение операции против курдов.

      Уже в начале октября Турция все же решила осуществить наступление на сирийских курдов и начала стягивать к границе свои войска. В ответ Трамп заявил, что в случае "неправильного" поведения Эрдогана в Сирии, он разрушит экономику Турции.

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      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Новости США История Война Дональд Трамп Война в Сирии Новости Турции
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