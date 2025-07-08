В 2016 году Ирина Заремба впервые посетила детский центр. Вдохновленная, вместе с коллегами, она привезла детям много подарков, чтобы их порадовать. Но почувствовала разочарование, потому что поняла: этим детям не нужны подарки, им нужно внимание, нужны взрослые. Уже через 5 минут подарки лежали где-то в углу, а все внимание детей было сосредоточено на гостях.

Этот визит стал трансформационным. Из центра Ирина вышла с пониманием, что дети не должны расти в учреждениях институционального ухода. Этот опыт стал началом ее изменений как в карьерной, так впоследствии и в личной жизни.

Сегодня Ирина Заремба сама является мамой-усыновительницей, соавтором и ведущей подкаста "Мама, я дома!" и проектным менеджером Координационного центра по развитию семейного воспитания и ухода за детьми. В интервью 24 Каналу Ирина рассказала о собственном опыте усыновления во время войны и разрушила самые распространенные мифы.

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Как происходило усыновление и сколько времени длилось

Тогда, в 2016 году, Ирина с мужем еще осторожно говорили об отцовстве, ведь были совсем молоды. Поэтому Ирина, которая занималась корпоративным правом, приняла решение: если не может сейчас хотя бы одного ребенка забрать из этой системы, то поможет другим людям проходить этот путь. Так началась ее практика семейного адвоката по вопросам усыновления.

Впрочем, полномасштабное вторжение России обострило для Ирины с мужем вопрос отцовства – они поняли, что для них это актуально. И в августе 2022 года начали собирать документы.

Важно помнить, что усыновление – не единственный способ стать семьей для ребенка. Больше информации об усыновлении и семейных формах воспитания детей можно узнать на платформе "Украина для каждого ребенка".

Сбор документов, чтобы стать кандидатом в усыновители, занял 2 недели. 9 сентября 2022 года в Дие появилась возможность подать документы онлайн, и Ирина с мужем были одними из первых, кто воспользовался этой функцией. Далее Служба по делам детей должна была проверить жилищные условия и предоставить направление на обучение для будущих усыновителей, что является обязательным шагом.

"На обучении специалисты прямо говорят: "Наша задача здесь – снять с вас розовые очки, растоптать, чтобы вы не имели шанса надеть их обратно. Потому что вы вступаете на путь отцовства, которое является ответственностью и в котором терпение является ключевой концепцией, чтобы с ним справиться", – рассказала Ирина.

Имея опыт в вопросах усыновления как юрист, Ирина с мужем закладывали себе год на поиск ребенка. Впрочем, уже через 2 недели после завершения обучения им позвонили из Службы по делам детей и сообщили о мальчике. Больше всего Ирину удивило, почему с ними так быстро связались – они были единственными, кто готовы были принять ребенка старше 5 лет. А Данилке на то время было почти 8 лет.

Мальчик тогда находился в Центре социальной поддержки детей, целью которого является возвращение ребенка в биологическую семью, или же, если семья этим не воспользуется, – поиска новой. Поэтому его хорошо подготовили к первой встрече, которая должна была длиться 20 минут, но так хорошо пошла, что длилась 2 часа.

Пребывание в заведении – это насилие над ребенком

Для себя Ирина с мужем еще до встречи решили, что готовы стать мальчику новой семьей и ждали его решения. Ведь Даниил имел сильную привязанность к своей биологической матери и вспоминал о ней.

Уже 17 января 2023 года Даниил переступил порог нового дома. Сначала его приняли под опеку, ведь мальчик имел статус ребенка, лишенного родительской опеки, но биологическая мать еще не была лишена родительских прав в отношении ребенка и все еще могла его вернуть.

Но Ирина с мужем были готовы к такому риску, потому что просто не могли допустить, чтобы его отправили в другое заведение на постоянное проживание, ведь знали, что было с мальчиком в самом первом заведении, куда его поместили на месяц. По их мнению, пребывание ребенка в таком заведении – это насилие над ним.

Мы просто не могли допустить, чтобы он еще год времени провел там (в учреждении, которое осуществляет институциональный уход и воспитание – 24 Канал) и приняли решение, что если так сложились звезды и наши судьбы пересеклись, то мы будем ему родителями столько, сколько нам позволит эта ситуация. И мы включились на полную как родители,

– поделилась Ирина.

Дальше начались врачи и логопед – Даниил не произносил 6 звуков. Впоследствии и домашнее обучение, ведь в первом классе ребенок даже не знал алфавит и не был приучен учиться. Ирина невероятно благодарна первой учительнице Даниила, которая с пониманием ко всему отнеслась и позволила мальчику догонять материал в своем темпе.

Уже летом состоялось первое заседание по лишению биологической матери Даниила родительских прав. Она даже хотела с ним поговорить и звонила мужу Ирины. Но это должна была решать Служба по делам детей, поэтому на звонке все завершилось и на следующие заседания женщина не явилась.

5 ноября 2023 года вступило в силу решение суда о лишении родительских прав биологической матери в отношении Даниила. Это дало право на усыновление, и уже в январе 2024 года мальчик официально стал частью новой семьи.



Ирина с мужем и Даниилом / Фото из инстаграма Ирины Зарембы

О сложностях адаптации и связи ребенка с биологической матерью

Адаптация ребенка в новой семье – очень сложный процесс. Сначала длится "медовый месяц", но потом ребенок расслабляется и начинает работать со своей болью, которая часто выходит через неконтролируемые эмоции, потому что ребенку 8 лет, а эмоциональный интеллект – на 3 – 4 года. Ребенок не понимает, что с ним происходит и задача родителей – научить его с этим справляться.

"Надо было проявить много терпения. Очень сложно, когда ты видишь, как ребенок может причинять себе боль, причинять боль животному. Но он делает это не потому, что является злым, а потому, что у него столько боли, которую он должен как-то высвободить. Это целебное родительство на самом деле, потому что когда ты проявишь достаточно терпения, то ребенок выходит обновленным, он имеет возможность и пространство отпустить эту боль", – поделилась Ирина.

У Даниила была очень сильная связь с биологической матерью, поэтому он очень часто вспоминал и спрашивал о ней. Нахваливал, какой у мамы вкусный борщ или тесто, а потом в разговоре выяснялось, что ребенок ел просто муку. Было много истерик и по другим причинам, например из-за полицейской машины, которая проехала рядом, потому что он вспомнил, как они с биологической матерью ехали в такой.

Были моменты, когда он плакал и говорил, что очень хочет к своей маме. Мы объясняли ему, почему это невозможно и напоминали, что у нее было много возможностей, но так не произошло,

– вспомнила Ирина.

Ирина с мужем выслушивали его истории о биологической маме. Через 2,5 года в новой семье Даниил уже гораздо меньше вспоминает ее и называет просто по имени. Период адаптации для семьи Ирины уже позади, и теперь перед ними обычные вызовы с обычным ребенком, у которого только начинается подростковый возраст.

Недавно Даниил сыграл на своем первом концерте на фортепиано. Сам захотел и инициировал эти занятия. Он много читает, начинает говорить на английском и учит немецкий. Парень очень активный, уже успел позаниматься футболом и фехтованием.

"Даниил – очень умный парень, он чрезвычайно талантлив. Это большая честь открывать в нем эти таланты и давать ему пространство для этого", – сказала Ирина.



У Даниила много хобби / Фото из инстаграма Ирины Зарембы

Страхи, связанные с усыновлением

Больше всего Ирину волновало, что не все близкие люди смогут принять их решение. На самом деле было и так, но рядом были и те, кто поддержал. Другие же страхи были более абстрактные – неизвестность из-за войны, из-за того, что все изменится.

"Сначала ты слышишь о различных негативных кейсах и думаешь, что у тебя так не будет. Будет! И надо готовиться, прорабатывать свои реакции. Во время обучения было много вопросов, когда мы с мужем вечером садились и рефлексировали, что мы будем делать в таких случаях. Все эти вещи о том, что усыновители возвращают детей в систему, – это одно из самого худшего, что вообще может произойти. Это очень страшно, но где-то в рамках первого года адаптации у меня тоже пробегали такие жуткие мысли", – поделилась Ирина.

Как изменилось усыновление во время войны

Даже в условиях военного положения в Украине продолжает работать система усыновления, чтобы больше детей смогли найти себе новые семьи. Однако с начала полномасштабного вторжения процесс усыновления претерпел некоторые изменения.

Прежде всего межгосударственное усыновление на время военного положения полностью прекращено. Это означает, что иностранцы или украинцы, которые живут за рубежом, не могут усыновить украинских детей. Исключение есть только для людей, которые являются родственниками ребенка, а также тех, кто хочет усыновить брата или сестру ранее усыновленного ими ребенка.

В начале полномасштабного вторжения часть детских учреждений эвакуировали за границу, и усыновить детей, которые там проживали, было невозможно. Однако с июня 2023 года это стало возможным. В частности, украинским семьям позволили часть процедуры пройти онлайн, а именно – предварительное знакомство с ребенком. Однако личная встреча все равно является обязательной – будущие родители или хотя бы один из них должны поехать к ребенку в ту страну, куда его эвакуировали.

В то же время для украинцев, которые проживают в Украине и хотят усыновить детей, процесс несколько упростился из-за диджитализации. В частности, в сентябре 2022 года появилась возможность подавать документы и получать консультации от Службы по делам детей онлайн.

Также с 2024 года функционирует государственная онлайн-платформа об усыновлении и семейных формах воспитания dity.gov.ua, где будущие усыновители могут получить пошаговый алгоритм действий, перечень документов, шаблоны заявлений, инструкции – что значительно облегчит и ускорит процесс сбора необходимых документов.

Кроме того, с мая этого года кандидаты в усыновители могут принимать ребенка под временную опеку/попечительство на период судебного рассмотрения дела. Это означает, что ребенок сможет проживать с будущими родителями еще до завершения судебного процесса, вместо того чтобы ждать в институциональном учреждении, а кандидаты смогут официально стать его законными представителями на этот период.



Свой восьмой День рождения Даниил отпраздновал в новой семье / Фото из инстаграма Ирины Зарембы

Для этого кандидатам в усыновители не надо снова собирать пакет документов или проходить отдельное обучение, главное – подтверждение того, что документы на усыновление уже поданы в суд.

Самые распространенные мифы об усыновлении

Из-за войны в Украине становится больше детей, которых можно усыновить.

Это не совсем соответствует действительности, ведь на самом деле большинство детей, которые сиротеют из-за войны, принимают в семьи родственники, крестные. То есть в большинстве случаев у ребенка есть близкие, которые могут принять его под опеку/попечительство.

Усыновление – сложный и бюрократический процесс.

Часто можно услышать от людей мнение, что в Украине очень бюрократическая и сложная система, чтобы стать кандидатами в усыновители.

"Мой ответ на этот тезис всегда будет: или люди не пробовали, или рассматривают усыновление как что-то очень несерьезное и подходят неответственно. Собрать пакет документов и пройти медосмотр, чтобы податься на обучение на водительское удостоверение, – это окей, то почему в процессе усыновления должно быть проще? Когда мы говорим о вверении государством ребенка с непростой историей", – заметила Ирина.

Поиск ребенка может длиться годами.

Продолжительность усыновления во многом зависит от требований кандидатов к ребенку, которого они ищут. В основном люди ищут одного "идеального ребенка" в возрасте до 5 лет, что как раз таки и образует наибольшую очередь родителей. Ведь это означает, что они будут ждать, пока кто-то оставит ребенка в роддоме или, например, ребенка отберут у родителей и лишат их родительских прав.

В то же время если люди заходят в процесс и понимают, какие дети сегодня ждут родителей, есть гораздо большая вероятность, что они выйдут из него с детьми и это займет меньше времени. Речь идет прежде всего о детях старшего возраста, братьях и сестрах, а также детях с инвалидностью.

"Я очень хочу, чтобы кандидаты понимали, что дети не выбирали семью, в которой рождаться, но мы можем выбрать – дать им лучшее будущее: как нация, как страна, как люди. Потому что чужих детей не бывает. И когда мы это осознаем, то не будем делать разницы между детьми", – сказала Ирина.

За ребенка надо заплатить.

Один из самых распространенных нарративов по усыновлению – чтобы усыновить ребенка, надо дать взятку. Однако ни Ирина, ни родители-усыновители, которых она знает, не сталкивались с этим и проходили процесс без взяток.

"Это был один из первых вопросов, который задавали. Не нам напрямую, но спрашивали наших родителей, сколько мы заплатили. Это было и смешно, и трагично, потому что мы без взятки пришли. И все из моего окружения проходили без взятки", – рассказала Ирина.



Ирина разрушила самые распространенные мифы об усыновлении / Фото из инстаграма Ирины Зарембы

Усыновить ребенка могут только супруги.

На самом деле холостой человек совершенно спокойно может стать усыновителем, создать приемную семью или детский дом семейного типа. При этом процесс не отличается.

Впрочем, надо понимать, что в случае усыновления соло-мама или соло-папа должны показать достаточный доход, который позволит обеспечить ребенка (а это не менее, чем один прожиточный минимум на каждого члена семьи), ведь человек самостоятельно отвечает за финансовое благополучие своей семьи.

Чтобы усыновить ребенка, нужно иметь собственное жилье.

Для усыновления необязательно иметь жилье в собственности. Достаточно иметь подтвержденную аренду.

Ирина мечтает об Украине без детских домов, где у каждого ребенка будет семья, тепло и любовь. Усыновление – это нелегкий путь. Это полная отдача, ежедневная работа и много неизвестного. Но каждая минута рядом с ребенком доказывает: этот выбор был правильным. Главное – делать его сознательно.