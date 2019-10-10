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      Не допомогли у Другій світовій: Трамп пояснив, чому США не захищатиме курдів

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      Президент США Дональд Трамп
      Президент США Дональд Трамп / washingtonpost.com

      Американський президент Дональд Трамп вирішив не ставати на захист сирійських курдів після заяви президента Туреччини Реджепа Ердогана про масштабну операцію проти них.

      Трамп зазначив, що США витратили на курдів вже чимало грошей, повідомляє Washington Post.

      Зверніть увагу! Напад Туреччини на Сирію: як відреагували НАТО, США, Європа і ООН

      А також наголосив, що курди не допомогли США у Другій світовій війні, зокрема під час військової операції у Нормандії у 1944 році. Адже були зацікавлені лише в боротьбі за свою землю.

      Американський президент зазначив, що про це "хтось писав у дуже потужній статті", однак так і не уточнив, про який матеріал мовиться. Місцеві журналісти припустили, що він міг посилатися на колонку консервативного автора Курта Шліхтера.

      "Попри все сказане, нам подобаються курди", – підсумував він.

      До слова, курди є найбільшою етнічною меншиною в Сирії. За різними даними, їх кількість становить від 9 до 15% населення.

      Хто такі курдиНарод, який не має своєї державності. Проживає переважно на територіях Туреччини, Ірану, Іраку, та Сирії. В інших країнах світу присутня чимала курдська діаспора. Їх загальна чисельність – приблизно 40 мільйонів осіб.

      Курди піддаються різним видам етнічної дискримінації майже всюди, де вони історично розселені. До прикладу, турецька влада не визнає існування курдської мови та забороняє її публічне вживання. 

      Після завершення Першої світової війни її переможці обіцяли курдам створення їхньої власної держави. Однак угода, яка це передбачала, так і не набрала чинності й була анульована.

      Що відомо про операцію Туреччини проти курдів

      Ердоган заявив про проведення операції проти сирійських курдів ще у грудні 2018 року. Тоді Туреччина і США закликали до встановлення 32-кілометрової "зони безпеки" на Півночі Сирії.

      Втім після самої заяви Ердогана про військову операцію президент США Дональд Трамп заявив про виведення з Сирії американських військ, а Ердоган відклав проведення операції проти курдів.

      Вже на початку жовтня Туреччина таки вирішила здійснити наступ на сирійських курдів та розпочала стягувати до кордону власні війська. У відповідь Трамп заявив, що у випадку "неправильної" поведінки Ердогана у Сирії, він зруйнує економіку Туреччини.

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      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Новини Туреччини Війна у Сирії Дональд Трамп Війна Історія Новини США
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