Напад Туреччини на Сирію: як відреагували НАТО, США, Європа і ООН

Туреччина розпочала військову операцію проти курдів на території Сирії. Таким чином турецький лідер Реджеп Ердоган хоче "принести мир" на території поблизу кордону з Туреччиною. Втім ініціативу турецького президента не сприйняли на Заході.

Зокрема, свою незгоду висловили НАТО, Сполучені Штати, Організація Об'єднаних Націй і Європейська комісія.

До слова: "Джерело миру": Туреччина розпочала військову операцію в Сирії

Як відреагували у США

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що США не підтримують цей напад. За його словами, держава чітко вказала Туреччині, що ця операція – погана ідея.

Цікаво, що курди були важливими союзниками США у протистоянні "Ісламській державі" у Сирії. Напад Туреччини розпочався лише після того, як США оголосили про підтримку курдів.

США витратили вісім трильйонів доларів на боротьбу та поліцейську охорону на Близькому Сході. Тисячі наших чудових військових загинули або отримали серйозні поранення. Вхід на Близький Схід є найгіршим з будь-коли ухвалених рішень,

– заявив Дональд Трамп.

The United States has spent EIGHT TRILLION DOLLARS fighting and policing in the Middle East. Thousands of our Great Soldiers have died or been badly wounded. Millions of people have died on the other side. GOING INTO THE MIDDLE EAST IS THE WORST DECISION EVER MADE..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2019

Як Туреччина розпочала операцію та який конфлікт зі США виник на цьому підґрунті?

Ердоган заявив про проведення операції проти сирійських курдів ще у грудні 2018 року. Тоді Туреччина і США закликали до встановлення 32-кілометрової "зони безпеки" на Півночі Сирії.

Цікаво: В Росії оголосили, що війна в Сирії завершилась

Втім після самої заяви Ердогана про військову операцію президент США Дональд Трамп заявив про виведення з Сирії американських військ, а Ердоган відклав проведення операції проти курдів.

Вже на початку жовтня Туреччина таки вирішила здійснити наступ на сирійських курдів та розпочала стягувати до кордону власні війська. У відповідь Трамп заявив, що у випадку "неправильної" поведінки Ердогана у Сирії, він зруйнує економіку Туреччини.



Трамп не підтримує напад Туреччини на сирійських курдів

Що сказали у НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс очікує стриманості від Туреччини. За його словами, країна вже проінформувала Альянс про хід військової операції.

Столтенберг підкреслив, буцімто Туреччина має законні підстави непокоїтися за власну безпеку, оскільки піддалася терористичним атакам. Водночас він закликав уникати дій, що можуть ще дужче дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Я розраховую на те, що Туреччина буде діяти стримано і забезпечить, щоб успіхи, досягнуті нами в боротьбі з ІДІЛ, не наражалися на небезпеку,

– наголосив генсек НАТО.

Важливо, що і сама Туреччина є членом Північноатлантичного договору. А головним пріоритетом і завданням НАТО є гарантування безпеки країн-членів Альянсу.



Столтенберг очікує стримання від Туреччини у питанні війни з сирійськими курдами

Як відреагували в ООН

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш висловив своє занепокоєння через початок бойових дій та наголосив, що будь-які військові операції повинні відбуватися з дотриманням міжнародного гуманітарного права.

Це варто знати: Мапа найкривавіших конфліктів: за що воював світ у ХХ столітті

Водночас представник пресслужби ООН Фархан Хак висловив переконання, що конфлікт у Сирії не має військового вирішення.

"Єдиний шлях – це інклюзивний політичний процес, який викликатиме довіру та який підтримуватиме ООН. Будь-які рішення повинні ухвалюватися з врахуванням суверенітету Сирії і повагою до її територіальної цілісності", – підкреслив Хак.

Якою була реакція Європейської комісії

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер і зовсім закликав Туреччину припинити військові дії у Сирії.

Я закликаю Туреччину, а також інших учасників, діяти стримано і припинити операції, які вже ведуться. Вторгнення посилить страждання цивільного населення, які вже не можливо описати словами,

– сказав Юнкер.

Юнкер наголосив, що коли турецький план передбачає створення так званої безпечної зони, то не варто чекати, що Європейський Союз заплатить за це.

"Стійкого рішення щодо сирійського конфлікту можна досягти лише шляхом справжнього політичного діалогу", – резюмував Юнкер.



Юнкер закликав Туреччину припинити бойові дії у Сирії