Турция начала военную операцию против курдов на территории Сирии. Таким образом турецкий лидер Реджеп Эрдоган хочет "принести мир" на территории вблизи границы с Турцией. Впрочем, инициативу турецкого президента не восприняли на Западе.

В частности, свое несогласие выразили НАТО, США, Организация Объединенных Наций и Европейская комиссия.

К слову: "Источник мира": Турция начала военную операцию в Сирии

Как отреагировали в США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США не поддерживают это наступление. По его словам, государство четко указало Турции, что эта операция – плохая идея.

Интересно, что курды были важными союзниками США в противостоянии с "Исламским государством" в Сирии. Нападение Турции начался только после того, как США объявили о поддержке курдов.

США потратили восемь триллионов долларов на борьбу и полицейскую охрану на Ближнем Востоке. Тысячи наших замечательных военных погибли или получили серьезные ранения. Вхождение на Ближний Восток является худшим из когда-либо принятых решений,

– заявил Дональд Трамп.

The United States has spent EIGHT TRILLION DOLLARS fighting and policing in the Middle East. Thousands of our Great Soldiers have died or been badly wounded. Millions of people have died on the other side. GOING INTO THE MIDDLE EAST IS THE WORST DECISION EVER MADE..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2019

Как Турция начала операцию и какой конфликт с США возник на этой почве?

Эрдоган заявил о проведении операции против сирийских курдов еще в декабре 2018 года. Тогда Турция и США призвали к установлению 32-километровой "зоны безопасности" на Севере Сирии.

Интересно: В России объявили, что война в Сирии завершилась

Впрочем после самого заявления Эрдогана о военной операции президент США Дональд Трамп заявил о выводе из Сирии американских войск, а Эрдоган отложил проведение операции против курдов.

Уже в начале октября Турция все же решила осуществить наступление на сирийских курдов и начала стягивать к границе свои войска. В ответ Трамп заявил, что в случае "неправильного" поведения Эрдогана в Сирии, он разрушит экономику Турции.



Трамп не поддерживает нападение Турции на сирийских курдов

Что сказали в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс ожидает сдержанности от Турции. По его словам, страна уже проинформировала Альянс о ходе военной операции.

Столтенберг подчеркнул, что якобы Турция имеет законные основания беспокоиться за собственную безопасность, поскольку подверглась террористическим атакам. В то же время он призвал избегать действий, которые могут еще сильнее дестабилизировать ситуацию в регионе.

Я рассчитываю на то, что Турция будет действовать сдержанно и обеспечит, чтобы успехи, достигнутые нами в борьбе с ИГИЛ, не подвергались опасности,

– подчеркнул генсек НАТО.

Важно, что и сама Турция является членом Североатлантического договора. А главным приоритетом и задачей НАТО является обеспечение безопасности стран-членов Альянса.



Столтенберг ожидает сдержанности от Турции в вопросе войны с сирийскими курдами

Как отреагировали в ООН

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш выразил свое беспокойство из-за начала боевых действий и подчеркнул, что любые военные операции должны происходить с соблюдением международного гуманитарного права.

Это стоит знать: Карта самых кровавых конфликтов: за что воевал мир в ХХ веке

В то же время представитель пресс-службы ООН Фархан Хак выразил убеждение, что конфликт в Сирии не имеет военного решения.

"Единственный путь – это инклюзивный политический процесс, который будет вызывать доверие и который будет поддерживать ООН. Любые решения должны приниматься с учетом суверенитета Сирии и уважением к ее территориальной целостности", – подчеркнул Хак.

Какой была реакция Европейской комиссии

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и вовсе призвал Турцию прекратить военные действия в Сирии.

Я призываю Турцию, а также других участников, действовать сдержанно и прекратить уже ведущиеся операции. Вторжение усилит страдания гражданского населения, которые уже не возможно описать словами,

– сказал Юнкер.

Юнкер отметил, что когда турецкий план предусматривает создание так называемой безопасной зоны, то не стоит ожидать, что Европейский Союз заплатит за это.

"Устойчивого решения по сирийскому конфликту можно достичь только путем настоящего политического диалога", – резюмировал Юнкер.



Юнкер призвал Турцию прекратить боевые действия в Сирии