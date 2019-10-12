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      Турецькі військові обстріляли спецпризначенців США в Сирії, – ЗМІ

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      Туреччина заперечила причетність до обстрілу
      Туреччина заперечила причетність до обстрілу / Twitter @RestitutorOrien

      На півночі Сирії, в районі Кобани , під обстріл потрапила польова військова база американського спецназу. За даними курдської розвідки артилерійський обстріл здійснили турецькі військові.

      У Пентагоні вважають винними в обстрілі своєї бази військово-повітряні сили Туреччини, повідомляє видання Newsweek.

      До теми: США пригрозили Туреччині жорсткими санкціями через військову операцію в Сирії

      Представник Пентагону заявив, що "обстріли турецькими військами були настільки важкими, що військовослужбовці США розглядали можливість вогню у відповідь з метою самооборони".

      Американські військові підняли у повітря авіацію та приготувалися завдати удару у відповідь, однак атака швидко закінчилася.

      У відповідь на повідомлення видання Міністерство оборони Туреччини опублікувало заяву, в якій заперечує, причетність своїх військових до нападу на американські позиції

      У відомстві запевнили, що турецькі позиції, розташовані в кілометрі від оглядового пункту армійців США, були атаковані мінометним вогнем з боку бойовиків та змушені були завдати удару у відповідь.

      Туреччина не відкривала вогонь по оглядовому пункті США. Всі запобіжні заходи було вжито до відкриття вогню з метою запобігання будь-якої шкоди для бази США. В ролі запобіжного заходу ми припинили вогонь після отримання інформації від США. Ми рішуче відкидаємо твердження про те, що сили США або Коаліції були обстріляні,
      – йдеться в тексті заяви.

      Що відомо про військову операцію Туреччини в Сирії?

      Туреччина пішла в наступ на курдів через те, що Трамп відкликав з Сирії американські війська, які боролися спільно з курдами проти терористів. Зараз війська Туреччини увійшли в Сирію та інтенсивно обстрілюють територію останнього анклаву курдів.

      Зазначимо, що поки невідомо, скільки точно турецьких військових перекинули на територію Сирії. Кілька населених пунктів зазнали ударів з повітря та артилерії, що змусило тисячі мирних жителів покинути свої будинки. Як відомо, загинуло щонайменше семеро цивільних, двоє з них діти. Щонайменше 19 осіб постраждали, зокрема четверо дітей.

      Реакція світової спільноти на наступ Туреччини

      У США операцію не схвалили. Сенатор США Ліндсі Грем раніше анонсував "руйнівні санкції" проти Туреччини у разі наступу її військових на півночі Сирії.

      Не залишилася осторонь і Європа. Зокрема, президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер закликав Ердогана зупинити військову операцію в Сирії, а також наголосив: ЄС не платитиме за турецький план.

      Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Туреччину уникати дій, які можуть погіршити ситуацію в регіоні, та зазначив, що альянс розраховує на її стриманість. Водночас він вважає, що Туреччина має підстави непокоїтися за власну безпеку, оскільки піддалася терористичним атакам.

      Читайте також: Не допомогли у Другій світовій: Трамп пояснив, чому США не захищатиме курдів

      В ООН традиційно висловили занепокоєння та закликали уникати насильства. Також представник пресслужби організації Фархан Хак заявив, що конфлікт у Сирії неможливо вирішити військовим шляхом.

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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини Туреччини Новини США Війна у Сирії
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