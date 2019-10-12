Турецькі військові обстріляли спецпризначенців США в Сирії, – ЗМІ

На півночі Сирії, в районі Кобани , під обстріл потрапила польова військова база американського спецназу. За даними курдської розвідки артилерійський обстріл здійснили турецькі військові.

У Пентагоні вважають винними в обстрілі своєї бази військово-повітряні сили Туреччини, повідомляє видання Newsweek.

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Представник Пентагону заявив, що "обстріли турецькими військами були настільки важкими, що військовослужбовці США розглядали можливість вогню у відповідь з метою самооборони".

Американські військові підняли у повітря авіацію та приготувалися завдати удару у відповідь, однак атака швидко закінчилася.

Le Mont Mishtenour à Ayn Al-Arab (Kobané) complètement détruit par l'armée de l'air turque. pic.twitter.com/zR9Qj3OtWn — Restitutor Orientis (@RestitutorOrien) October 11, 2019

У відповідь на повідомлення видання Міністерство оборони Туреччини опублікувало заяву, в якій заперечує, причетність своїх військових до нападу на американські позиції

У відомстві запевнили, що турецькі позиції, розташовані в кілометрі від оглядового пункту армійців США, були атаковані мінометним вогнем з боку бойовиків та змушені були завдати удару у відповідь.

Туреччина не відкривала вогонь по оглядовому пункті США. Всі запобіжні заходи було вжито до відкриття вогню з метою запобігання будь-якої шкоди для бази США. В ролі запобіжного заходу ми припинили вогонь після отримання інформації від США. Ми рішуче відкидаємо твердження про те, що сили США або Коаліції були обстріляні,

– йдеться в тексті заяви.