Турецькі військові обстріляли спецпризначенців США в Сирії, – ЗМІ
На півночі Сирії, в районі Кобани , під обстріл потрапила польова військова база американського спецназу. За даними курдської розвідки артилерійський обстріл здійснили турецькі військові.
У Пентагоні вважають винними в обстрілі своєї бази військово-повітряні сили Туреччини, повідомляє видання Newsweek.
До теми: США пригрозили Туреччині жорсткими санкціями через військову операцію в Сирії
Представник Пентагону заявив, що "обстріли турецькими військами були настільки важкими, що військовослужбовці США розглядали можливість вогню у відповідь з метою самооборони".
Американські військові підняли у повітря авіацію та приготувалися завдати удару у відповідь, однак атака швидко закінчилася.
У відповідь на повідомлення видання Міністерство оборони Туреччини опублікувало заяву, в якій заперечує, причетність своїх військових до нападу на американські позиції
У відомстві запевнили, що турецькі позиції, розташовані в кілометрі від оглядового пункту армійців США, були атаковані мінометним вогнем з боку бойовиків та змушені були завдати удару у відповідь.
Туреччина не відкривала вогонь по оглядовому пункті США. Всі запобіжні заходи було вжито до відкриття вогню з метою запобігання будь-якої шкоди для бази США. В ролі запобіжного заходу ми припинили вогонь після отримання інформації від США. Ми рішуче відкидаємо твердження про те, що сили США або Коаліції були обстріляні,
– йдеться в тексті заяви.
Що відомо про військову операцію Туреччини в Сирії?
Туреччина пішла в наступ на курдів через те, що Трамп відкликав з Сирії американські війська, які боролися спільно з курдами проти терористів. Зараз війська Туреччини увійшли в Сирію та інтенсивно обстрілюють територію останнього анклаву курдів.
Зазначимо, що поки невідомо, скільки точно турецьких військових перекинули на територію Сирії. Кілька населених пунктів зазнали ударів з повітря та артилерії, що змусило тисячі мирних жителів покинути свої будинки. Як відомо, загинуло щонайменше семеро цивільних, двоє з них діти. Щонайменше 19 осіб постраждали, зокрема четверо дітей.
Реакція світової спільноти на наступ Туреччини
У США операцію не схвалили. Сенатор США Ліндсі Грем раніше анонсував "руйнівні санкції" проти Туреччини у разі наступу її військових на півночі Сирії.
Не залишилася осторонь і Європа. Зокрема, президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер закликав Ердогана зупинити військову операцію в Сирії, а також наголосив: ЄС не платитиме за турецький план.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Туреччину уникати дій, які можуть погіршити ситуацію в регіоні, та зазначив, що альянс розраховує на її стриманість. Водночас він вважає, що Туреччина має підстави непокоїтися за власну безпеку, оскільки піддалася терористичним атакам.
Читайте також: Не допомогли у Другій світовій: Трамп пояснив, чому США не захищатиме курдів
В ООН традиційно висловили занепокоєння та закликали уникати насильства. Також представник пресслужби організації Фархан Хак заявив, що конфлікт у Сирії неможливо вирішити військовим шляхом.
Вибір редакції
-
Брат Анатолія Чубайса зі словами "Слава Україні!" покинув прямий ефір російського радіо: відеосьогодні , 00:33
-
"Мастер Шеф" 9 сезон 7 випуск: кулінарна дуель, яка розкрила можливого фіналіста проєкту11 жовтня , 23:54
-
Збірна України на класі перемогла Литву завдяки дублю Маліновського11 жовтня , 23:34