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      Туреччина встановила контроль за 20 населеними пунктами у Сирії

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      Турецькі війська встановили контроль за центром сирійського міста Рас-ель-Айн
      Турецькі війська встановили контроль за центром сирійського міста Рас-ель-Айн / dailysabah.com

      Турецька армія спільно з сирійською опозицією звільнили від терористів та встановили контроль за 20 населеними пунктами у Сирії. Серед захоплених населених пунктів є і прикордонне місто Рас-ель-Айн.

      Турецькі війська також встановили контроль за шосе між провінційними центром Хасаке та містом Кобані, повідомляє арабський телеканал Ad-Hadath.

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      Крім того, їм вдалося захопити блокпост на перетині доріг, що йдуть у міста Телль-Тамер, Айн-Іса і Ракка.

      Видання Anadolu також повідомило, що вналсідок інтенсивних ударів авіації та артилерії турецьким військам вдалося встановити контроль за центром міста Рас-ель-Айн.

      Що відомо про військову операцію Туреччини в Сирії?Туреччина пішла в наступ на курдів після того, як Трамп відкликав з Сирії американські війська, які боролися спільно з курдами проти терористів. Зараз війська Туреччини увійшли в Сирію та інтенсивно обстрілюють територію останнього анклаву курдів.

      Зазначимо, що поки невідомо, скільки точно турецьких військових перекинули на територію Сирії. Кілька населених пунктів зазнали ударів з повітря та артилерії, що змусило тисячі мирних жителів покинути свої будинки. Як відомо, загинуло щонайменше семеро цивільних, двоє з них діти. Щонайменше 19 осіб постраждали, зокрема четверо дітей.

      blog_ava
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Війна у Сирії Новини Туреччини
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