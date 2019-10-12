Туреччина встановила контроль за 20 населеними пунктами у Сирії

Турецька армія спільно з сирійською опозицією звільнили від терористів та встановили контроль за 20 населеними пунктами у Сирії. Серед захоплених населених пунктів є і прикордонне місто Рас-ель-Айн.

Турецькі війська також встановили контроль за шосе між провінційними центром Хасаке та містом Кобані, повідомляє арабський телеканал Ad-Hadath.

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Крім того, їм вдалося захопити блокпост на перетині доріг, що йдуть у міста Телль-Тамер, Айн-Іса і Ракка.

Видання Anadolu також повідомило, що вналсідок інтенсивних ударів авіації та артилерії турецьким військам вдалося встановити контроль за центром міста Рас-ель-Айн.

Що відомо про військову операцію Туреччини в Сирії?Туреччина пішла в наступ на курдів після того, як Трамп відкликав з Сирії американські війська, які боролися спільно з курдами проти терористів. Зараз війська Туреччини увійшли в Сирію та інтенсивно обстрілюють територію останнього анклаву курдів.



Зазначимо, що поки невідомо, скільки точно турецьких військових перекинули на територію Сирії. Кілька населених пунктів зазнали ударів з повітря та артилерії, що змусило тисячі мирних жителів покинути свої будинки. Як відомо, загинуло щонайменше семеро цивільних, двоє з них діти. Щонайменше 19 осіб постраждали, зокрема четверо дітей.