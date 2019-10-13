В Сирии сообщили об убийстве турецкими союзниками курдского политика
"Сирийские демократические силы", которые возглавляют курды, заявили, что поддерживаемые Турцией войска убили курдского политика Геврин Халаф. По словам турецких противников, женщина стала одной из 9 гражданских, убитых в субботу, 12 октября.
Вместе с тем повстанцы все обвинения отвергали, уверяя, что они не продвинулись настолько глубоко внутрь территории Сирии, сообщает издание Haaretz.
К слову: Макрон призвал Трампа остановить турецкое наступление на Сирию
Геврин Халаф, об убийстве которой говорится, была сопредседателем партии "Сирия будущего". Повстанцы якобы атаковали автомобиль, в котором ехала политик, и расстреляли его.
На информацию об убийстве Геврин Халаф уже отреагировали в США. Там заявили, что эта информация является "крайне тревожной", как и сообщения о захвате нескольких бойцов "Сирийских демократических сил".
Расстрелянное авто, в котором ехала Геврин Халаф: смотрите фото