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      В Сирии сообщили об убийстве турецкими союзниками курдского политика

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      Турецкие союзники в Сирии убили курдского политика Геврин Халаф
      Турецкие союзники в Сирии убили курдского политика Геврин Халаф / syria.liveuamap.com

      "Сирийские демократические силы", которые возглавляют курды, заявили, что поддерживаемые Турцией войска убили курдского политика Геврин Халаф. По словам турецких противников, женщина стала одной из 9 гражданских, убитых в субботу, 12 октября.

      Вместе с тем повстанцы все обвинения отвергали, уверяя, что они не продвинулись настолько глубоко внутрь территории Сирии, сообщает издание Haaretz.

      К слову: Макрон призвал Трампа остановить турецкое наступление на Сирию

      Геврин Халаф, об убийстве которой говорится, была сопредседателем партии "Сирия будущего". Повстанцы якобы атаковали автомобиль, в котором ехала политик, и расстреляли его.

      На информацию об убийстве Геврин Халаф уже отреагировали в США. Там заявили, что эта информация является "крайне тревожной", как и сообщения о захвате нескольких бойцов "Сирийских демократических сил".

      Расстрелянное авто, в котором ехала Геврин Халаф: смотрите фото

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости США Новости Турции Война в Сирии
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