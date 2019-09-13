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      Как Трамп хотел закончить 18-летнию войну с "Талибаном"

      Безумный мир 25 Читати новину українською

      На уходящей неделе в США и по всему миру вспоминали теракты 11 сентября 2001 года, когда в Нью-Йорке, Вашингтоне и Пеннсильвании погибли более трех тысяч человек.

      Следователи пришли к выводу, что массовое убийство устроили саудовские террористы во главе с Усамой бин Ладеном, который на тот момент скрывался в Афганистане.

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      Сам он, кстати, сначала он говорил, что не имеет к теракту никакого отношения, но позднее взял на себя ответственность за причастность к нему.

      Так вот, в 2001 году Усама бин Ладен жил в пещере в горах восточного Афганистана. Страной этой тогда правило дикое и мракобесное движение "Талибан". Американцы потребовали, чтобы это движение выдало им бин Ладена и его соратников. В противном случае они обещали жестоко покарать афганцев.

      Что известно про движение "Талибан"?"Талиба́н" — радикальное исламистское движение суннитского толка, зародившееся в Афганистане среди пуштунов в 1994 году. Учредителями движения стали 30 студентов. Характерной чертой талибов являются черные тюрбаны и белая одежда. В условиях гражданской войны, которая не прекращалась после свержения прокоммунистического режима Мухаммеда Наджибулы в 1992 году, талибы призывали афганское общество к единению и миру под знаменем ислама. В США, Канаде, России, Кыргызстане, Таджикистане, Казахстане и ряде других стран движение "Талибан" внесено в список террористических организаций, а ее деятельность запрещена.

      Талибы заявили, что никаких доказательств причастности Бин Ладена к теракту нет, поэтому выдавать они никого не будут. Тогдашний президент Джордж Буш объявил "талибов" террористами и ввел в Афганистан войска.

      Так началась самая длинная в истории США война, которая продолжается 18 лет – и по сей день. Кстати, в Афганистане уже выросло поколение талибов, которые ничего не знают и никогда не слышали про теракты 11 сентября. Они воюют против американцев, так как уверены, что те просто пришли их завоевать и захватить.

      талиби услам бин ладен
      Усама бин Ладен

      Бин Ладена американцы нашли и убили лишь спустя 10 лет – в мае 2011 года, да и то – не в Афганистане, где его искали, а в Пакистане, где он прекрасно себе жил почти все это время. Прямо под носом у союзников США.

      Ну а война в Афганистане шла своим чередом. Американцы убивали по горам талибов, те отвечали засадами, терактами в городах и на военных базах. Победы никто добиться не мог, но и понести поражения – тоже.

      Американцы не могут победить целый народ, если не применять методов, которые использовались против индейцев (сейчас это не принято). А талибы, конечно, ничего не могут сделать с огромной американской военной машиной.

      Бин Ладен уже 8 лет мертв. С какой целью продолжается эта война - непонятно. И вот Дональд Трамп решил прекратить ее. Он решил, что оставновив конфликт, он не только получит Нобелевскую премию мира, но и сможет войти в историю как человек, закончивший самую длинную и никому не нужную войну. Кроме того, он надеется на снова стать президентом в следующем году. Мир в Афганистане будет для этого очень кстати.

      Еще год назад президент США приказал своим дипломатам начать переговоры с талибами об условиях завершения войны. Они шли очень тяжело, но вот на прошлой неделе компромисс был достигнут.

      Условия там такие. Объявляется всеобщее перемирие. США и НАТО начинают вывод войск, и через полтора года полностью покидают Афганистан. Талибы берут обязательство не селить у себя иностранных террористов и вступают в переговоры с законными властями страны.

      талиби трамп
      Талибы

      В финале там должны пройти выборы и появиться правительство, в котором будут и лидеры "Талибана". Как-то так. Это соглашение должно было быть подписано в воскресенье. Но все пошло кувырком. Тут надо сразу сказать. Пока шли переговоры, американцы и афганцы совершенно спокойно друг друга убивали в больших количествах. Госсекретарь Майк Помпео, например, лишь недавно хвастал операцией по уничтожению сотен талибов.

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      Те решили не отставать. За пару дней до подписания соглашения они начали масштабное наступление по всему Афганистану. Потом провели три теракта в Кабуле. Там были убиты десятки местных жителей, включая одного румына и одного американца.

      Трамп пришел в бешенство и сказал, что отменяет переговоры и подписание соглашения. По его мнению, талибы повели себя по-свински, устроив это все прямо перед заключением соглашения.

      Талибы на это ответили, что президент США неопытный плакса и нетерпеливый слабак, который поменял мнение лишь после одной атаки. Поэтому они больше с ним говорить не будут, зато максимально усилят нападения на американские войска в Афганистане и постараются усложнить ему жизнь.

      Они, кстати, в любом случае это планировали, так как 28 октября в Афганистане пройдут выборы президента. Традиционно к этому событию талибы готовят миллион терактов и нападений.

      В общем, в Афганистане Трамп остался у разбитого корыта. Но и на родине ему досталось. Переговоры с талибами вообще-то были секретными. Об их успешном завершении о готовности подписать соглашение на той неделе рассказал сам Трамп. При этом он добавил, что позвал лидеров боевиков в США, в свою загородную резиденцию Кемп Дэвид, чтобы подписать мир там. Но в последний момент передумал и отказался  – из-за терактов.

      Для американцев это стало шоком. Президент их страны позвал в США лидеров афганских террористов! Тех людей, против которых американцы воюют 18 лет! Представляете себе? У талибов в США репутация хуже, чем у какого-нибудь Моторолы и Захарченко в Украине.

      дональд трамп сша
      Дональд Трамп

      Более того, президент США сделал это прямо перед годовщиной терактов 11 сентября. Это как если бы Порошенко или сейчас вот Зеленский позвал бы лидеров ДНР или ЛНР в Киев подписывать мирное соглашение в День трагедии под Иловайском.

      Многие американцы просто не поверили своим ушам и глазам, когда такое увидели. Их президент ради своей политической карьеры, ради нового срока в Белом доме перешел через какие-то очень важные принципы. Это просто неприлично! Но Трамп даже такого слова не знает – ему абсолютно все равно. Не знаю, как это отразится на его рейтинге, но думаю, что не очень хорошо. Скоро узнаем.

      Справедливости ради, надо отметить, что не все люди в Белом доме слеплены из того же коричневого теста, что и Трамп. Есть там и другие люди!

      Усатый ястреб

      Главным противником приглашения боевиков в Вашингтон был советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Этот человек известен двумя вещами: роскошными усами, которые в США больше никто не носит, а также максимально воинственными взглядами во внешней политике.

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      Болтон много раз выступал за ужесточение отношений с Северной Кореей, Россией, Китаем, Венесуэлой и Ираном. Последние две страны он считал необходимым размбомбить и ввести туда войска.

      По мнению Болтона аятоллы в Иране мастерят атомную бомбу, поэтому когда в июне они сбили америкаснский беспилотник, надо было начинать войну. Трамп тогда в последний момент отказался от авиаударов, чем дико разозлил Болтона.

      Что Болтон говорил об Украине?Болтон активно критиковал слабую реакцию президента США Барака Обамы на начало агрессии России в Украине и войны на Донбассе. Он призвал власти предоставить Киеву вооружение и способствовать скорейшему вступлению Украины в НАТО.

      При этом, он активно критиковал Россию и президента Владимира Путина. Когда подконтрольные Кремлю боевики сбили малайзийский "Боинг-777" рейса МН17 над Донбассом, Болтон предлагал дать стратегический ответ Москве. Он предусматривал приближение Украины к членству в НАТО и перекрытие доступа к финансовым рынкам США для российских банков.

      В конце августа 2019 года Болтон приехал в Украину и встречался с президентом Владимиром Зеленским и секретарем СНБО Александром Данилюком. Они обсуждали сотрудничество в сфере безопасности и обороны, реформирование Вооруженных сил и подготовку к встрече украинского лидера с Трампом.

      Его так же раздражало нежеание президента свергнуть Николаса Мадуро – венесуэльского диктатора, при котором страна погрузилась в ад голода, хаоса и нищеты. Болтон требовал прекратить дружбу Трампа с Владимиром Путиным, хотел максимально жестких санкций против Китая и прекращения глупейшей пародии на диалог с Ким Чен Ыном.

      Помните, кстати, как Трамп пешком зашел в Северную Корею из Южной? Он тогда сказал, что это – историческое событие. Чтобы "усатый ястреб" Болтон не мешал этому событию, его на время отправили аж в Монголию!

      болтон трамп
      Дональд Трамп и Джон Болтон

      Трамп как-то сказал, что если бы делал все так, как хочет Болтон, то США вели бы еще четыре дополнительные войны.

      Еще пример: недавно в Белый дом приезжал премьер-министр Ирландии Лео Вардакар. Трамп во время переговоров в шутку спросил у Болтона: "Джон, посмори, нет Ирландии в твоем списке тех стран, куда мы должны ввести свои войска?". На этой фразе все засмеялись. Кроме, конечно, Болтона. Ну и самого ирландца. (Он тут понял, с какими идиотами приходится иметь дело).

      Насчет Афганистана у Болтона были те же взгляды. Он говорил, что с талибами вообще не о чем договариваться. Их надо забомбить до почти полного уничтожения, а потом просто выводить войска. Не надо у них спрашивать разрешения и о чем-то с ними договариваться.

      Если же они начнут возникать и пытаться наступать, то для этого у США всегда есть боевые беспилотники с высокточными ракетами. Они быстро приведут в чувство любого талиба. Ну а когда Трамп не только начал переговоры, но и позвал лидеров террористов в США, в Кемп Дэвид, Болтон уже не выдержал и написал заявление об отставке.

      Из его куцых комментариев стало ясно, что он считает президента почти предателем Родины. Человеком, торгует своей страной и ее интересами направо и налево, лишь бы получить еще один президентский срок.

      Будем надеяться, что он скоро вывалит весь компромат на Трампа в своей книге. Обычно именно так поступают все бывшие сотрудники президента США.

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      Ну а от США сейчас надо ждать еще большей любви к диктаторам по всему миру, включая Владимира Путина. Как бы кто не относился к Болтону, он был независимым голосом в администрации США.

      трамп болтон сша
      Болтона отправили в отставку

      Сейчас же там за внешнюю политику США отвечает лишь госсекретарь Майк Помпео, у которого нет своего мнения вообще ни о чем. Он полностью подчинен Трампу и ни слова не говоит без его одобрения. В журнале "Нью-Йоркер" один из сотрудников Белого Дома его даже назвал "ракетой с наведением только на одну цель – задницу Трампа".

      Ну а, как человек обожающий всякие конфликты и безумия (мне по работе положено), буду очень скучать по усатому ястребу Джону Болтону. Надеюсь, мы о нем еще услышим.

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      Автор: Иван Яковина
      Теги: Видеоблоги Новости США Безумный мир Усама бин Ладен Талибан Дональд Трамп Убийство бин Ладена
      Источник: 24 канал
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