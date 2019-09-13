Как Трамп хотел закончить 18-летнию войну с "Талибаном"

На уходящей неделе в США и по всему миру вспоминали теракты 11 сентября 2001 года, когда в Нью-Йорке, Вашингтоне и Пеннсильвании погибли более трех тысяч человек.

Следователи пришли к выводу, что массовое убийство устроили саудовские террористы во главе с Усамой бин Ладеном, который на тот момент скрывался в Афганистане.

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Сам он, кстати, сначала он говорил, что не имеет к теракту никакого отношения, но позднее взял на себя ответственность за причастность к нему.

Так вот, в 2001 году Усама бин Ладен жил в пещере в горах восточного Афганистана. Страной этой тогда правило дикое и мракобесное движение "Талибан". Американцы потребовали, чтобы это движение выдало им бин Ладена и его соратников. В противном случае они обещали жестоко покарать афганцев.

Что известно про движение "Талибан"?"Талиба́н" — радикальное исламистское движение суннитского толка, зародившееся в Афганистане среди пуштунов в 1994 году. Учредителями движения стали 30 студентов. Характерной чертой талибов являются черные тюрбаны и белая одежда. В условиях гражданской войны, которая не прекращалась после свержения прокоммунистического режима Мухаммеда Наджибулы в 1992 году, талибы призывали афганское общество к единению и миру под знаменем ислама. В США, Канаде, России, Кыргызстане, Таджикистане, Казахстане и ряде других стран движение "Талибан" внесено в список террористических организаций, а ее деятельность запрещена.

Талибы заявили, что никаких доказательств причастности Бин Ладена к теракту нет, поэтому выдавать они никого не будут. Тогдашний президент Джордж Буш объявил "талибов" террористами и ввел в Афганистан войска.



Так началась самая длинная в истории США война, которая продолжается 18 лет – и по сей день. Кстати, в Афганистане уже выросло поколение талибов, которые ничего не знают и никогда не слышали про теракты 11 сентября. Они воюют против американцев, так как уверены, что те просто пришли их завоевать и захватить.



Усама бин Ладен

Бин Ладена американцы нашли и убили лишь спустя 10 лет – в мае 2011 года, да и то – не в Афганистане, где его искали, а в Пакистане, где он прекрасно себе жил почти все это время. Прямо под носом у союзников США.

Ну а война в Афганистане шла своим чередом. Американцы убивали по горам талибов, те отвечали засадами, терактами в городах и на военных базах. Победы никто добиться не мог, но и понести поражения – тоже.

Американцы не могут победить целый народ, если не применять методов, которые использовались против индейцев (сейчас это не принято). А талибы, конечно, ничего не могут сделать с огромной американской военной машиной.

Бин Ладен уже 8 лет мертв. С какой целью продолжается эта война - непонятно. И вот Дональд Трамп решил прекратить ее. Он решил, что оставновив конфликт, он не только получит Нобелевскую премию мира, но и сможет войти в историю как человек, закончивший самую длинную и никому не нужную войну. Кроме того, он надеется на снова стать президентом в следующем году. Мир в Афганистане будет для этого очень кстати.

Еще год назад президент США приказал своим дипломатам начать переговоры с талибами об условиях завершения войны. Они шли очень тяжело, но вот на прошлой неделе компромисс был достигнут.

Условия там такие. Объявляется всеобщее перемирие. США и НАТО начинают вывод войск, и через полтора года полностью покидают Афганистан. Талибы берут обязательство не селить у себя иностранных террористов и вступают в переговоры с законными властями страны.



Талибы

В финале там должны пройти выборы и появиться правительство, в котором будут и лидеры "Талибана". Как-то так. Это соглашение должно было быть подписано в воскресенье. Но все пошло кувырком. Тут надо сразу сказать. Пока шли переговоры, американцы и афганцы совершенно спокойно друг друга убивали в больших количествах. Госсекретарь Майк Помпео, например, лишь недавно хвастал операцией по уничтожению сотен талибов.

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Те решили не отставать. За пару дней до подписания соглашения они начали масштабное наступление по всему Афганистану. Потом провели три теракта в Кабуле. Там были убиты десятки местных жителей, включая одного румына и одного американца.

Трамп пришел в бешенство и сказал, что отменяет переговоры и подписание соглашения. По его мнению, талибы повели себя по-свински, устроив это все прямо перед заключением соглашения.

Талибы на это ответили, что президент США неопытный плакса и нетерпеливый слабак, который поменял мнение лишь после одной атаки. Поэтому они больше с ним говорить не будут, зато максимально усилят нападения на американские войска в Афганистане и постараются усложнить ему жизнь.

Они, кстати, в любом случае это планировали, так как 28 октября в Афганистане пройдут выборы президента. Традиционно к этому событию талибы готовят миллион терактов и нападений.

В общем, в Афганистане Трамп остался у разбитого корыта. Но и на родине ему досталось. Переговоры с талибами вообще-то были секретными. Об их успешном завершении о готовности подписать соглашение на той неделе рассказал сам Трамп. При этом он добавил, что позвал лидеров боевиков в США, в свою загородную резиденцию Кемп Дэвид, чтобы подписать мир там. Но в последний момент передумал и отказался – из-за терактов.

Для американцев это стало шоком. Президент их страны позвал в США лидеров афганских террористов! Тех людей, против которых американцы воюют 18 лет! Представляете себе? У талибов в США репутация хуже, чем у какого-нибудь Моторолы и Захарченко в Украине.



Дональд Трамп

Более того, президент США сделал это прямо перед годовщиной терактов 11 сентября. Это как если бы Порошенко или сейчас вот Зеленский позвал бы лидеров ДНР или ЛНР в Киев подписывать мирное соглашение в День трагедии под Иловайском.

Многие американцы просто не поверили своим ушам и глазам, когда такое увидели. Их президент ради своей политической карьеры, ради нового срока в Белом доме перешел через какие-то очень важные принципы. Это просто неприлично! Но Трамп даже такого слова не знает – ему абсолютно все равно. Не знаю, как это отразится на его рейтинге, но думаю, что не очень хорошо. Скоро узнаем.

Справедливости ради, надо отметить, что не все люди в Белом доме слеплены из того же коричневого теста, что и Трамп. Есть там и другие люди!

Усатый ястреб

Главным противником приглашения боевиков в Вашингтон был советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Этот человек известен двумя вещами: роскошными усами, которые в США больше никто не носит, а также максимально воинственными взглядами во внешней политике.

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Болтон много раз выступал за ужесточение отношений с Северной Кореей, Россией, Китаем, Венесуэлой и Ираном. Последние две страны он считал необходимым размбомбить и ввести туда войска.

По мнению Болтона аятоллы в Иране мастерят атомную бомбу, поэтому когда в июне они сбили америкаснский беспилотник, надо было начинать войну. Трамп тогда в последний момент отказался от авиаударов, чем дико разозлил Болтона.

Что Болтон говорил об Украине?Болтон активно критиковал слабую реакцию президента США Барака Обамы на начало агрессии России в Украине и войны на Донбассе. Он призвал власти предоставить Киеву вооружение и способствовать скорейшему вступлению Украины в НАТО.



При этом, он активно критиковал Россию и президента Владимира Путина. Когда подконтрольные Кремлю боевики сбили малайзийский "Боинг-777" рейса МН17 над Донбассом, Болтон предлагал дать стратегический ответ Москве. Он предусматривал приближение Украины к членству в НАТО и перекрытие доступа к финансовым рынкам США для российских банков.



В конце августа 2019 года Болтон приехал в Украину и встречался с президентом Владимиром Зеленским и секретарем СНБО Александром Данилюком. Они обсуждали сотрудничество в сфере безопасности и обороны, реформирование Вооруженных сил и подготовку к встрече украинского лидера с Трампом.

Его так же раздражало нежеание президента свергнуть Николаса Мадуро – венесуэльского диктатора, при котором страна погрузилась в ад голода, хаоса и нищеты. Болтон требовал прекратить дружбу Трампа с Владимиром Путиным, хотел максимально жестких санкций против Китая и прекращения глупейшей пародии на диалог с Ким Чен Ыном.

Помните, кстати, как Трамп пешком зашел в Северную Корею из Южной? Он тогда сказал, что это – историческое событие. Чтобы "усатый ястреб" Болтон не мешал этому событию, его на время отправили аж в Монголию!



Дональд Трамп и Джон Болтон

Трамп как-то сказал, что если бы делал все так, как хочет Болтон, то США вели бы еще четыре дополнительные войны.

Еще пример: недавно в Белый дом приезжал премьер-министр Ирландии Лео Вардакар. Трамп во время переговоров в шутку спросил у Болтона: "Джон, посмори, нет Ирландии в твоем списке тех стран, куда мы должны ввести свои войска?". На этой фразе все засмеялись. Кроме, конечно, Болтона. Ну и самого ирландца. (Он тут понял, с какими идиотами приходится иметь дело).

Насчет Афганистана у Болтона были те же взгляды. Он говорил, что с талибами вообще не о чем договариваться. Их надо забомбить до почти полного уничтожения, а потом просто выводить войска. Не надо у них спрашивать разрешения и о чем-то с ними договариваться.

Если же они начнут возникать и пытаться наступать, то для этого у США всегда есть боевые беспилотники с высокточными ракетами. Они быстро приведут в чувство любого талиба. Ну а когда Трамп не только начал переговоры, но и позвал лидеров террористов в США, в Кемп Дэвид, Болтон уже не выдержал и написал заявление об отставке.

Из его куцых комментариев стало ясно, что он считает президента почти предателем Родины. Человеком, торгует своей страной и ее интересами направо и налево, лишь бы получить еще один президентский срок.

Будем надеяться, что он скоро вывалит весь компромат на Трампа в своей книге. Обычно именно так поступают все бывшие сотрудники президента США.

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Ну а от США сейчас надо ждать еще большей любви к диктаторам по всему миру, включая Владимира Путина. Как бы кто не относился к Болтону, он был независимым голосом в администрации США.



Болтона отправили в отставку

Сейчас же там за внешнюю политику США отвечает лишь госсекретарь Майк Помпео, у которого нет своего мнения вообще ни о чем. Он полностью подчинен Трампу и ни слова не говоит без его одобрения. В журнале "Нью-Йоркер" один из сотрудников Белого Дома его даже назвал "ракетой с наведением только на одну цель – задницу Трампа".

Ну а, как человек обожающий всякие конфликты и безумия (мне по работе положено), буду очень скучать по усатому ястребу Джону Болтону. Надеюсь, мы о нем еще услышим.