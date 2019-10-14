Загострення в Сирії: урядові війська рушили на допомогу курдам проти армії Туреччини

Регулярна армія Сирії за наказом Асада рушила на північ країни – уряд вирішив допомогти курдам у збройному протистоянні з Туреччиною. Сирійських військових підтримує Росія. У США заявили, що підтримувати курдів не будуть.

Урядові сирійські війська за підтримки Росії увійшли до міста Тал-Тамер за 30 кілометрів від турецького кордону. А от США, раніше головний союзник курдів, заявили про виведення своїх сил із півночі Сирії. Про ситуацію в країні розповіли у BBC.

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Які війська беруть участь у бойових діях на півночі Сирії

Туреччина прагне витіснити курдів із прикордонного регіону. Протягом 12 та 13 жовтня турки агресивно обстрілювали регіон, контрольований курдами, а також захопили прикордонні міста Рас-аль-Айн та Тал-Аб'яд.

Вже загинули понад сотня мирних жителів та бійців з обох сторін. В ООН говорять про 160 тисяч біженців.

Зауважимо, що регіон контролюють курди з 2012 року і відтоді сирійські урядові війська туди не заходили. Це було свідоме рішення президента Сирії Башара Асада в обмін на підтримку з боку курдів у протистоянні з повстанцями.

Трамп повернувся спиною до курдів

Пентагон вирішив прибрати своїх військових з регіону, щоб ті не опинилися між двома агресивними та атакуючими арміями. Це викликало непорозуміння у міжнародній спільноті, адже раніше курди та сирійський уряд були союзниками Заходу в розгромі Ісламської держави.

Також курди були важливим союзником у політичному протистоянні впливу Росії та Ірану на Близькому Сході.

Лідери курдів заявили, що президент США Дональд Трамп дуже несподівано "обернувся спиною", наказавши своїм військам вийти з небезпечного району. Власне, саме цей крок, вважають курди, відкрив шлях Туреччині для збройної операції.

Чому Туреччина агресивна до курдів? Курди – зокрема, Курдистанська робітнича партія – три десятиліття борються за автономію Курдистану в Туреччині. Чисельність курдів становить 30 – 40 мільйонів людей, з яких половина мешкає саме на стику Сирії та Туреччини (решта – в Ірані та Іраку).

Реакція міжнародної спільноти

Франція, Німеччина, Велика Британія, Іспанія і навіть США закликали турків припинити військову операцію. А Дональд Трамп взагалі пригрозив знищити турецьку економіку. НАТО – стурбоване, але "Туреччина – важливий член альянсу".



Турки планують відтіснити курдів на понад 30 кілометрів вглиб Сирії / Фото Getty Images

Що планує Туреччина та Ердоган

Турецький президент Реджеп Ердоган заявив, що наступ триватиме, попри будь-що і доти, поки турки "не досягнуть остаточної перемоги". Ердоган запланував відтіснити курдів на 32 кілометри вглиб Сирії, а на звільнену територію переселити 2 мільйони сирійських біженців, які зараз перебувають у Туреччині.

Зауважимо, що чимало з цих біженців курдами не є. Тож політологи кажуть, що така політика схожа на спробу "етнічного очищення місцевого курдського населення".