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      Німеччина та Франція припинили поставки зброї до Туреччини через військову операцію в Сирії

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      Туреччина в Сирії
      Туреччина в Сирії / opinionua

      МЗС Німеччини заявило про припинення поставки зброї Туреччині у зв'язку з бойовими діями, які Анкара провадить проти курдських збройних загонів в Сирії. Таке ж рішення прийняли і у Франції.

      Представник МЗС Німеччини оприлюднив заяву від імені глави відомства у суботу. Згодом глава німецького МЗС надав коментар виданню Bild, де пояснив мотивацію такого кроку.

      Актуально: Туреччина встановила контроль за 20 населеними пунктами у Сирії

      На тлі турецького військового наступу в північно-східній Сирії федеральний уряд не видаватиме ніяких нових дозволів на будь-яке постачання озброєння, яке може бути використане Туреччиною в Сирії,
      – заявив Хайко Маас.

      Міністр також нагадав, що перші обмеження на експорт озброєнь Туреччині були введені ще з 2016 року, після того, як Анкара почала свою військову операцію в сирійському Афріні.

      Обмеження Франції

      Про припинення поставок зброї Францією повідомляється у спільному комюніке міністерств закордонних справ та оборони республіки, опублікованому на сайті французького зовнішньополітичного відомства.

      В очікуванні припинення цієї операції Франція вирішила призупинити будь-які проєкти експорту військових матеріалів Туреччині, які можуть бути використані під час її військової операції в Сирії. Це рішення вступає в силу негайно,
      – йдеться у тексті документа.

      У документі наголошується, що Париж рішуче засуджує проведену Туреччиною військову операцію.

      Раніше французький лідер Емманюель Макрон в ході телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом заявив про необхідність припинити операцію Анкари.

      До слова, у понеділок, 14 жовтня в Люксембурзі відбудеться засідання Ради з міжнародних справ Європейського союзу, під час якого може бути узгоджена європейська позиція з цього питання.

      Інші реакції світової спільноти на наступ Туреччини

      У США операцію не схвалили. Сенатор США Ліндсі Грем раніше анонсував "руйнівні санкції" проти Туреччини у разі наступу її військових на півночі Сирії.

      Не залишилася осторонь і Європа. Зокрема, президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер закликав Ердогана зупинити військову операцію в Сирії, а також наголосив: ЄС не платитиме за турецький план.

      Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Туреччину уникати дій, які можуть погіршити ситуацію в регіоні, та зазначив, що альянс розраховує на її стриманість. Водночас він вважає, що Туреччина має підстави непокоїтися за власну безпеку, оскільки піддалася терористичним атакам.

      В ООН традиційно висловили занепокоєння та закликали уникати насильства. Також представник пресслужби організації Фархан Хак заявив, що конфлікт у Сирії неможливо вирішити військовим шляхом.

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      12 жовтня
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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини політики Новини Франції Зброя Новини Туреччини Війна у Сирії
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