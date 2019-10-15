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      Наступ на Сирію: США ввели санкції проти Туреччини

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      США запровадили санкції проти турецького уряду через наступ на Сирію
      США запровадили санкції проти турецького уряду через наступ на Сирію / cont.ws

      Через військову операцію на півночі Сирії Сполучені Штати Америки ввели санкції проти Туреччини. Під дію обмежень потрапили три турецькі міністри та два міністерства.

      Нові санкції були запроваджені та набули чинності 14 жовтня, повідомляє Міністерство фінансів США.

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      Під дію обмежень з боку Сполучених Штатів потрапили:

      • Хулус Акара – міністр оборони Туреччини;
      • Фатіх Донмез – міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини;
      • Сулейман Сойлу – міністр внутрішніх справ Туреччини;
      • Міністерство оборони Туреччини;
      • Міністерство енергетики і природних ресурсів Туреччини.

      Дії уряду Туреччини ставлять під загрозу невинних мирних жителів та дестабілізують регіон. Зокрема, це стосується можливого підриву кампанії зі знищення "Ісламської держави",
      – пояснили у міністерстві.

      "Сполучені Штати наголошують на відповідальності уряду Туреччини за ескалацію насильства з боку турецьких військ, загрозу невинним мирним громадянам та дестабілізацію в регіоні", – наголосив міністр фінансів Стівен Мнучин.

      У міністерстві також запевнили, що готові розширити санкції, якщо турецькі лідери продовжуватимуть "іти небезпечним шляхом".

      Реакція світової спільноти на наступ Туреччини

      У США операцію не схвалили. Сенатор США Ліндсі Грем раніше анонсував "руйнівні санкції" проти Туреччини у разі наступу її військових на півночі Сирії.

      Не залишилася осторонь і Європа. Зокрема, президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер закликав Ердогана зупинити військову операцію в Сирії, а також наголосив: ЄС не платитиме за турецький план.

      Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Туреччину уникати дій, які можуть погіршити ситуацію в регіоні, та зазначив, що альянс розраховує на її стриманість. Водночас він вважає, що Туреччина має підстави непокоїтися за власну безпеку, оскільки піддалася терористичним атакам.

      В ООН традиційно висловили занепокоєння та закликали уникати насильства. Також представник пресслужби організації Фархан Хак заявив, що конфлікт у Сирії неможливо вирішити військовим шляхом.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Війна у Сирії Новини США Новини Туреччини Санкції
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