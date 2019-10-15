Наступление на Сирию: США ввели санкции против Турции

Через военную операцию на севере Сирии США ввели санкции против Турции. Под действие ограничений попали три турецкие министры и два министерства.

Новые санкции были введены и вступили в силу 14 октября, сообщает Министерство финансов США .

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Под действие ограничений со стороны Соединенных Штатов попали:

Хулуси Акара – министр обороны Турции;

– Фатих Донмез – министр энергетики и природных ресурсов Турции;

– Сулейман Сойлу – министр внутренних дел Турции;

– Министерство обороны Турции;

Министерство энергетики и природных ресурсов Турции.

Действия правительства Турции ставят под угрозу невинных мирных жителей и дестабилизируют регион. В частности, это касается возможного подрыва кампании по уничтожению "Исламского государства",

– пояснили в министерстве.

"Соединенные Штаты отмечают ответственность правительства Турции за эскалацию насилия со стороны турецких войск, угрозу невиновным мирным гражданам и дестабилизацию в регионе", – подчеркнул министр финансов Стивен Мнучин.

В министерстве также заверили, что готовы расширить санкции, если турецкие лидеры будут продолжать "идти опасным путем".

Реакция мирового сообщества на наступление Турции

В США сделку не одобрили. Сенатор США Линдси Грэм ранее анонсировал "разрушительные санкции" против Турции в случае наступления ее военных на севере Сирии.

Не осталась в стороне и Европа. В частности, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер призвал Эрдогана остановить военную операцию в Сирии, а также подчеркнул: ЕС не будет платить за турецкий план.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Турцию избегать действий, которые могут ухудшить ситуацию в регионе, и отметил, что Альянс рассчитывает на ее сдержанность. В то же время он считает, что Турция имеет основания беспокоиться за свою безопасность, поскольку подверглась террористическим атакам.