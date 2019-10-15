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      Наступление на Сирию: США ввели санкции против Турции

      22 Читати новину українською
      США ввели санкции против турецкого правительства через наступление на Сирию
      США ввели санкции против турецкого правительства через наступление на Сирию / cont.ws

      Через военную операцию на севере Сирии США ввели санкции против Турции. Под действие ограничений попали три турецкие министры и два министерства.

      Новые санкции были введены и вступили в силу 14 октября, сообщает Министерство финансов США.

      Важно: Обострение в Сирии: правительственные войска двинулись на помощь курдам против армии Турции

      Под действие ограничений со стороны Соединенных Штатов попали:

      • Хулуси Акара  министр обороны Турции;
      • Фатих Донмез  министр энергетики и природных ресурсов Турции;
      • Сулейман Сойлу  министр внутренних дел Турции;
      • Министерство обороны Турции;
      • Министерство энергетики и природных ресурсов Турции.

      Действия правительства Турции ставят под угрозу невинных мирных жителей и дестабилизируют регион. В частности, это касается возможного подрыва кампании по уничтожению "Исламского государства",
       пояснили в министерстве.

      "Соединенные Штаты отмечают ответственность правительства Турции за эскалацию насилия со стороны турецких войск, угрозу невиновным мирным гражданам и дестабилизацию в регионе",  подчеркнул министр финансов Стивен Мнучин.

      В министерстве также заверили, что готовы расширить санкции, если турецкие лидеры будут продолжать "идти опасным путем".

      Реакция мирового сообщества на наступление Турции

      В США сделку не одобрили. Сенатор США Линдси Грэм ранее анонсировал "разрушительные санкции" против Турции в случае наступления ее военных на севере Сирии.

      Не осталась в стороне и Европа. В частности, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер призвал Эрдогана остановить военную операцию в Сирии, а также подчеркнул: ЕС не будет платить за турецкий план.

      Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Турцию избегать действий, которые могут ухудшить ситуацию в регионе, и отметил, что Альянс рассчитывает на ее сдержанность. В то же время он считает, что Турция имеет основания беспокоиться за свою безопасность, поскольку подверглась террористическим атакам.

      В ООН традиционно выразили обеспокоенность и призвали избегать насилия. Также представитель прессслужбы организации Фархан Хак заявил, что конфликт в Сирии невозможно решить военным путем.

      blog_ava
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      14 октября
      1259
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Санкции Новости Турции Новости США Война в Сирии
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