ЄС тимчасово зупинив експорт зброї до Туреччини через її наступ в Сирії

Євросоюз засуджує військовий наступ Туреччини на курдів у Сирії, тому країни-члени ЄС вирішили призупинити експорт зброї до країни.

Про це йдеться у заяві міністрів фінансів країни-членів ЄС. Європейські урядовці вважають, що такі дії серйозно підривають стабільність та безпеку всього регіону, в результаті чого страждають все більше цивільних осіб.

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В ЄС наголосили, що військовий наступ Туреччини ускладнює перспективи політичного врегулювання конфлікту у Сирії та підриває прогрес, досягнутий міжнародною коаліцією на шляху до перемоги над "Ісламської держави". Адже "ІД" залишається загрозою європейській безпеці, а також безпеці Туреччини.

Беручи до уваги той факт, що військові дії Туреччини з її драматичними наслідками все ще тривають, ЄС нагадує про рішення деяких держав-членів негайно припинити експорт зброї до Туреччини. Держави-члени зобов'язуються ухвалити тверду позицію щодо своєї політики експорту озброєнь до Туреччини,

– йдеться у заяві.

Цього тижня робоча група збереться для розгляду позицій держав-членів з цього питання.

Санкції США проти Туреччини

Раніше, 14 жовтня, через військову операцію на півночі Сирії США ввели санкції проти Туреччини. Під дію обмежень потрапили три турецькі міністри та два міністерства. Зокрема:

Хулус Акара – міністр оборони Туреччини;

Фатіх Донмез – міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини;

Сулейман Сойлу – міністр внутрішніх справ Туреччини;

Міністерство оборони Туреччини;

Міністерство енергетики і природних ресурсів Туреччини.

Що відомо про наступ Туреччини в Сирії?

Туреччина пішла в наступ на курдів після того, як Трамп відкликав з Сирії американські війська, які боролися спільно з курдами проти терористів. Зараз війська Туреччини увійшли в Сирію та інтенсивно обстрілюють територію останнього анклаву курдів.



​Під час наступу Туреччини на Сирію загинуло щонайменше 7 цивільних / Getty Images

Кілька населених пунктів зазнали ударів з повітря та артилерії, що змусило тисячі мирних жителів покинути свої будинки. Як відомо, загинуло щонайменше семеро цивільних, двоє з них діти. Щонайменше 19 осіб постраждали, зокрема четверо дітей. Поки невідомо, скільки точно турецьких військових перекинули на територію Сирії.

Чому Туреччина агресивна до курдів?Курди – зокрема, Курдистанська робітнича партія – три десятиліття борються за автономію Курдистану в Туреччині. Чисельність курдів становить 30-40 мільйонів людей, з яких половина мешкає саме на стику Сирії та Туреччини (решта – в Ірані та Іраку). Це найбільший народ світу, який не має власної держави.