09:15
16 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПРИВАТБАНК УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Поклонська в заручниках в Ердогана. Подарунок від Путіна
      Вєсті Кремля
      23:58, 15 жовтня
      Вєсті.UA: Богдан може перейти до "Європейської Солідарності". Савченко в образі Брежнєва
      Вєсті.UA
      19:10, 15 жовтня
      Розбійники в погонах: хто ховається за новими грабунками українців
      ЦРУ
      13:00, 11 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПРИВАТБАНК УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ

      ЄС тимчасово зупинив експорт зброї до Туреччини через її наступ в Сирії

      9
      ЄС тимчасово зупинив експорт зброї до Туреччини через її наступ в Сирії
      ЄС тимчасово зупинив експорт зброї до Туреччини через її наступ в Сирії / nb.bbend.net/

      Євросоюз засуджує військовий наступ Туреччини на курдів у Сирії, тому країни-члени ЄС вирішили призупинити експорт зброї до країни.

      Про це йдеться у заяві міністрів фінансів країни-членів ЄС. Європейські урядовці вважають, що такі дії серйозно підривають стабільність та безпеку всього регіону, в результаті чого страждають все більше цивільних осіб.

      До теми: З Сирії обстріляли територію Туреччини: є загиблі і поранені

      В ЄС наголосили, що військовий наступ Туреччини ускладнює перспективи політичного врегулювання конфлікту у Сирії та підриває прогрес, досягнутий міжнародною коаліцією на шляху до перемоги над "Ісламської держави". Адже "ІД" залишається загрозою європейській безпеці, а також безпеці Туреччини.

      Беручи до уваги той факт, що військові дії Туреччини з її драматичними наслідками все ще тривають, ЄС нагадує про рішення деяких держав-членів негайно припинити експорт зброї до Туреччини. Держави-члени зобов'язуються ухвалити тверду позицію щодо своєї політики експорту озброєнь до Туреччини,
      – йдеться у заяві.

      Цього тижня робоча група збереться для розгляду позицій держав-членів з цього питання.

      Санкції США проти Туреччини

      Раніше, 14 жовтня, через військову операцію на півночі Сирії США ввели санкції проти Туреччини. Під дію обмежень потрапили три турецькі міністри та два міністерства. Зокрема:

      • Хулус Акара – міністр оборони Туреччини;
      • Фатіх Донмез – міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини;
      • Сулейман Сойлу – міністр внутрішніх справ Туреччини;
      • Міністерство оборони Туреччини;
      • Міністерство енергетики і природних ресурсів Туреччини.

      Що відомо про наступ Туреччини в Сирії?

      Туреччина пішла в наступ на курдів після того, як Трамп відкликав з Сирії американські війська, які боролися спільно з курдами проти терористів. Зараз війська Туреччини увійшли в Сирію та інтенсивно обстрілюють територію останнього анклаву курдів.

      Сирія
      ​Під час наступу Туреччини на Сирію загинуло щонайменше 7 цивільних / Getty Images

      Кілька населених пунктів зазнали ударів з повітря та артилерії, що змусило тисячі мирних жителів покинути свої будинки. Як відомо, загинуло щонайменше семеро цивільних, двоє з них діти. Щонайменше 19 осіб постраждали, зокрема четверо дітей. Поки невідомо, скільки точно турецьких військових перекинули на територію Сирії.

      Чому Туреччина агресивна до курдів?Курди – зокрема, Курдистанська робітнича партія – три десятиліття борються за автономію Курдистану в Туреччині. Чисельність курдів становить 30-40 мільйонів людей, з яких половина мешкає саме на стику Сирії та Туреччини (решта – в Ірані та Іраку). Це найбільший народ світу, який не має власної держави.

      blog_ava
      Місячний календар стрижок на жовтень 2019: цікаві поради
      сьогодні
      5489
      Автор: Марія Бондар
      Теги: Новини Туреччини Війна у Сирії Жертви Євросоюз Зброя
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Медиа-отбросы начали оправдывать Россию в деле сбитого Боинга МН17
      сьогодні , 08:40 Медиа-отбросы начали оправдывать Россию в деле сбитого Боинга МН17
      Злой Одессит 1147
      Що можна купити за 10 гривень у 1996 і у 2019: порівняння
      сьогодні , 07:20 Що можна купити за 10 гривень у 1996 і у 2019: порівняння
      Анастасія Зазуляк 7052
      Чому втретє голодує бранець Кремля Олександр Шумков?
      15 жовтня , 21:59 Чому втретє голодує бранець Кремля Олександр Шумков?
      Катерина Петренко 266
      Тайфун в Японії: що відбувається просто зараз – фото та відео
      15 жовтня , 21:34 Тайфун в Японії: що відбувається просто зараз – фото та відео
      Олесь Друкач 18570
      "Націоналістичний шабаш": чому Україна знову стала топ-темою на російському ТБ
      15 жовтня , 21:01 "Націоналістичний шабаш": чому Україна знову стала топ-темою на російському ТБ
      Світлана Попова 2244
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук