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      Германия и Франция прекратили поставки оружия в Турцию из-за военной операции в Сирии

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      Турция в Сирии
      Турция в Сирии / opinionua

      МИД Германии заявил о прекращении поставки оружия Турции в связи с боевыми действиями, которые Анкара проводит против курдских вооруженных отрядов в Сирии. Такое же решение приняли и во Франции.

      Представитель МИД Германии обнародовал заявление от имени главы ведомства в субботу, сообщил телеканал.

      Актуально: Турция установила контроль над 20 населенных пунктов в Сирии

      Впоследствии глава немецкого МИД предоставил комментарий изданию Bild, где объяснил мотивацию такого шага.

      На фоне турецкого военного наступления в северо-восточной Сирии федеральное правительство не будет выдавать никаких новых разрешений на любое поставки вооружения, которое может быть использовано Турцией в Сирии,
      – заявил Хайко Маас.

      Министр также напомнил, что первые ограничения на экспорт вооружений Турции были введены еще с 2016 года, после того, как Анкара начала свою военную операцию в сирийском Африне.

      Ограничения Франции

      О прекращении поставок оружия Францией сообщается в совместном коммюнике министерств иностранных дел и обороны республики, опубликованном на сайте французского внешнеполитического ведомства.

      В ожидании прекращения этой операции Франция решила приостановить любые проекты экспорта военных материалов Турции, которые могут быть использованы при ее военной операции в Сирии. Это решение вступает в силу немедленно,
      – говорится в тексте документа.

      В документе отмечается, что Париж решительно осуждает проводимую Турцией военную операцию.

      Ранее французский лидер Эмманюэль Макрона в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил о необходимости прекратить операцию Анкары.

      К слову, в понедельник, 14 октября в Люксембурге состоится заседание Совета по международным делам Европейского союза, во время которого может быть согласована европейская позиция по этому вопросу.

      Другие реакции мирового сообщества на наступление Турции

      В США операцию не одобрили. Сенатор США Линдси Грэм ранее анонсировал "разрушительные санкции" против Турции в случае наступления ее военных на север Сирии.

      Не осталась в стороне и Европа. В частности, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер призвал Эрдогана остановить военную операцию в Сирии, а также подчеркнул: ЕС не будет платить за турецкий план.

      Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Турцию избегать действий, которые могут ухудшить ситуацию в регионе, и отметил, что альянс рассчитывает на ее сдержанность. В то же время он считает, что Турция имеет основания беспокоиться за свою безопасность, поскольку подверглась террористическим атакам.

      В ООН традиционно выразили обеспокоенность и призвали избегать насилия. Также представитель пресс-службы организации Фархан Хак заявил, что конфликт в Сирии невозможно решить военным путем.

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Война в Сирии Новости Турции Оружие Новости Франции Новости политики
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