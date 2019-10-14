Росіяни за 12 годин обстріляли 4 цивільні госпіталі у Сирії, – NYT

Російські авіаційні війська протягом 5 та 6 травня 2019 року нанесли чотири удари по цивільних лікарнях у Сирії. Журналістам вдалося довести причетність росіян до авіаобстрілів, проаналізувавши дані про польоти над Сирією, свідчення очевидців і переговори російських пілотів.

Протягом всього 12 годин під обстріли потрапили лікарні у містах Набад-аль-Хайят, Кафр-Набл, Кафр-Зита и Аль-Амар, повідомляє видання The New York Times.

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Міжнародні спостерігачі ще у травні заявляли, що за повітряними ударами стоїть саме російська авіація. Тоді у російському МЗС відкинули усі звинувачення та запевнили, що їх авіація завдає точкові удари по ретельно перевірених цілях.

Втім журналісти американського видання стверджують, що у кожному з випадків атаки на лікарні у цьому ж місці опинялася російська авіація.

Усі чотири лікарні були у списку медичних організацій, які було складено у Сирії та передано в ООН задля запобігання нападів на них.

Лише у випадку з госпіталем у Набад-аль-Хайят людей вдалося евакуювати до нападу на неї. Натомість у всіх інших випадках внаслідок авіаударів загинули люди.

Що відомо про атаки на сирійські лікарні?Організація "Лікарі за права людини" відзначає, що від початку війни у Сирії на медичні заклади було здійснено 583 напади. При цьому 266 з них відбулися після початку російської військової операції на території держави. Внаслідок таких атак загинули 916 медичних працівників.