Россияне за 12 часов обстреляли 4 гражданских госпиталя в Сирии, – NYT

Российские авиационные войска в течение 5 и 6 мая 2019 нанесли четыре удара по гражданским больницам в Сирии. Журналистам удалось доказать причастность россиян к авиаобстрелам, проанализировав данные о полетах над Сирией, свидетельства очевидцев и переговоры российских пилотов.

В течение всего 12 часов под обстрелы попали больницы в городах Набада-аль-Хайят, Кафр-набла, Кафр-Зита и Аль-Амар, сообщает издание The New York Times.

Интересно: Сотни тысяч беженцев из Сирии могут попасть в Европу: Турция угрожает открыть границы

Международные наблюдатели еще в мае заявляли, что за воздушными ударами стоит именно российская авиация. Тогда в российском МИДе отвергли все обвинения и заверили, что их авиация наносит точечные удары по тщательно проверенным целям.

Впрочем журналисты американского издания утверждают, что в каждом из случаев атаки на больницы в этом же месте оказывалась российская авиация.

Все четыре больницы были в списке медицинских организаций, который был составлен в Сирии и передан в ООН для предотвращения нападений на них.

Только в случае с госпиталем в Набада-аль-Хайят людей удалось эвакуировать до нападения на нее. Вместе с тем во всех остальных случаях в результате авиаударов погибли люди.

Что известно об атаках на сирийские больницы?Организация "Врачи за права человека" отмечает, что с начала войны в Сирии на медицинские учреждения было осуществлено 583 нападения. При этом 266 из них произошли после начала российской военной операции на территории государства. В результате таких атак погибло 916 медицинских работников.