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      Россияне за 12 часов обстреляли 4 гражданских госпиталя в Сирии, – NYT

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      Российская авиация обстреляла 4 гражданских больницы в Сирии
      Российская авиация обстреляла 4 гражданских больницы в Сирии / nytimes.com

      Российские авиационные войска в течение 5 и 6 мая 2019 нанесли четыре удара по гражданским больницам в Сирии. Журналистам удалось доказать причастность россиян к авиаобстрелам, проанализировав данные о полетах над Сирией, свидетельства очевидцев и переговоры российских пилотов.

      В течение всего 12 часов под обстрелы попали больницы в городах Набада-аль-Хайят, Кафр-набла, Кафр-Зита и Аль-Амар, сообщает издание The New York Times.

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      Международные наблюдатели еще в мае заявляли, что за воздушными ударами стоит именно российская авиация. Тогда в российском МИДе отвергли все обвинения и заверили, что их авиация наносит точечные удары по тщательно проверенным целям.

      Впрочем журналисты американского издания утверждают, что в каждом из случаев атаки на больницы в этом же месте оказывалась российская авиация.

      Все четыре больницы были в списке медицинских организаций, который был составлен в Сирии и передан в ООН для предотвращения нападений на них.

      Только в случае с госпиталем в Набада-аль-Хайят людей удалось эвакуировать до нападения на нее. Вместе с тем во всех остальных случаях в результате авиаударов погибли люди.

      Что известно об атаках на сирийские больницы?Организация "Врачи за права человека" отмечает, что с начала войны в Сирии на медицинские учреждения было осуществлено 583 нападения. При этом 266 из них произошли после начала российской военной операции на территории государства. В результате таких атак погибло 916 медицинских работников.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Война в Сирии Жертвы Новости России
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