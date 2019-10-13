23:20
13 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК УСИК – ВІЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГІБІС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто отруїв Кадирова. Путіна поставили на місце
      Вєсті Кремля
      21:14, 12 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Жінка Януковича вселилася у Богдана? Порошенко "перетворюється" на Леніна
      Вєсті.UA
      18:56, 12 жовтня
      Розбійники в погонах: хто ховається за новими грабунками українців
      ЦРУ
      13:00, 11 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК УСИК – ВІЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГІБІС

      Наступ Туреччини на Сирію: Європа мітингує проти політики Ердогана

      296 Читать новость на русском

      Попри засудження міжнародною спільнотою наступ на курдів, турецький президент Ердоган не збирається розвертати своє військо. Воно напередодні захопили сирійське місто Рас-ель-Айн, де живуть курди. Анкара вважає їх терористами, хоча ті зараз самотужки намагаються протистояти ІДІЛу. Достукатися до Єргогада вирішили європейці, вони вийшли на вулиці з протестами на захист курдів.

      У декількох містах Європи люди протестують проти турецької військової операції у прикордонних районах Сирії. 

      Читайте також: Сотні тисяч біженців із Сирії можуть потрапити до Європи: Туреччина погрожує відкрити кордони

      Люди обурюються та навіть називають турецького президента Реджепа Ердогана терористом, вимагають, аби він припинив кровопролиття. Протестувальники наголошують, що війни не має бути, не залежно від того, чи ти є курдом, чи іранцем, чи арабом.


      Протести проти політики Ердогана

      Нагадаємо, наступ на Сирію Туреччина розпочала незадовго після того, як Сполучені Штати вивели свої війська. Впродовж років американців спільно з курдськими загонами розгромили терористичну ІДІЛ на північному сході Сирії.

      Відтак територію фактично почали контролювати курдські повстанці. А ось Анкара вважає їх терористами й хоче знищити. Важливе прикордонне місто Рас-ель-Айн турецькі військові за 5 днів операції вже захопили.

      Ми беремо справу у свої руки. Ми продовжимо боротьбу, доки всі терористи не відійдуть на південь від кордону на 30 кілометрів. Вони мають покинути цю територію,
      – заявив президент Туреччини Ердоган.

      З перших днів спецоперації турецькі військові застосували артилерію та авіацію, завдавши сотні ударів по курдських бойовиках. Майже три сотні повстанців вбито. Є втрати й серед мирного населення – п'ятдесят загиблих.


      Наступ Туреччини у Сирії

      Євросоюз, Сполучені Штати та Ліга арабських держав засудили односторонню військову операцію. Вони вимагають від влади припинити агресію щодо сусідів.

      Турецьку військову операцію на північному сході Сирії не можна назвати нічим іншим, як вторгненням та агресією. Вторгненням в арабську країну та посягання на її суверенітет. Ми засуджуємо це,
      – наголосив генеральний секретар Ліги арабських держав Ахмед Абу Гейт.

      Наразі ж турецькі військові відступати не планують. Тож майже сімдесятьом тисячам жителів прикордонних районів довелось евакуюватись.

      blog_ava
      День захисника України-2019: привітання у віршах і прозі
      сьогодні
      9280
      Автор: Роман Смоляр
      Теги: Новини України Євросоюз Протести Реджеп Ердоган Війна у Сирії Повстанці
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Тайфун в Японії: що відбувається просто зараз – фото та відео
      сьогодні , 23:16 Тайфун в Японії: що відбувається просто зараз – фото та відео
      Олесь Друкач 13211
      Головні новини 13 жовтня: перемога Усика і скандальний візит Поклонської до Ердогана
      сьогодні , 22:10 Головні новини 13 жовтня: перемога Усика і скандальний візит Поклонської до Ердогана
      Емал Набі 872
      Всемогутній Ердоган, Трамп у багні та виключення Росії з ООН: блоги тижня
      сьогодні , 22:00 Всемогутній Ердоган, Трамп у багні та виключення Росії з ООН: блоги тижня
      Блоги тижня 834
      Вышиванка для Зеленского: почему протестующие хотят перевоспитать президента, – Дубинянский
      сьогодні , 21:00 Вышиванка для Зеленского: почему протестующие хотят перевоспитать президента, – Дубинянский
      Михайло Дубинянський 1008
      Немає гідної зарплати, щоб йти на можливу смерть: ветаран АТО звернувся до влади
      сьогодні , 20:30 Немає гідної зарплати, щоб йти на можливу смерть: ветаран АТО звернувся до влади
      Леонід Остальцев 1778
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук