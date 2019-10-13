Наступ Туреччини на Сирію: Європа мітингує проти політики Ердогана

Попри засудження міжнародною спільнотою наступ на курдів, турецький президент Ердоган не збирається розвертати своє військо. Воно напередодні захопили сирійське місто Рас-ель-Айн, де живуть курди. Анкара вважає їх терористами, хоча ті зараз самотужки намагаються протистояти ІДІЛу. Достукатися до Єргогада вирішили європейці, вони вийшли на вулиці з протестами на захист курдів.

У декількох містах Європи люди протестують проти турецької військової операції у прикордонних районах Сирії.

Читайте також: Сотні тисяч біженців із Сирії можуть потрапити до Європи: Туреччина погрожує відкрити кордони

Люди обурюються та навіть називають турецького президента Реджепа Ердогана терористом, вимагають, аби він припинив кровопролиття. Протестувальники наголошують, що війни не має бути, не залежно від того, чи ти є курдом, чи іранцем, чи арабом.



Протести проти політики Ердогана

Нагадаємо, наступ на Сирію Туреччина розпочала незадовго після того, як Сполучені Штати вивели свої війська. Впродовж років американців спільно з курдськими загонами розгромили терористичну ІДІЛ на північному сході Сирії.

Відтак територію фактично почали контролювати курдські повстанці. А ось Анкара вважає їх терористами й хоче знищити. Важливе прикордонне місто Рас-ель-Айн турецькі військові за 5 днів операції вже захопили.

Ми беремо справу у свої руки. Ми продовжимо боротьбу, доки всі терористи не відійдуть на південь від кордону на 30 кілометрів. Вони мають покинути цю територію,

– заявив президент Туреччини Ердоган.

З перших днів спецоперації турецькі військові застосували артилерію та авіацію, завдавши сотні ударів по курдських бойовиках. Майже три сотні повстанців вбито. Є втрати й серед мирного населення – п'ятдесят загиблих.



Наступ Туреччини у Сирії

Євросоюз, Сполучені Штати та Ліга арабських держав засудили односторонню військову операцію. Вони вимагають від влади припинити агресію щодо сусідів.

Турецьку військову операцію на північному сході Сирії не можна назвати нічим іншим, як вторгненням та агресією. Вторгненням в арабську країну та посягання на її суверенітет. Ми засуджуємо це,

– наголосив генеральний секретар Ліги арабських держав Ахмед Абу Гейт.

Наразі ж турецькі військові відступати не планують. Тож майже сімдесятьом тисячам жителів прикордонних районів довелось евакуюватись.