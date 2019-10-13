20:02
13 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УСИК – УИЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГИБИС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Черная полоса Минобороны РФ. Путин взялся за мячики
      Вєсті Кремля
      20:14, 12 октября
      Вести.UA. Жир: Жена Януковича вселилась в Богдана? Порошенко "превращается" в Ленина
      Вєсті.UA
      18:58, 12 октября
      Разбойники в погонах: кто скрывается за новыми грабежами украинцев
      ЦРУ
      13:00, 11 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УСИК – УИЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГИБИС

      Наступление Турции на Сирию: Европа митингует против политики Эрдогана

      66 Читати новину українською

      Несмотря на осуждение международным сообществом наступления на курдов, турецкий президент Эрдоган не собирается разворачивать свои войска. Оно накануне захватили сирийский город Рас-эль-Айн, где живут курды. Анкара считает их террористами, хотя те сейчас самостоятельно пытаются противостоять ИГИЛ. Достучаться до Эрдогана решили европейцы, они вышли на улицы с протестами в защиту курдов.

      В нескольких городах Европы люди протестуют против турецкой военной операции в приграничных районах Сирии.

      Читайте также: Сотни тысяч беженцев из Сирии могут попасть в Европу: Турция угрожает открыть границы

      Люди возмущаются и даже называют турецкого президента Реджепа Эрдогана террористом, требуют, чтобы он прекратил кровопролитие. Протестующие подчеркивают, что войны не должно быть, не зависимо от того, являешься ты курдом, иранцем или арабом.


      Протесты против политики Эрдогана

      Напомним, наступление на Сирию Турция начала незадолго после того, как Соединенные Штаты вывели свои войска. На протяжении нескольких лет американцы совместно с курдскими отрядами громили террористическую ИГИЛ на северо-востоке Сирии.

      Поэтому территорию фактически начали контролировать курдские повстанцы. А вот Анкара считает их террористами и хочет уничтожить. Важный пограничный город Рас-эль-Айн турецкие военные за 5 дней операции уже захватили.

      Мы берем дело в свои руки. Мы продолжим борьбу, пока все террористы не уйдут на юг от границы на 30 километров. Они должны покинуть эту территорию,
      – заявил президент Турции Эрдоган.

      С первых дней спецоперации турецкие военные применили артиллерию и авиацию, нанеся сотни ударов по курдским боевикам. Почти три сотни повстанцев убиты. Есть потери и среди мирного населения – пятьдесят погибших.


      Наступление Турции в Сирии

      Евросоюз, Соединенные Штаты и Лига арабских государств осудили одностороннюю военную операцию. Они требуют от власти прекратить агрессию в отношении соседей.

      Турецкую военную операцию на северо-востоке Сирии нельзя назвать ничем иным, как вторжением и агрессией. Вторжением в арабскую страну и посягательством на ее суверенитет. Мы осуждаем это,
      – подчеркнул генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу Гейт.

      Сейчас же турецкие военные отступать не планируют. Поэтому почти семидесяти тысячам жителей приграничных районов пришлось эвакуироваться.

      blog_ava
      Родственники Анастасии Заворотнюк опубликовали первое официальное заявление
      сегодня
      3195
      Автор: Роман Смоляр
      Теги: Новости Украины Повстанцы Евросоюз Протесты Реджеп Эрдоган Война в Сирии
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Самые смешные мемы недели: сыр по 58 грн, 14 часов "спасибо" и торжественное российское болото
      сегодня , 20:00 Самые смешные мемы недели: сыр по 58 грн, 14 часов "спасибо" и торжественное российское болото
      Северин Трач 4
      Самые смешные моменты пресс-марафона Зеленского и платные дороги в Украине – видео недели
      сегодня , 19:30 Самые смешные моменты пресс-марафона Зеленского и платные дороги в Украине – видео недели
      Альона Захарова 75
      Я на війні з 16 років, – розвідниця Аліна розповіла, що дійсно важливо для військових
      сегодня , 19:00 Я на війні з 16 років, – розвідниця Аліна розповіла, що дійсно важливо для військових
      Повернись живим 1831
      Оточення Зеленського почало масовий наступ на ФОПів
      сегодня , 18:30 Оточення Зеленського почало масовий наступ на ФОПів
      Дмитро Гнап 522
      Як частина "слуг народу" ледь не обдурила українців та Зеленського
      сегодня , 16:30 Як частина "слуг народу" ледь не обдурила українців та Зеленського
      Віталій Шабунін 418
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук