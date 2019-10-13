Наступление Турции на Сирию: Европа митингует против политики Эрдогана

Несмотря на осуждение международным сообществом наступления на курдов, турецкий президент Эрдоган не собирается разворачивать свои войска. Оно накануне захватили сирийский город Рас-эль-Айн, где живут курды. Анкара считает их террористами, хотя те сейчас самостоятельно пытаются противостоять ИГИЛ. Достучаться до Эрдогана решили европейцы, они вышли на улицы с протестами в защиту курдов.

В нескольких городах Европы люди протестуют против турецкой военной операции в приграничных районах Сирии.

Читайте также: Сотни тысяч беженцев из Сирии могут попасть в Европу: Турция угрожает открыть границы

Люди возмущаются и даже называют турецкого президента Реджепа Эрдогана террористом, требуют, чтобы он прекратил кровопролитие. Протестующие подчеркивают, что войны не должно быть, не зависимо от того, являешься ты курдом, иранцем или арабом.



Протесты против политики Эрдогана

Напомним, наступление на Сирию Турция начала незадолго после того, как Соединенные Штаты вывели свои войска. На протяжении нескольких лет американцы совместно с курдскими отрядами громили террористическую ИГИЛ на северо-востоке Сирии.

Поэтому территорию фактически начали контролировать курдские повстанцы. А вот Анкара считает их террористами и хочет уничтожить. Важный пограничный город Рас-эль-Айн турецкие военные за 5 дней операции уже захватили.

Мы берем дело в свои руки. Мы продолжим борьбу, пока все террористы не уйдут на юг от границы на 30 километров. Они должны покинуть эту территорию,

– заявил президент Турции Эрдоган.

С первых дней спецоперации турецкие военные применили артиллерию и авиацию, нанеся сотни ударов по курдским боевикам. Почти три сотни повстанцев убиты. Есть потери и среди мирного населения – пятьдесят погибших.



Наступление Турции в Сирии

Евросоюз, Соединенные Штаты и Лига арабских государств осудили одностороннюю военную операцию. Они требуют от власти прекратить агрессию в отношении соседей.

Турецкую военную операцию на северо-востоке Сирии нельзя назвать ничем иным, как вторжением и агрессией. Вторжением в арабскую страну и посягательством на ее суверенитет. Мы осуждаем это,

– подчеркнул генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу Гейт.

Сейчас же турецкие военные отступать не планируют. Поэтому почти семидесяти тысячам жителей приграничных районов пришлось эвакуироваться.