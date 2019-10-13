США вирішили евакуювати 1000 американських військових із Сирії
Глава Пентагону Марк Еспер оголосив, що США готуються евакуювати близько 1000 своїх військовослужбовців з північної Сирії у максимально короткі терміни.
Своє рішення у військовому відомстві США пояснили наміром Туреччини розширити військову операцію проти курдських військових і загрозою втручання Росії і Сирії. Про це в ефірі телеканалу CBS заявив Глава Пентагону Марк Еспер.
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За його словами, американські військовослужбовці можуть опинитися між протиборчими арміями.
Глава Пентагону також повідомив, що, за наявною у США інформацією, не виключений варіант, за якого у конфлікт можуть втрутитися сирійські та російські військові.
Відзначимо, що 12 жовтня на півночі Сирії, в районі Кобани, під обстріл потрапила польова військова база американського спецназу. Американські військові підняли у повітря авіацію та приготувалися завдати удару у відповідь, однак атака швидко закінчилася.
У Пентагоні вважають винними в обстрілі своєї бази військово-повітряні сили Туреччини.
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Реакції світової спільноти на наступ Туреччини
У США операцію не схвалили. Сенатор США Ліндсі Грем раніше анонсував "руйнівні санкції" проти Туреччини у разі наступу її військових на півночі Сирії.
Не залишилася осторонь і Європа. Зокрема, президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер закликав Ердогана зупинити військову операцію в Сирії, а також наголосив: ЄС не платитиме за турецький план.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Туреччину уникати дій, які можуть погіршити ситуацію в регіоні, та зазначив, що альянс розраховує на її стриманість. Водночас він вважає, що Туреччина має підстави непокоїтися за власну безпеку, оскільки піддалася терористичним атакам.
В ООН традиційно висловили занепокоєння та закликали уникати насильства. Також представник пресслужби організації Фархан Хак заявив, що конфлікт у Сирії неможливо вирішити військовим шляхом.
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Що відомо про військову операцію Туреччини в Сирії?Туреччина пішла в наступ на курдів після того, як Трамп відкликав з Сирії американські війська, які боролися спільно з курдами проти терористів. Зараз війська Туреччини увійшли в Сирію та інтенсивно обстрілюють територію останнього анклаву курдів.
Зазначимо, що поки невідомо, скільки точно турецьких військових перекинули на територію Сирії. Кілька населених пунктів зазнали ударів з повітря та артилерії, що змусило тисячі мирних жителів покинути свої будинки.
Як відомо, загинуло щонайменше 19 цивільних, серед них діти.