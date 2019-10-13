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      США вирішили евакуювати 1000 американських військових із Сирії

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      Американські військові покидають північну Сирію
      Американські військові покидають північну Сирію

      Глава Пентагону Марк Еспер оголосив, що США готуються евакуювати близько 1000 своїх військовослужбовців з північної Сирії у максимально короткі терміни.

      Своє рішення у військовому відомстві США пояснили наміром Туреччини розширити військову операцію проти курдських військових і загрозою втручання Росії і Сирії. Про це в ефірі телеканалу CBS заявив Глава Пентагону Марк Еспер.

      До теми: Сотні тисяч біженців із Сирії можуть потрапити до Європи: Туреччина погрожує відкрити кордони

      За його словами, американські військовослужбовці можуть опинитися між протиборчими арміями.

      Глава Пентагону також повідомив, що, за наявною у США інформацією, не виключений варіант, за якого у конфлікт можуть втрутитися сирійські та російські військові.

      Відзначимо, що 12 жовтня на півночі Сирії, в районі Кобани, під обстріл потрапила польова військова база американського спецназуАмериканські військові підняли у повітря авіацію та приготувалися завдати удару у відповідь, однак атака швидко закінчилася. 

      У Пентагоні вважають винними в обстрілі своєї бази військово-повітряні сили Туреччини. 

      Актуально: Туреччина встановила контроль за 20 населеними пунктами у Сирії

      Реакції світової спільноти на наступ Туреччини

      У США операцію не схвалили. Сенатор США Ліндсі Грем раніше анонсував "руйнівні санкції" проти Туреччини у разі наступу її військових на півночі Сирії.

      Не залишилася осторонь і Європа. Зокрема, президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер закликав Ердогана зупинити військову операцію в Сирії, а також наголосив: ЄС не платитиме за турецький план.

      Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Туреччину уникати дій, які можуть погіршити ситуацію в регіоні, та зазначив, що альянс розраховує на її стриманість. Водночас він вважає, що Туреччина має підстави непокоїтися за власну безпеку, оскільки піддалася терористичним атакам.

      В ООН традиційно висловили занепокоєння та закликали уникати насильства. Також представник пресслужби організації Фархан Хак заявив, що конфлікт у Сирії неможливо вирішити військовим шляхом.

      Важливо: Турецькі військові обстріляли спецпризначенців США в Сирії, – ЗМІ

      Що відомо про військову операцію Туреччини в Сирії?Туреччина пішла в наступ на курдів після того, як Трамп відкликав з Сирії американські війська, які боролися спільно з курдами проти терористів. Зараз війська Туреччини увійшли в Сирію та інтенсивно обстрілюють територію останнього анклаву курдів.

      Зазначимо, що поки невідомо, скільки точно турецьких військових перекинули на територію Сирії. Кілька населених пунктів зазнали ударів з повітря та артилерії, що змусило тисячі мирних жителів покинути свої будинки.

      Як відомо, загинуло щонайменше 19 цивільних, серед них діти. 

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Новини Туреччини Новини США Війна у Сирії Пентагон
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