США вирішили евакуювати 1000 американських військових із Сирії

Глава Пентагону Марк Еспер оголосив, що США готуються евакуювати близько 1000 своїх військовослужбовців з північної Сирії у максимально короткі терміни.

Своє рішення у військовому відомстві США пояснили наміром Туреччини розширити військову операцію проти курдських військових і загрозою втручання Росії і Сирії. Про це в ефірі телеканалу CBS заявив Глава Пентагону Марк Еспер.

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За його словами, американські військовослужбовці можуть опинитися між протиборчими арміями.

Глава Пентагону також повідомив, що, за наявною у США інформацією, не виключений варіант, за якого у конфлікт можуть втрутитися сирійські та російські військові.

Відзначимо, що 12 жовтня на півночі Сирії, в районі Кобани, під обстріл потрапила польова військова база американського спецназу. Американські військові підняли у повітря авіацію та приготувалися завдати удару у відповідь, однак атака швидко закінчилася.

У Пентагоні вважають винними в обстрілі своєї бази військово-повітряні сили Туреччини.

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