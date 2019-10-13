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      США решили эвакуировать 1000 американских военных из Сирии

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      Американские военные покидают северную Сирию
      Американские военные покидают северную Сирию

      Глава Пентагона Марк Эспер объявил, что США готовятся эвакуировать около 1000 своих военнослужащих из северной Сирии в максимально короткие сроки.

      Свое решение в военном ведомстве США объяснили намерением Турции расширить военную операцию против курдских военных и угрозой вмешательства России и Сирии. Об этом в эфире телеканала CBS заявил глава Пентагона Марк Эспер.

       К теме: Сотни тысяч беженцев из Сирии могут попасть в Европу: Турция угрожает открыть границы

      По его словам, американские военнослужащие могут оказаться между противоборствующими армиями.

      Глава Пентагона также сообщил, что, по имеющейся у США информации, не исключен вариант, при котором в конфликт могут вмешаться сирийские и российские военные.

      Отметим, что 12 октября на севере Сирии, в районе Кобан, под обстрел попала полевая военная база американского спецназа. Американские военные подняли в воздух авиацию и приготовились нанести ответный удар, однако атака быстро закончилась.

      В Пентагоне считают виновными в обстреле своей базы военно-воздушные силы Турции.

      Актуально: Турция установила контроль над 20 населенными пунктами в Сирии

      Реакции мирового сообщества на наступление Турции

      В США сделку не одобрили. Сенатор США Линдси Грэм ранее анонсировал "разрушительные санкции" против Турции в случае наступления ее военных на севере Сирии.

      Не осталась в стороне и Европа. В частности, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер призвал Эрдогана остановить военную операцию в Сирии, а также подчеркнул: ЕС будет не платить за турецкий план.

      Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Турцию избегать действий, которые могут ухудшить ситуацию в регионе, и отметил, что альянс рассчитывает на ее сдержанность. В то же время он считает, что Турция имеет основания беспокоиться за свою безопасность, поскольку подверглась террористическим атакам.

      В ООН традиционно выразили обеспокоенность и призвали избегать насилия. Также представитель пресс-службы организации Фархан Хак заявил, что конфликт в Сирии невозможно решить военным путем.

      Важно: Турецкие военные обстреляли спецназовцев США в Сирии, – СМИ

      Что известно о военной операции Турции в Сирии?Турция пошла в наступление на курдов после того, как Трамп отозвал из Сирии американские войска, которые боролись вместе с курдами против террористов. Сейчас войска Турции вошли в Сирию и интенсивно обстреливают территорию последнего анклава курдов.

      Отметим, что пока неизвестно, сколько точно турецких военных перебросили на территорию Сирии. Несколько населенных пунктов подверглись ударам с воздуха и артиллерии, что заставило тысячи мирных жителей покинуть свои дома.

      Как известно, погибли по меньшей мере 19 гражданских, среди них дети.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Пентагон Новости Турции Война в Сирии
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