Путин и Эрдоган договорились о контроле над сирийско-турецкой границей

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в Сочи договорились о совместном контроле сирийско-турецкой границы на восток от реки Евфрат.

Текст договоренности озвучил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет "Радио Свобода". Переговоры российского и турецкого президента длились 6 часов.

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О чем договорились Путин и Эрдоган:

Турецкие войска будут контролировать ту часть 30-километровой зоны у границы, которая была под их контролем в результате операции, начатой Турцией на севере Сирии 2 недели назад.

В других частях 30-километровой зоны будет введена российская военная полиция, а курдские вооруженные формирования должны будут покинуть эту зону.

После этого начнется совместное российско-турецкое патрулирование у границы.

Путин заявил, что во время переговоров сторонам удалось найти общий подход к "нормализации ситуации" на севере Сирии. Эти решения глава Кремля назвал "очень важными, если не судьбоносными".

Эрдоган также отметил, что в так называемой "зоне безопасности" на территории Сирии возле границы с Турцией может быть размещена часть сирийских беженцев, которые сейчас находятся на территории Турции.

Операция Турции против курдов: основное

Турция пошла в наступление на курдов после того, как Трамп отозвал из Сирии американские войска. Отозвал несмотря на то, что ранее курды вместе с американцами противостояли боевикам "Исламского государства".

после того, как Трамп отозвал из Сирии американские войска. Отозвал несмотря на то, что ранее курды вместе с американцами противостояли боевикам "Исламского государства". Войска Турции вошли в Сирию и интенсивно обстреливают территорию курдов. Эрдоган не учитывает реакцию международного сообщества и уверял, что ни за что операцию не прекратит.

территорию курдов. Эрдоган не учитывает реакцию международного сообщества и уверял, что ни за что операцию не прекратит. Турция же взяла целью "очистить" территорию северной Сирии на 32 километра вглубь от турецкой границы, чтобы потом переселить туда сирийских беженцев.

Курды три десятилетия борются за автономию Курдистана в Турции. Численность курдов составляет 30-40 миллионов человек, из которых половина живет именно на границе Сирии и Турции (остальные – в Иране и Ираке). Это самый большой народ мира, который не имеет собственного государства.