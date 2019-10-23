Путин и Эрдоган договорились о контроле над сирийско-турецкой границей
Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в Сочи договорились о совместном контроле сирийско-турецкой границы на восток от реки Евфрат.
Текст договоренности озвучил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет "Радио Свобода". Переговоры российского и турецкого президента длились 6 часов.
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О чем договорились Путин и Эрдоган:
- Турецкие войска будут контролировать ту часть 30-километровой зоны у границы, которая была под их контролем в результате операции, начатой Турцией на севере Сирии 2 недели назад.
- В других частях 30-километровой зоны будет введена российская военная полиция, а курдские вооруженные формирования должны будут покинуть эту зону.
После этого начнется совместное российско-турецкое патрулирование у границы.
Путин заявил, что во время переговоров сторонам удалось найти общий подход к "нормализации ситуации" на севере Сирии. Эти решения глава Кремля назвал "очень важными, если не судьбоносными".
Эрдоган также отметил, что в так называемой "зоне безопасности" на территории Сирии возле границы с Турцией может быть размещена часть сирийских беженцев, которые сейчас находятся на территории Турции.
Операция Турции против курдов: основное
- Турция пошла в наступление на курдов после того, как Трамп отозвал из Сирии американские войска. Отозвал несмотря на то, что ранее курды вместе с американцами противостояли боевикам "Исламского государства".
- Войска Турции вошли в Сирию и интенсивно обстреливают территорию курдов. Эрдоган не учитывает реакцию международного сообщества и уверял, что ни за что операцию не прекратит.
- Турция же взяла целью "очистить" территорию северной Сирии на 32 километра вглубь от турецкой границы, чтобы потом переселить туда сирийских беженцев.
Курды три десятилетия борются за автономию Курдистана в Турции. Численность курдов составляет 30-40 миллионов человек, из которых половина живет именно на границе Сирии и Турции (остальные – в Иране и Ираке). Это самый большой народ мира, который не имеет собственного государства.
- 22 октября завершилось 5-дневное перемирие, которое началось после встречи Эрдогана с вице-президентом США Майком Пенсом.
- В тот же день руководство сирийских курдов сообщило, что вывело свои отряды из 30-километровой зоны у границы с Турцией. Это было одним из условий для того, чтобы Турция прекратила операцию.