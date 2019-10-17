США убедили Турцию остановить военную операцию на севере Сирии

Впрочем, к сожалению, пока говорится только о временном прекращении огня. США убедили Турцию позволить курдам на севере Сирии отвести свои силы.

О том, что Турция позволит курдским "Отрядам народной самообороны" – YPG – отвести свои силы, заявил вице-президент США Майк Пенс 17 октября по итогам переговоров в Анкаре. Об этом сообщил Интерфакс-Украина.

Ранее в этот же день, 17 октября, Эрдоган выбросил в помойку письмо Трампа с просьбой остановить войну

Пенс буквально сказал следующее: "Сегодня США и Турция договорились о прекращении огня в Сирии. Турция временно остановит операцию "Источник мира", чтобы дать возможность силам YPG отойти на безопасную зону в течение 120 часов".

Американский вице-президент добавил, что "все действия в рамках операции "Источник мира" остановят, да и сама операция полностью остановлена" – вплоть до полного завершения отвода курдских сил.

Кратко об операции Турции против курдов

Турция пошла в наступление на курдов после того, как Трамп отозвал из Сирии американские войска. Отозвал несмотря на то, что ранее курды вместе с американцами противостояли боевикам "Исламского государства".

Войска Турции вошли в Сирию и интенсивно обстреливают территорию курдов. Несмотря на бурную реакцию международного сообщества, Эрдоган уверял, что ни за что не прекратит операцию.

Заметим, что курды три десятилетия борются за автономию Курдистана в Турции. Численность курдов составляет 30-40 миллионов человек, из которых половина живет именно на стыке Сирии и Турции (остальные – в Иране и Ираке). Это величайший народ мира, который не имеет собственного государства.

Турция же взяла за цель "очистить" территорию северной Сирии на 32 километра вглубь от турецкой границы, чтобы потом переселить туда сирийских беженцев. Турки уверяют, что таких беженцев на их землях уже чуть ли не четыре миллиона.

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