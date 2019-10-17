Не будь дураком, – Трамп обратился к президенту Турции

Дональд Трамп написал письмо турецкому президенту Реджепу Эрдогану, в котором призвал воздержаться от военных действий в Сирии.

Письмо написано 9 октября – именно тогда Турция начала военную операцию против курдских сил, которых она считает террористами, сообщает The New York Times.

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Дональд Трамп подчеркнул, что не одобряет перемещение турецких войск на север Сирии.

Вы не хотите быть ответственным за убийство тысяч людей. Я не хочу уничтожить турецкую экономику с помощью санкций. А я могу это сделать,

– заверил президент США.

Сам Трамп назвал письмо очень мощным и содержащим предупреждение.



Трамп обратился к Эрдогану

"История будет обязана вам, если вы сделаете все правильно и гуманно. В противном случае, вы навсегда запомнитесь дьяволом. Не будьте крутым парнем. Не будьте дураком", – подытожил американский президент.

К слову, Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой осудила решение Дональда Трампа вывести американские войска из северо-восточных районов Сирии. В резолюции отмечается, что этот шаг позволил турецкой армии начать операцию против курдских формирований.

Резолюция, в отличие от закона, не является обязательным к исполнению документом для администрации США, а демонстрирует точку зрения законодателей по тому или иному вопросу.

Что известно о наступлении Турции в Сирии?

Турция пошла в наступление на курдов после того, как Трамп отозвал из Сирии американские войска, которые боролись совместно с курдами против террористов. Сейчас войска Турции вошли в Сирию и интенсивно обстреливают территорию последнего анклава курдов.

Несколько населенных пунктов подверглись ударам с воздуха и артиллерии, что заставило тысячи мирных жителей покинуть свои дома. Как известно, погибли по меньшей мере семь гражданских, двое из них дети. По меньшей мере 19 человек пострадали, в том числе четверо детей. Пока неизвестно точно, сколько турецких военных перебросили на территорию Сирии.

Эрдоган заверил, что ни за что не прекратит операцию, даже несмотря на то, что мировое сообщество осуждает наступление на Сирию.

Почему Турция агрессивна к курдам?Курды – в частности, курдистанская Рабочая партия – три десятилетия борются за автономию Курдистана в Турции. Численность курдов составляет 30-40 миллионов человек, из которых половина живет именно на стыке Сирии и Турции (остальные – в Иране и Ираке). Это самый крупный народ мира, который не имеет собственного государства.