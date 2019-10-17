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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Палата представителей США приняла резолюцию против решения эвакуировать войска из Сирии

      20 Читати новину українською
      Конгресс США
      Конгресс США / lexinform

      Палата представителей конгресса США в среду приняла резолюцию в которой осудила решение Дональда Трампа вывести американские войска из северо-восточных районов Сирии. В резолюции отмечается, что этот шаг позволил турецкой армии начать там операцию против курдских формирований.

      За документ проголосовали 354 конгрессмена, против – 60, еще четверо воздержались, сообщает The Hill.

      Интересно: Еще одна страна прекратила экспорт оружия в Турцию через военную операцию в Сирии

      Резолюция кроме отрицания решение Трампа, содержит призыв к президенту Турции Эрдогана "немедленно прекратить односторонние военные действия на северо-востоке Сирии и уважать соглашения, касающиеся Сирии".

      Кроме того, законодатели призывают администрацию США работать над тем, чтобы турецкие военные "действовали сдержанно", а также США продолжали оказывать поддержку сирийским курдам и беженцам в регионе "посредством предоставления гуманитарной помощи, в том числе перемещенным лицам или иным образом".

      Резолюция, в отличие от закона, не является обязательным к исполнению документом для администрации США, а демонстрирует точку зрения законодателей по тому или иному вопросу.

      Санкции США против Турции

      Ранее, 14 октября, из-за военной операции на севере Сирии США ввели санкции против Турции. Под действие ограничений попали три турецких министра и два министерства. Отдельно:

      • Хулус Акара – министр обороны Турции;
      • Фатих Донмез – министр энергетики и природных ресурсов Турции;
      • Сулейман Сойлу – министр внутренних дел Турции;
      • Министерство обороны Турции;
      • Министерство энергетики и природных ресурсов Турции.

      Почему Турция начала военную операцию против курдов?9 октября Турция начала военную операцию на севере Сирии, которую назвали "Источник мира". Направлена она прежде всего против сил сирийских курдов. Их Анкара называет террористами, ответвлением запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

      РПК с 1984 года борется за создание курдской автономии на юго-востоке Турции. Террористической организацией ее признают также США и некоторые страны ЕС. Однако YPG отрицают любую связь с РПК.

      Перед этим турецкие военные самолеты и артиллерия нанесли удары по территории, которая удерживается курдами. По данным сирийских чиновников, "досталось" и гражданским районам. Несколько населенных пунктов подверглись ударам с воздуха и артиллерии, что заставило тысячи мирных жителей покинуть свои дома. Как известно, погибли по меньшей мере семь гражданских, двое из них дети. По меньшей мере 19 человек пострадали, в том числе четверо детей.

      Автономное правительство сирийских курдов отметило, что будет защищать свои территории, и объявило всеобщую мобилизацию.

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      16 октября
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      Автор: Михаил Года
      Теги: Война в Сирии Реджеп Эрдоган Дональд Трамп Новости Турции Новости США Новости политики
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