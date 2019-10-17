Палата представників США прийняла резолюцію проти рішення евакуювати війська із Сирії

Палата представників конгресу США в середу прийняла резолюцію в якій засудила рішення Дональда Трампа вивести американські війська з північно-східних районів Сирії. У резолюції зазначається, що цей крок дозволив турецькій армії почати там операцію проти курдських формувань.

За документ проголосували 354 конгресмени, проти – 60, ще четверо утрималися, повідомляє The Hill.

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Резолюція окрім заперечення рішення Трампа, містить заклик до президента Туреччини Ердогана "негайно припинити односторонні військові дії на північному сході Сирії та поважати угоди, що стосуються Сирії".

Крім того, законодавці закликають адміністрацію США працювати над тим, щоб турецькі військові "діяли стримано", а також США продовжували надавати підтримку сирійським курдам і біженцям в регіоні "за допомогою надання гуманітарної допомоги, в тому числі переміщеним особам або іншим чином".

Резолюція, на відміну від закону, не є обов'язковим до виконання документом для адміністрації США, а демонструє точку зору законодавців з того чи іншого питання.

Санкції США проти Туреччини

Раніше, 14 жовтня , через військову операцію на півночі Сирії США ввели санкції проти Туреччини. Під дію обмежень потрапили три турецькі міністри та два міністерства. Зокрема:

Хулус Акара – міністр оборони Туреччини;

Фатіх Донмез – міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини;

Сулейман Сойлу – міністр внутрішніх справ Туреччини;

Міністерство оборони Туреччини;

Міністерство енергетики і природних ресурсів Туреччини.

Чому Туреччина розпочала військову операцію проти курдів?9 жовтня Туреччина розпочала воєнну операцію на півночі Сирії, яку назвали "Джерело миру". Спрямована вона передусім проти сил сирійських курдів. Їх Анкара називає терористами, відгалуженням забороненої в Туреччині Робітничої партії Курдистану.



РПК з 1984 року бореться за створення курдської автономії на південному сході Туреччини. Терористичною організацією її визнають також США і деякі країни ЄС. Проте YPG заперечують будь-який зв’язок з РПК.



Перед цим турецькі військові літаки та артилерія завдали удари по території, яка утримується курдами. За даними сирійських чиновників, "дісталося" і цивільним районам. Кілька населених пунктів зазнали ударів з повітря та артилерії, що змусило тисячі мирних жителів покинути свої будинки. Як відомо, загинуло щонайменше семеро цивільних, двоє з них діти. Щонайменше 19 осіб постраждали, зокрема четверо дітей.



Автономний уряд сирійських курдів зазначив, що буде захищати свої території та оголосив загальну мобілізацію.