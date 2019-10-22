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      США готовы к войне с Турцией в случае необходимости, – Госдеп

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      В то же время США предпочитает мир
      В то же время США предпочитает мир / Getty Images

      Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции, но Вашингтон предпочитает мир войне.

      В то же время Помпео заявил в интервью телеканалу CNBC, что в случае неотложности военных действий президент Трамп полностью готов пойти на такой шаг.

      Интересно: "Победа Турции": что пишут западные СМИ о приостановке операции Эрдогана в Сирии

      Стоит отметить, что ранее Дональд Трамп сообщил, что в Сирии все же останется "небольшое количество" американских военных. Они будут дислоцироваться недалеко от границы с Иорданией. Их задачей будет охрана нефтяных месторождений.

      Американский лидер также отметил, что заключенное с Турцией пятидневное перемирие, срок которого истекает во вторник, 22 октября, может быть продолжено.

      Кратко об операции Турции против курдов

      Турция пошла в наступление на курдов после того, как Трамп отозвал из Сирии американские войска. Отозвал несмотря на то, что ранее курды вместе с американцами противостояли боевикам "Исламского государства".

      Войска Турции вошли в Сирию и интенсивно обстреливают территорию курдов. Несмотря на бурную реакцию международного сообщества, Эрдоган уверял, что ни за что не прекратит операцию.

      Заметим, что курды три десятилетия борются за автономию Курдистана в Турции. Численность курдов составляет 30-40 миллионов человек, из которых половина живет именно на стыке Сирии и Турции (остальные – в Иране и Ираке). Это величайший народ мира, который не имеет собственного государства.

      Турция же взяла за цель "очистить" территорию северной Сирии на 32 километра вглубь от турецкой границы, чтобы потом переселить туда сирийских беженцев. Турки уверяют, что таких беженцев на их землях уже чуть ли не четыре миллиона.

      Эрдоган назвал три основные цели операции:

      • Защитить территориальную целостность Сирии;
      • Охранять южную границу Турции от террористов, нейтрализуя угрозу;
      • Способствовать возвращению на родину граждан Сирии, которых выгнали из страны;
      blog_ava
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      21 октября
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      Автор: Михаил Года
      Теги: Война в Сирии Дональд Трамп Новости Турции Новости США Новости политики
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