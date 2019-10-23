Путін та Ердоган домовилися про контроль над сирійсько-турецького кордоном

Президенти Туреччини і Росії Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Путін у Сочі домовилися про спільний контроль сирійсько-турецького кордон на схід від річки Євфрат.

Текст домовленості озвучив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, пише "Радіо Свобода". Переговори російського та турецького президента тривали 6 годин.

Важливо: США готові до війни з Туреччиною в разі потреби, – Держдеп

Про що домовились Путін та Ердоган:

Турецькі війська контролюватимуть ту частину 30-кілометрової зони біля кордону, яка була під їхнім контролем в результаті операції, розпочатої Туреччиною на півночі Сирії 2 тижні тому.

В інших частинах 30-кілометрової зони буде введена російська військова поліція, а курдські збройні формування повинні будуть залишити цю зону.

Після цього розпочнеться спільне російсько-турецьке патрулювання біля кордону.

Путін заявив, що під час переговорів сторонам вдалося знайти спільний підхід до "нормалізації ситуації" на півночі Сирії. Це рішення очільник Кремля назвав "дуже важливими, якщо не доленосними".

Ердоган також зазначив, що в так званій "зоні безпеки" на території Сирії біля кордону з Туреччиною може бути розміщена частина сирійських біженців, які зараз перебувають на території Туреччини.

Операція Туреччини проти курдів: основне

Туреччина пішла в наступ на курдів після того, як Трамп відкликав з Сирії американські війська. Відкликав попри те, що раніше курди разом з американцями протистояли бойовикам "Ісламської держави".

після того, як Трамп відкликав з Сирії американські війська. Відкликав попри те, що раніше курди разом з американцями протистояли бойовикам "Ісламської держави". Війська Туреччини увійшли до Сирії та інтенсивно обстрілюють територію курдів . Ердоган не зважає на реакцію міжнародної спільноти та запевняв, що нізащо операцію не припинить.

. Ердоган не зважає на реакцію міжнародної спільноти та запевняв, що нізащо операцію не припинить. Туреччина ж взяла за мету "очистити" територію північної Сирії на 32 кілометри вглиб від турецького кордону, щоб потім переселити туди сирійських біженців.

Курди три десятиліття борються за автономію Курдистану в Туреччині. Чисельність курдів становить 30-40 мільйонів людей, з яких половина мешкає саме на стику Сирії та Туреччини (решта – в Ірані та Іраку). Це найбільший народ світу, який не має власної держави.