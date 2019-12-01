Турецько-курдське протистояння, на якому гріють руки Путін та Асад – операція "Джерело миру"

Маленька переможна війна для збереження рейтингів. Турецька армія атакувала курдів на півночі Сирії. Згодом турки відселили сюди своїх сирійських біженців, які перевантажують економіку країни. Операція "Джерело Миру", яку в жовтні 2019 року почав Реджеп Теїп Ердоган, стала черговою точкою кипіння давнього турецько-курдського протистояння, на якому вже гріють руки Башар аль-Асад і Володимир Путін.

Операція "Джерело миру"

Турецькі війська перейшли свій південний кордон і вступили на територію Північної Сирії – так стартувала військова операція "Джерело миру". На Близькому Сході знову загострення і нові гарячі точки. Під удар потрапили міста заселені курдами, де проголошена самостійна автономія Рожава.

До теми: Путін та Ердоган домовилися про контроль над сирійсько-турецьким кордоном

15 тисяч військових з турецької сторони підтримали 14 тисяч солдат Башара аль-Асада. Внаслідок двотижневих боїв піднялася нова хвиля біженців. 130 тисяч людей залишили небезпечний регіон. Анкара говорить про антитерористичну операцію і підготовку так званої "зони безпеки".

Я звертаюся до лідерів НАТО. Коли терористи РКК\YPG стали членами НАТО? Я цього не знав. Як це можливо? Як би ви їх не називали, а ми продовжуватимемо називати їх терористами і присікати їх,

– сказав президент Туреччини з 2014-го р. Реджеп Таїп Ердоган

Йдеться про території Сирії вздовж сирісько-турецького кордону.





Турецькій армії на сирійському кордоні протистоять загони самооборони курдів YPG. Які впродовж сирійської війни змогли взяти ці території під контроль і готувалися до проголошення автономії під назвою Рожава.

"Фактично, після турецького вторгнення пошматована була курдська територія і сформована частина буферної зони на 30 кілометрів вглиб сирійської території", – зазначив політолог Центру Дослідження Африки Олександр Мішин.

Протистояння турків з курдами – давнє:

Протистояння курдів з турками дуже давнє. Та й персонально Ердогану-політику – вони, як кістка в горлі.

Він теж хотів стати халіфом. Але зараз через курдів, які заважають йому на шляху до арабів. Тому він хоче пробити цей "пояс". І він, звісно, хоче розбити цих курдів, назавжди вирішивши питання надання їм будь-якої автономії,

– пояснив оглядач міжнародної політики Іван Яковина.

Військова операція проти курдів – додатковий аргумент, яким Анкара витискає максимум дивідендів із затихаючої сиріїйської війни.

"Туреччина вдало опиняється серед країн, які будуть приймати рішення по майбутньому Сирії. Скоріше за все, ця територія буде і надалі перебуватиме під патронатом Туреччини. Це щось на кшталт ОРДЛО", – навів приклад Ігор Семиволос із Центру Близькосхідних Досліджень.

Читайте також: Курди звинуватили Туреччину в застосуванні фосфору проти мирного населення в Сирії

Поступаючись у вогневій силі регулярній турецькій армії – курди не здаються. Відлуння боїв на сирійсько-турецькому кордоні чути на обох півкулях. Прямо чи опосередковано ехо цієї війни торкається основних геополітичних гравців планети.

Історія курдів та паралелі з українцями

Курдів називають найбільшим народом без своєї держави. З давніх-давен вони заселяли гірські території сучасного південного сходу туреччини, півночі Сирії, а також захід Ірану, північ Іраку, в Азербайджані і Вірменії. Їх історія дуже давня.

"Курди найменш релігійні. У них все будується не на релігії. В оносновному – вони суніти, головне в них – це етноідентичність. А радикальні ісламісти курдів вважають невіруючими", – підкреслив Яковина.

З кінця 19 століття в Османську імперію приходить нове віяння – ідея націоналізму.

Цей націоналізм ставив перед собою перетворити строкате населення на турків з національною ідентичністю турків. Вже на той момент почався процес їх туркізації,

– наголосив Семиволос.

Все помінялося після того, як Османська Імперія вступила в Першу світову і стала частиною Троїстого союзу. Далі – поразка і тяжкі наслідки у вигляді зникнення з карти світу. Нові кордони на Близькому Сході прокладали Великобританія і Франція "Значна територія сучасної Туреччини мала відійти новим країнам: Вірменії і власне Курдистану. Виникла франко-англійська спеціальна комісія, яка мала визначати кордони майбутньої курдської держави", – сказав Семиволос.

Ці плани зірвало повстання Ататюрка. З часом по території курдів провели кордони Туреччини, Сирії, Іраку та Ірану.

Отримання ними власної держави означає автоматичне відокремлення частини Ірану, частини Іраку, частини Сирії і частини Туреччини. Так як ніхто не хотів відокремлюватися на шматки, вони виступають категорчино проти будь-яких спроб курдів йти до незалежності, автономії. Особливо Туреччина, адже на її території проживає найбільше курдів, приблизно 20 мільйонів,

– зазначив Яковина.

Початковва ідея Антанти – зробити з курдів запобіжник у новому порядку на колись османському Близькому Сході спрацювала. В 20-х роках ХХ століття владу в Туреччині взяли у свої руки військові. Кемаль і його команда сповідували турецький націоналізм.

"Він формував сучасну політичну націю. іІв сучасній політичній нації не було місця всім утворенням, племенам, внутрішній автономії і тому подібному", – пояснив Семиволос.

Більше про поновлений наступ на курдів читайте тут: Трамп подарил Сирию Путину

В 20-х роках курди неодноразово піднімали повстання. "В значній мірі ці повстання в 20-х роках спричинили великі переселення частини курдів на території Сирії", – розповів Семиволос.

У тих хто залишався, шансів на збереження власної ідентичності залишалося небагато. Анкара придумала для курдів нове визначення - гірські турки

Це чимось нагадує російську історію, яка говорить, що немає такого народу як українці, що українців придумала Австро-Угорщина. Ось в Туреччині приблизно така ж історія була. Довгий час забуороняли курдську мову, курдську історія. Все курдське було під забороною. Природно, що курди пручалися, піднімали повстання. Їх називали терористами, забороняли, знищували,

– провів паралелі Яковина.

Що відомо про сучасну операція Туреччини проти курдівТуреччина пішла в наступ на курдів після того, як Трамп відкликав з Сирії американські війська. Відкликав попри те, що раніше курди разом з американцями протистояли бойовикам "Ісламської держави".



Війська Туреччини увійшли до Сирії та інтенсивно обстрілюють територію курдів. Ердоган не зважає на реакцію міжнародної спільноти та запевняв, що нізащо операцію не припинить.



Туреччина ж взяла за мету "очистити" територію північної Сирії на 32 кілометри вглиб від турецького кордону, щоб потім переселити туди сирійських біженців.

Більше про протистояння Туреччини та курдів – дивіться у відео програми.