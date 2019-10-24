Курди звинуватили Туреччину в застосуванні фосфор на півночі Сирії

Голова виконавчого комітету Сирійської демократичної ради Ільхам Ахмед заявила під час свого виступу у Конгресі США, що Туреччина використовувала фосфор під час військової операції на півночі Сирії.

Ахмед також повідомила, що через військову операцію Туреччини понад 300 тисяч людей залишили свої будинки, ще 250 осіб, більшість з яких діти, загинули, 300 осіб вважаються зниклими безвісти, повідомляє видання Rudaw.

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Туреччина використовувала фосфор проти мирних жителів. Однак ми не можемо провести повноцінну експертизу, щоб надати докази, тому що у нас немає можливостей,

– заявила Ахмед у Конгресі США.

Крім того, вона додала, що внаслідок операції низка бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава", включаючи шістьох громадян Франції та двох бельгійців, втекли з в'язниць.

Застосування фосфорних боєприпасів заборонено додатковим протоколом до Женевської конвенції про захист жертв війни.

Операція Туреччини проти курдів: основне

Туреччина пішла в наступ на курдів

Війська Туреччини увійшли до Сирії та інтенсивно обстрілюють територію курдів . Ердоган не зважає на реакцію міжнародної спільноти та запевняв, що нізащо операцію не припинить.

. Ердоган не зважає на реакцію міжнародної спільноти та запевняв, що нізащо операцію не припинить. Туреччина ж взяла за мету "очистити" територію північної Сирії на 32 кілометри вглиб від турецького кордону, щоб потім переселити туди сирійських біженців.

Курди три десятиліття борються за автономію Курдистану в Туреччині. Чисельність курдів становить 30-40 мільйонів людей, з яких половина мешкає саме на стику Сирії та Туреччини (решта – в Ірані та Іраку). Це найбільший народ світу, який не має власної держави.