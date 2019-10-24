Курды обвинили Турцию в применении фосфора на севере Сирии

Председатель исполнительного комитета Сирийского демократического совета Ильхам Ахмед заявила во время своего выступления в Конгрессе США, что Турция использовала фосфор во время военной операции на севере Сирии.

Ахмед также сообщила, что через военную операцию Турции более 300 тысяч человек покинули свои дома, еще 250 человек, большинство из которых дети, погибли, 300 человек считаются пропавшими без вести, сообщает издание Rudaw.

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Турция использовала фосфор против мирных жителей. Однако мы не можем провести полноценную экспертизу, чтобы предоставить доказательства, потому что у нас нет возможностей,

– заявила Ахмед в Конгрессе США.

Кроме того, она добавила, что в результате операции ряд боевиков террористической группировки "Исламское государство", включая шестерых граждан Франции и двух бельгийцев, сбежали из тюрем.

Применение фосфорных боеприпасов запрещено дополнительным протоколом к ​​Женевской конвенции о защите жертв войны.

Операция Турции против курдов: основное

Турция пошла в наступление на курдов после того, как Трамп отозвал из Сирии американские войска. Отозвал несмотря на то, что ранее курды вместе с американцами противостояли боевикам "Исламского государства".

после того, как Трамп отозвал из Сирии американские войска. Отозвал несмотря на то, что ранее курды вместе с американцами противостояли боевикам "Исламского государства". Войска Турции вошли в Сирию и интенсивно обстреливают территорию курдов. Эрдоган не учитывает реакцию международного сообщества и уверял, что ни за что операцию не прекратит.

территорию курдов. Эрдоган не учитывает реакцию международного сообщества и уверял, что ни за что операцию не прекратит. Турция же взяла целью "очистить" территорию северной Сирии на 32 километра вглубь от турецкой границы, чтобы потом переселить туда сирийских беженцев.

Курды три десятилетия борются за автономию Курдистана в Турции. Численность курдов составляет 30-40 миллионов человек, из которых половина живет именно на границе Сирии и Турции (остальные – в Иране и Ираке). Это самый большой народ мира, который не имеет собственного государства.