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      Турция угрожает признать геноцид индейцев в США: в чем суть международного скандала

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      Между Турцией и США возникла дипломатическая перепалка / Коллаж 24 канала

      Сенат США 12 декабря единогласно признал убийство 1,5 миллиона армян в Османской империи в 1915 году геноцидом. Турция в ответ 15 декабря пригрозила признать геноцидом уничтожение индейцев в США. Причина международного скандала – в сложной геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

      Турецкий лидер Реджеп Эрдоган в эфире телеканала A Haber заявил, что "уничтожение индейцев стало позорной страницей в истории США". А поскольку США признали геноцид армян в 1915 году, то и Турция может принять резолюцию о геноциде индейцев во время колонизации Америки.

      Немного ранее президент Турции Эрдоган назвал Путина и Трампа любимыми лидерами

      Заметим, что резолюцию о признании геноцида внесли в Палату представителей Конгресса США еще в январе 2019 года. Однако приняли ее в нижней палате в октябре, а в верхней – только в декабре.

      Признание геноцида как инструмент геополитики

      Недовольство Конгресса политикой Турции (речь идет о войне против курдов на севере Сирии) достигло апогея, и они пошли на такой шаг, зная, что официальная Анкара всегда крайне негативно реагирует на признание геноцида армян.

      Нам также нужно выступать против вас с такими же решениями нашего парламента. И мы это будем делать. Разве можно молчать об индейцах, говоря об Америке? 
      – сказал Эрдоган.

      Ранее правительство США традиционно избегало называть армянскую трагедию начала ХХ века геноцидом, потому что Турция была ключевым союзником США в НАТО.

      Что произошло с армянами в Турции в 1915? Османская империя преследовала армян. Многие историки называют цифру в более 1,5 миллиона убитых в 1915 году. Факт геноцида признали 20 стран мира, а также и Европарламент. 

      Турция же считает некорректным использование термина "геноцид", потому что тогда была "братоубийственная война и обе стороны несли потери". К тому же, Анкара признает только 300 тысяч жертв со стороны армян.

      Заметим, что несмотря на конфликт с США в Турции уверяют, что из НАТО выходить не собираются.

      Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар также 15 декабря заявил: "Позиция Анкары относительно членства в военно-политическом блоке остается неизменной".

      Конфликт из-за оружия

      Другой нюанс конфронтации США и Турции: Анкара и Кремль в 2017 году заключили контракт на поставку ракетных систем залпового огня С-400 на 2,5 миллиарда долларов. В 2020 системы уже планируют использовать.

      США такая ситуация не нравится, и еще 11 ноября советник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен говорил об идее ввести санкции против Турции за соглашение с Россией.

      В ответ Эрдоган пригрозил закрыть авиабазу США "Инджирлик" в Турции, которую используют американские ВВС. А еще и закрыть базу "Куречик", которая является частью системы ПРО НАТО в Европе.

      К теме: Турецко-курдское противостояние, на котором греют руки Путин и Асад – операция "Источник мира"

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости политики Новости Армении Оружие Реджеп Эрдоган Новости России Новости США Новости Турции
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