Две тысячи российских наемников ЧВК "Вагнер" в Ливии: Эрдоган раскрыл детали

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии находятся две тысячи бойцов частной военной компании "Вагнер", которую связывают с российским олигархом Евгением Пригожиным. Кроме наемников Кремль отправил в Ливию модернизированные истребители Sukhoi и высокоточную артиллерию.

Об этом он заявил на совместной пресконференции с президентом Туниса Каисом Саидом, сообщает агентство Anadolu.

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Эрдоган отметил, что помимо российских бойцов в Ливии присутствуют наемники из других стран, в том числе пять тысяч военных из Судана. Он добавил, что готов отправить туда турецкие войска, если об этом попросят ливийские власти.

Отметим, что 20 декабря Эрдоган заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" поддерживают командующего Ливийской национальной армии Халифа Хафтара. Турция считает действия Хафтара незаконными и выступает за правительство национального согласия Ливии, которое признан ООН.

В начале октября СМИ сообщали, что вследствие боевых действий в районе ливийского города Триполи погибли, по разным данным, от 10 до 35 россиян.

Что такое ЧВК "Вагнера"?

Частная военная компания Вагнера или "группа Вагнера" – это неофициальная военная организация, которая не входит в регулярные вооруженные силы России и не имеет никакого юридического статуса.



По данным источников немецкой газеты Bild в Бундесвере, общее количество российских наемников достигает 2500 человек.

Ливийские военные отмечают, что характерным признаком, по которому можно обнаружить работу российских наемников, является отсутствие сквозной раны от снайперских патронов. Военные эксперты с запада обращают внимание на то, что такие признаки наблюдались и на востоке Украины, где действовали наемники этой группы.

К слову, недавно правоохранители Мальты изъяли крупную партию ливийских денег (неофициальных), которые якобы должны были доставить к пророссийскому ливийскому генералу Халифу Хафтару.

Что происходит в Ливии?

Ливия охвачена гражданской войной между Востоком и Западом страны. Фактически в Ливии существуют конкурирующие государственные институты – правительства, банки, деньги и, конечно, вооруженные силы. Правительство в Триполи поддерживает ООН, правительство в Байде – Россия (хотя официально она заявляет о нейтралитете).

Заметим, что Мальта официально признает правительство в Триполи, которое возглавляет Файез аль Саррадж.

Генерал Хафтар атакует Триполи еще с апреля 2019, пытаясь лишить власти Правительство национального согласия. Для поддержки Хафтара Россия разрешила напечатать в своих монетных дворах миллиарды ливийских динаров. Более того – Хафтар посещал Москву и получал там оружие.

Несмотря на это Центральный банк Триполи до сих пор не объявил напечатанные в РФ банкноты незаконными. Поэтому до сих пор не понятно, на основании чего мальтийцы арестовали деньги, о которых говорилось выше.