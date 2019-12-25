Дві тисячі російських найманців ПВК "Вагнер" у Лівії: Ердоган розкрив деталі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що у Лівії перебувають дві тисячі бійців приватної військової компанії "Вагнер", яку пов'язують з російським олігархом Євгеном Пригожиним. Окрім найманців Кремль відправив до Лівії модернізовані винищувачі Sukhoi та високоточну артилерію.

Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом Тунісу Каїсом Саїдом. Про це повідомляє агентство Anadolu.

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Ердоган зазначив, що окрім російських бійців у Лівії присутні найманці з інших країн, у тому числі п'ять тисяч військових із Судану. Він додав, що готовий відправити туди турецькі війська, якщо про це попросить лівійська влада.

Відзначимо, що 20 грудня Ердоган заявив, що бійці ПВК "Вагнер" підтримують командувача Лівійської національної армії Халіфа Хафтара. Туреччина вважає дії Хафтара незаконними і виступає за уряд національної згоди Лівії, який визнаний ООН.

На початку жовтня ЗМІ повідомляли, що внаслідок бойових дій у районі лівійського міста Тріполі загинули, за різними даними, від 10 до 35 росіян.

Що таке ПВК "Вагнера"?Приватна військова компанія Вагнера чи група Вагнера – це неофіційна військова організація, яка не входить до регулярних збройних сил Росії та не має жодного юридичного статусу.



За даними джерел німецької газети Bild у Бундесвері, загальна кількість російських найманців досягає 2500 осіб.

Лівійські військові зазначають, що характерною ознакою, за якою можна виявити роботу російських найманців, є відсутність наскрізної рани від снайперських набоїв. Військові експерти із заходу звертають увагу на те, що такі ознаки спостерігалися й на сході України, де діяли найманці цієї групи.

До слова, нещодавно правоохоронці Мальти вилучили велику партію лівійських грошей (неофіційних), які начебто мали доправити до проросійського лівійського генерала Халіфа Хафтара.

Що відбувається в Лівії?

Лівія охоплена громадянською війною між Сходом та Заходом країни. Фактично у Лівії існують конкуруючі державні інститути – уряди, банки, гроші й, звісно, збройні сили. Уряд у Триполі підтримує ООН, уряд у Байді – Росія (хоча офіційно вона заявляє про нейтралітет).

Зауважимо, що Мальта офіційно визнає уряд в Триполі, який очолює Фаєз аль Саррадж.

Генерал Хафтар атакує Триполі ще з квітня 2019, намагаючись позбавити влади Уряд національної згоди. Для підтримки Хафтара Росія дозволила надрукувати у своїх монетних дворах мільярди лівійських динарів, ще ж і надто – Хафтар відвідував Москву й отримував там зброю.

Попри все це Центральний банк Триполі досі не оголосив надруковані в РФ банкноти незаконними. Тому досі не зрозуміло, на підставі чого мальтійці арештували гроші, про які мовилося вище.