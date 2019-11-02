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      Росіяни відправили два контейнери грошей у Лівію, але їх перехопили мальтійці

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      Монетний двір, що належить росіянам, друкував гроші для лівійських повстанців
      Монетний двір, що належить росіянам, друкував гроші для лівійських повстанців / Ілюстративне фото (Shutterstock)

      Правоохоронці Мальти вилучили велику партію лівійських грошей (неофіційних), які начебто мали доправити до проросійського лівійського генерала Халіфа Хафтара.

      Армія Хафтара наразі наступає на Триполі, аби змістити уряду Лівії, який підтримує ООН. Про це розповіли в Times of Malta.

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      Служба безпеки Мальти заявила про два контейнери об'ємом у 56 кубічних метрів, заповнені нещодавно запровадженою валютою. Їх виявили ще в кінці вересня 2019 року на кораблі в одному з мальтійських портів.

      Місцеві правоохоронці вважають, що ці гроші надійшли від монетного двору, який належить росіянам. Зазначений монетний двір друкував гроші для лівійських повстанців – невизнаного уряду, що базується в місті Байда. Начебто ці гроші планували використати для розпалювання війни в Триполі.

      Гроші
      Лівійські динари, які водночас є неофіційними грошима, але й не є забороненими / Фото Times of Malta
       

      Що відбувається в Лівії? 

      Лівія охоплена громадянською війною між Сходом та Заходом країни. Фактично у Лівії існують конкуруючі державні інститути – уряди, банки, гроші й, звісно, збройні сили. Уряд у Триполі підтримує ООН, уряд у Байді – Росія (хоча офіційно вона заявляє про нейтралітет).

      Зауважимо, що Мальта офіційно визнає уряд в Триполі, який очолює Фаєз аль Саррадж.

      Генерал Хафтар атакує Триполі ще з квітня 2019, намагаючись позбавити влади Уряд національної згоди. Для підтримки Хафтара Росія дозволила надрукувати у своїх монетних дворах мільярди лівійських динарів, ще ж і надто – Хафтар відвідував Москву й отримував там зброю.

      Попри все це Центральний банк Триполі досі не оголосив надруковані в РФ банкноти незаконними. Тому досі не зрозуміло, на підставі чого мальтійці арештували гроші, про які мовилося вище.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Росії Лівія Гроші
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