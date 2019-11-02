19:00
2 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как Киркоров стал лидером террористов. Путин против конституции РФ
      Вєсті Кремля
      22:12, 1 ноября
      Вести.UA. Жир: Какие планы у Трампа на Зеленского. Что фермер Тимофийчук делает в Раде
      Вєсті.UA
      18:15, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Россияне отправили два контейнера денег в Ливию, но их перехватили мальтийцы

      166 Читати новину українською
      Монетный двор, который принадлежит россиянам, печатал деньги для ливийских повстанцев
      Монетный двор, который принадлежит россиянам, печатал деньги для ливийских повстанцев / Иллюстративное фото (Shutterstock)

      Правоохранители Мальты изъяли крупную партию ливийских денег (неофициальных), которые якобы должны были доставить к пророссийскому ливийскому генералу Халифу Хафтару.

      Армия Хафтара пока наступает на Триполи, чтобы сместить правительство Ливии, которое поддерживает ООН. Об этом рассказали в Times of Malta.

      Читайте также: Москва не хочет мира: США раскритиковали Россию

      Служба безопасности Мальты заявила о двух контейнерах объемом в 56 кубических метров, заполненных недавно внедренной валютой. Их обнаружили еще в конце сентября 2019 года на корабле в одном из мальтийских портов.

      Местные правоохранители считают, что эти деньги поступили от монетного двора, который принадлежит россиянам. Указанный монетный двор печатал деньги для ливийских повстанцев – непризнанного правительства, которое базируется в городе Байда. Вроде эти деньги планировали использовать для разжигания войны в Триполи.

      Гроші

      Ливийские динары, которые одновременно являются неофициальными деньгами, но и не запрещены / Фото Times of Malta

      Что происходит в Ливии?

      Ливия охвачена гражданской войной между Востоком и Западом страны. Фактически в Ливии существуют конкурирующие государственные институты – правительства, банки, деньги и, конечно, вооруженные силы. Правительство в Триполи поддерживает ООН, правительство в Байде – Россия (хотя официально она заявляет о нейтралитете).

      Заметим, что Мальта официально признает правительство в Триполи, который возглавляет Фаез аль Саррадж.

      Генерал Хафтар атакует Триполи еще с апреля 2019 года, пытаясь лишить власти Правительство национального согласия. Для поддержки Хафтара Россия разрешила напечатать в своих монетных дворах миллиарди ливийских динаров, еще и кроме того – Хафтар посещал Москву и получал там оружие.

      Несмотря на это Центральный банк Триполи до сих пор не объявил напечатанные в РФ банкноты незаконными. Поэтому до сих пор не понятно, на основании чего мальтийцы арестовали деньги, о которых говорилось выше.

      Читайте также: Ближний Восток в 2019: создание "шиитского полумесяца" и возрождение из пепла Исламского государства

      blog_ava
      Нашли подростка, пропавшего в лесу во время соревнований на Сумщине: фото
      сегодня
      606
      Автор: Северин Трач
      Теги: Ливия Новости России Деньги
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Двопартійність на орбіті, або В Україні вимальовуються дві фундаментальні ідеології
      сегодня , 19:00 Двопартійність на орбіті, або В Україні вимальовуються дві фундаментальні ідеології
      Блог Соцмережі 1
      Чому відбулася перша штовханина у Верховній Раді: скандальне листування Яременка
      сегодня , 18:00 Чому відбулася перша штовханина у Верховній Раді: скандальне листування Яременка
      Антон Голобородько 144
      США можуть повторити сумну долю Стародавнього Риму, – Al Jazeera
      сегодня , 16:00 США можуть повторити сумну долю Стародавнього Риму, – Al Jazeera
      Світові Медіа 1134
      Інвестиція, що може врятувати життя вашої дитини, – Супрун
      сегодня , 12:00 Інвестиція, що може врятувати життя вашої дитини, – Супрун
      Блог Соцмережі 923
      Приборкання норовливих: як у "Слузі народу" дисципліну будуть прививати
      сегодня , 08:40 Приборкання норовливих: як у "Слузі народу" дисципліну будуть прививати
      Наталя Ромашова 780
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук