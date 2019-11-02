Россияне отправили два контейнера денег в Ливию, но их перехватили мальтийцы

Правоохранители Мальты изъяли крупную партию ливийских денег (неофициальных), которые якобы должны были доставить к пророссийскому ливийскому генералу Халифу Хафтару.

Армия Хафтара пока наступает на Триполи, чтобы сместить правительство Ливии, которое поддерживает ООН. Об этом рассказали в Times of Malta.

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Служба безопасности Мальты заявила о двух контейнерах объемом в 56 кубических метров, заполненных недавно внедренной валютой. Их обнаружили еще в конце сентября 2019 года на корабле в одном из мальтийских портов.

Местные правоохранители считают, что эти деньги поступили от монетного двора, который принадлежит россиянам. Указанный монетный двор печатал деньги для ливийских повстанцев – непризнанного правительства, которое базируется в городе Байда. Вроде эти деньги планировали использовать для разжигания войны в Триполи.

Ливийские динары, которые одновременно являются неофициальными деньгами, но и не запрещены / Фото Times of Malta

Что происходит в Ливии?

Ливия охвачена гражданской войной между Востоком и Западом страны. Фактически в Ливии существуют конкурирующие государственные институты – правительства, банки, деньги и, конечно, вооруженные силы. Правительство в Триполи поддерживает ООН, правительство в Байде – Россия (хотя официально она заявляет о нейтралитете).

Заметим, что Мальта официально признает правительство в Триполи, который возглавляет Фаез аль Саррадж.

Генерал Хафтар атакует Триполи еще с апреля 2019 года, пытаясь лишить власти Правительство национального согласия. Для поддержки Хафтара Россия разрешила напечатать в своих монетных дворах миллиарди ливийских динаров, еще и кроме того – Хафтар посещал Москву и получал там оружие.

Несмотря на это Центральный банк Триполи до сих пор не объявил напечатанные в РФ банкноты незаконными. Поэтому до сих пор не понятно, на основании чего мальтийцы арестовали деньги, о которых говорилось выше.

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