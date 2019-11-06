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      Росія відправила до Лівії снайперів ПВК "Вагнера"

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      До Лівії прибули російські найманці ПВК "Вагнера"
      До Лівії прибули російські найманці ПВК "Вагнера" / bykvu

      Протягом останніх кількох місяців РФ в рамках кампанії з відновлення контролю над Близьким Сходом відправила туди понад 200 своїх найманців. Серед них і снайпери з ПВК "Вагнера".

      Такі дані наводить видання The New York Times посилаючись на  заяви трьох високопоставлених лівійських чиновників.

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      Крім цього, група з п'яти західних дипломатів, які стежать за розвитком подій, стверджує, що російські снайпери належать до групи "Вагнера". 

      Що таке ПВК "Вагнера"?Приватна військова компанія Вагнера чи група Вагнера – це неофіційна військова організація, яка не входить до регулярних збройних сил Росії та не має жодного юридичного статусу.

      За даними джерел німецької газети Bild у Бундесвері, загальна кількість російських найманців досягає 2500 осіб.

      Лівійські військові зазначають, що характерною ознакою, за якою можна виявити роботу російських найманців, є відсутність наскрізної рани від снайперських набоїв. Військові експерти із заходу звертають увагу на те, що такі ознаки спостерігалися й на сході України, де діяли найманці цієї групи.

      Також зазначається, що окрім найманців Кремль відправив до Лівії модернізовані винищувачі Sukhoi та високоточну артилерію.

      До слова, нещодавно правоохоронці Мальти вилучили велику партію лівійських грошей (неофіційних), які начебто мали доправити до проросійського лівійського генерала Халіфа Хафтара.

      Що відбувається в Лівії?

      Лівія охоплена громадянською війною між Сходом та Заходом країни. Фактично у Лівії існують конкуруючі державні інститути – уряди, банки, гроші й, звісно, збройні сили. Уряд у Триполі підтримує ООН, уряд у Байді – Росія (хоча офіційно вона заявляє про нейтралітет).

      Зауважимо, що Мальта офіційно визнає уряд в Триполі, який очолює Фаєз аль Саррадж.

      Генерал Хафтар атакує Триполі ще з квітня 2019, намагаючись позбавити влади Уряд національної згоди. Для підтримки Хафтара Росія дозволила надрукувати у своїх монетних дворах мільярди лівійських динарів, ще ж і надто – Хафтар відвідував Москву й отримував там зброю.

      Попри все це Центральний банк Триполі досі не оголосив надруковані в РФ банкноти незаконними. Тому досі не зрозуміло, на підставі чого мальтійці арештували гроші, про які мовилося вище.

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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини політики Лівія Війна у Лівії Новини Росії
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