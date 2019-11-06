Россия отправила в Ливию снайперов ЧВК "Вагнера"

В течении последних нескольких месяцев РФ в рамках кампании по восстановлению контроля над Ближним Востоком отправила туда более 200 своих наемников. Среди них и снайперы с ЧВК "Вагнера".

Такие данные приводит издание The New York Times со ссылкой на заявления трех высокопоставленных ливийских чиновников.

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Кроме этого, группа из пяти западных дипломатов, которые следят за развитием событий, утверждает, что российские снайперы относятся к группе "Вагнера".

Что такое ЧВК "Вагнера"?Частная военная компания Вагнера или группа Вагнера – это неофициальная военная организация, которая не входит в регулярных вооруженных сил России и не имеет никакого юридического статуса.



По данным источников немецкой газеты Bild в бундесвере, общее количество российских наемников достигает 2500 человек.

Ливийские военные отмечают, что характерным признаком, по которому можно различить работу российских наемников, является отсутствие сквозной раны от снайперских патронов. Военные эксперты с запада обращают внимание на то, что такие признаки наблюдались и на востоке Украины, где действовали наемники этой группы.

Также отмечается, что кроме наемников Кремль отправил в Ливию модернизированные истребители Sukhoi и высокоточную артиллерию.

К слову, недавно правоохранители Мальты изъяли крупную партию ливийских денег (неофициальных), которые якобы должны были доставить пророссийскому ливийскому генералу Халифу Хафтару.

Что происходит в Ливии?

Ливия охвачена гражданской войной между Востоком и Западом страны. Фактически в Ливии существуют конкурирующие государственные институты – правительства, банки, деньги и, конечно, вооруженные силы. Правительство в Триполи поддерживает ООН, правительство в Байде – Россия (хотя официально она заявляет о нейтралитете).

Заметим, что Мальта официально признает правительство в Триполи, который возглавляет Фаез аль Саррадж.

Генерал Хафтар атакует Триполи еще с апреля 2019 года, пытаясь лишить власти Правительство национального согласия. Для поддержки Хафтара Россия разрешила напечатать в своих монетных дворах миллиарды ливийских динаров, еще и кроме того – Хафтар посещал Москву и получал там оружие.

Несмотря на это Центральный банк Триполи до сих пор не объявил напечатанные в РФ банкноты незаконными. Поэтому до сих пор не понятно, на основании чего мальтийцы арестовали деньги, о которых говорилось выше.