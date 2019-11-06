02:10
6 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россияне возрождают идола вместо Вовы. Путин присел на стакан
      Вєсті Кремля
      23:04, 5 ноября
      Вести.UA: Ляшко обратился к Зеленскому. Тищенко снова в центре скандала
      Вєсті.UA
      19:35, 5 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Россия отправила в Ливию снайперов ЧВК "Вагнера"

      6 Читати новину українською
      В Ливию прибыли российские наемники ЧВК "Вагнера"
      В Ливию прибыли российские наемники ЧВК "Вагнера" / bykvu

      В течении последних нескольких месяцев РФ в рамках кампании по восстановлению контроля над Ближним Востоком отправила туда более 200 своих наемников. Среди них и снайперы с ЧВК "Вагнера".

      Такие данные приводит издание The New York Times со ссылкой на заявления трех высокопоставленных ливийских чиновников.

      Интересно: Москва не хочет мира: США раскритиковали Россию

      Кроме этого, группа из пяти западных дипломатов, которые следят за развитием событий, утверждает, что российские снайперы относятся к группе "Вагнера".

      Что такое ЧВК "Вагнера"?Частная военная компания Вагнера или группа Вагнера – это неофициальная военная организация, которая не входит в регулярных вооруженных сил России и не имеет никакого юридического статуса.

      По данным источников немецкой газеты Bild в бундесвере, общее количество российских наемников достигает 2500 человек.

      Ливийские военные отмечают, что характерным признаком, по которому можно различить работу российских наемников, является отсутствие сквозной раны от снайперских патронов. Военные эксперты с запада обращают внимание на то, что такие признаки наблюдались и на востоке Украины, где действовали наемники этой группы.

      Также отмечается, что кроме наемников Кремль отправил в Ливию модернизированные истребители Sukhoi и высокоточную артиллерию.

      К слову, недавно правоохранители Мальты изъяли крупную партию ливийских денег (неофициальных), которые якобы должны были доставить пророссийскому ливийскому генералу Халифу Хафтару.

      Что происходит в Ливии?

      Ливия охвачена гражданской войной между Востоком и Западом страны. Фактически в Ливии существуют конкурирующие государственные институты – правительства, банки, деньги и, конечно, вооруженные силы. Правительство в Триполи поддерживает ООН, правительство в Байде – Россия (хотя официально она заявляет о нейтралитете).

      Заметим, что Мальта официально признает правительство в Триполи, который возглавляет Фаез аль Саррадж.

      Генерал Хафтар атакует Триполи еще с апреля 2019 года, пытаясь лишить власти Правительство национального согласия. Для поддержки Хафтара Россия разрешила напечатать в своих монетных дворах миллиарды ливийских динаров, еще и кроме того – Хафтар посещал Москву и получал там оружие.

      Несмотря на это Центральный банк Триполи до сих пор не объявил напечатанные в РФ банкноты незаконными. Поэтому до сих пор не понятно, на основании чего мальтийцы арестовали деньги, о которых говорилось выше.

      blog_ava
      Вести.UA: Ляшко обратился к Зеленскому. Тищенко снова в центре скандала
      5 ноября
      1101
      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости России Война в Ливии Ливия Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як ВРП розглядає скарги на суддів: шокуючі факти
      5 ноября , 23:00 Як ВРП розглядає скарги на суддів: шокуючі факти
      Роман Маселко 38
      Главные новости 5 ноября: обновленный бюджет, коррупция в Минобороны и убийца Кирилла Тлявова
      5 ноября , 22:15 Главные новости 5 ноября: обновленный бюджет, коррупция в Минобороны и убийца Кирилла Тлявова
      Анастасія Зазуляк 282
      Технологии будущего. Как инновации меняют мир вокруг нас
      сегодня , 10:00 Технологии будущего. Как инновации меняют мир вокруг нас
      103
      С пластиковыми карточками, но без терминалов: особенности банковской системы Луганска
      5 ноября , 22:00 С пластиковыми карточками, но без терминалов: особенности банковской системы Луганска
      Ольга Черненко 257
      Свитязь исчезает: почему внезапно высохло самое глубокое озеро Украины
      5 ноября , 21:00 Свитязь исчезает: почему внезапно высохло самое глубокое озеро Украины
      Світлана Попова 640
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук