Иран выходит из ядерного соглашения из-за убийства Сулеймани: детали
Из-за убийства своего генерала Касема Сулеймани Иран заявил о выходе из ядерной сделки 2015 года. Это означает, что власть государства больше не планирует придерживаться ни одного из пунктов договора.
С заявлением о выходе государства из договора выступило иранское телевидение, которое цитировало официальную иранскую власть. Об этом сообщает издание AP.
К слову: Готовим месть, – Иран о войне с США и убийстве Сулеймани
Сообщение об этом поступило после заявления иранских чиновников о том, что Тегеран рассматривает возможность принять еще более жесткие шаги для ответа США.
Государственное телевидение показало заявление администрации президента Ирана Хасана Рухани о том, что отныне страна не будет соблюдать ограничения на обогащение, количество накопленного обогащенного урана, а также исследования и разработки в ядерной области.
Ядерное соглашение 2015: коротко
Совместный комплексный план действий, так называемое ядерное соглашение 2015 года было подписано в Вене 14 июля. Ее подписантами стали:
- Иран;
- США;
- Россия;
- Китай;
- Франция;
- Великобритания;
- Германия;
- Евросоюз.
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Соглашение касалось ядерной программы Ирана. Оно предусматривало ряд пунктов:
- Большинство иранского обогащенного урана будет вывезено за границу;
- Ни один из ядерных объектов в Иране не будет демонтирован;
- Завод по обогащению топлива Фордо станет научно-исследовательским центром ядерной физики без мощностей по обогащению урана;
- МАГАТЭ получит доступ ко всем ядерным объектам в стране сроком на 20 лет, что позволит организации проследить за тем, чтобы иранская ядерная программа носила исключительно мирный характер;
- Санкции США, Евросоюза и Совета безопасности ООН будут сняты после заключения всеобъемлющего соглашения по ядерной программе Ирана, подписание которого запланировано на конец июня. Некоторые ограничительные меры останутся в действии на определенное время, однако затем будут отменены.
Основные объекты ядерной программы Ирана
Что известно об убийстве Сулеймани
- В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили Касема Сулеймани и заместителя председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.
- В Белом доме США этот авиаудар назвали "решительной оборонной акцией". Именно Сулеймани был основной целью, а приказ о его ликвидации лично отдал президент США Дональд Трамп.
- Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал операцию США "актом международного терроризма". Духовный лидер Ирана аятолла Сеед Али Хоссейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокую месть".
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