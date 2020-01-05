00:02
6 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      УБИЙСТВО СУЛЕЙМАНИ ПРОТЕСТЫ В КАХОВКЕ ИТОГИ 2019 ПОЖАРЫ В АВСТРАЛИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Уикенд Путина в компании брутальных мужчин. Ментовские игры
      Вєсті Кремля
      16:46, 5 января
      Вести.UA. Жир: Универсальная отмазка Порошенко. Любовь в Верховной Раде
      Вєсті.UA
      13:23, 5 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости мира
      УБИЙСТВО СУЛЕЙМАНИ ПРОТЕСТЫ В КАХОВКЕ ИТОГИ 2019 ПОЖАРЫ В АВСТРАЛИИ

      Иран выходит из ядерного соглашения из-за убийства Сулеймани: детали

      312 Читати новину українською
      Иран заявил о выходе из ядерного соглашения 2015 / korrespondent.net

      Из-за убийства своего генерала Касема Сулеймани Иран заявил о выходе из ядерной сделки 2015 года. Это означает, что власть государства больше не планирует придерживаться ни одного из пунктов договора.

      С заявлением о выходе государства из договора выступило иранское телевидение, которое цитировало официальную иранскую власть. Об этом сообщает издание AP.

      К слову: Готовим месть, – Иран о войне с США и убийстве Сулеймани

      Сообщение об этом поступило после заявления иранских чиновников о том, что Тегеран рассматривает возможность принять еще более жесткие шаги для ответа США.

      Государственное телевидение показало заявление администрации президента Ирана Хасана Рухани о том, что отныне страна не будет соблюдать ограничения на обогащение, количество накопленного обогащенного урана, а также исследования и разработки в ядерной области.

      Ядерное соглашение 2015: коротко

      Совместный комплексный план действий, так называемое ядерное соглашение 2015 года было подписано в Вене 14 июля. Ее подписантами стали:

      • Иран;
      • США;
      • Россия;
      • Китай;
      • Франция;
      • Великобритания;
      • Германия;
      • Евросоюз.

      Интересно: Коалиция во главе с США временно останавливает военную миссию в Ираке

      Соглашение касалось ядерной программы Ирана. Оно предусматривало ряд пунктов:

      • Большинство иранского обогащенного урана будет вывезено за границу;
      • Ни один из ядерных объектов в Иране не будет демонтирован;
      • Завод по обогащению топлива Фордо станет научно-исследовательским центром ядерной физики без мощностей по обогащению урана;
      • МАГАТЭ получит доступ ко всем ядерным объектам в стране сроком на 20 лет, что позволит организации проследить за тем, чтобы иранская ядерная программа носила исключительно мирный характер;
      • Санкции США, Евросоюза и Совета безопасности ООН будут сняты после заключения всеобъемлющего соглашения по ядерной программе Ирана, подписание которого запланировано на конец июня. Некоторые ограничительные меры останутся в действии на определенное время, однако затем будут отменены.

      Іран, ядерна програма
      Основные объекты ядерной программы Ирана

      Что известно об убийстве Сулеймани

      • В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили Касема Сулеймани и заместителя председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.
      • В Белом доме США этот авиаудар назвали "решительной оборонной акцией". Именно Сулеймани был основной целью, а приказ о его ликвидации лично отдал президент США Дональд Трамп.
      • Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал операцию США "актом международного терроризма". Духовный лидер Ирана аятолла Сеед Али Хоссейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокую месть".
      Готовы работать по любой профессии: какая судьба ждет экс-пленников Кремля
      5 января
      2804
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Убийство Сулеймани Иран Оружие Ядерная безопасность
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 5 января
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      5 января , 22:07 Главные новости 5 января: первая потеря на Донбассе, Зеленский в Омане и новый пикет в Каховке
      Лія Бонавська 432
      5 января , 22:00 Альтернатива Зеленському, неспокійна Лівія та баталії щодо новорічного привітання: блоги тижня
      Блог Соцмережі 664
      5 января , 20:04 Самые смешные мемы недели: Порошенко забыл о путче на Новый год, а Зеленскому – какая разница
      Лія Бонавська 615
      5 января , 19:30 Вероятная война между США и Ираном и резонансное убийство в Каховке – видео недели
      Северин Трач 401
      5 января , 19:30 Быстрого окончания войны не вижу: откровенное интервью с ветераном Остальцевым
      Олена Трибушна 325
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук