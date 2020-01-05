Иран выходит из ядерного соглашения из-за убийства Сулеймани: детали

Из-за убийства своего генерала Касема Сулеймани Иран заявил о выходе из ядерной сделки 2015 года. Это означает, что власть государства больше не планирует придерживаться ни одного из пунктов договора.

С заявлением о выходе государства из договора выступило иранское телевидение, которое цитировало официальную иранскую власть. Об этом сообщает издание AP.

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Сообщение об этом поступило после заявления иранских чиновников о том, что Тегеран рассматривает возможность принять еще более жесткие шаги для ответа США.

Государственное телевидение показало заявление администрации президента Ирана Хасана Рухани о том, что отныне страна не будет соблюдать ограничения на обогащение, количество накопленного обогащенного урана, а также исследования и разработки в ядерной области.

Ядерное соглашение 2015: коротко

Совместный комплексный план действий, так называемое ядерное соглашение 2015 года было подписано в Вене 14 июля. Ее подписантами стали:

Иран;

США;

Россия;

Китай;

Франция;

Великобритания;

Германия;

Евросоюз.

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Соглашение касалось ядерной программы Ирана. Оно предусматривало ряд пунктов:

Большинство иранского обогащенного урана будет вывезено за границу;

Ни один из ядерных объектов в Иране не будет демонтирован;

Завод по обогащению топлива Фордо станет научно-исследовательским центром ядерной физики без мощностей по обогащению урана;

МАГАТЭ получит доступ ко всем ядерным объектам в стране сроком на 20 лет, что позволит организации проследить за тем, чтобы иранская ядерная программа носила исключительно мирный характер;

Санкции США, Евросоюза и Совета безопасности ООН будут сняты после заключения всеобъемлющего соглашения по ядерной программе Ирана, подписание которого запланировано на конец июня. Некоторые ограничительные меры останутся в действии на определенное время, однако затем будут отменены.



Основные объекты ядерной программы Ирана

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