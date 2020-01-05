Коалиция во главе с США временно останавливает военную миссию в Ираке
Международная антитеррористическая коалиция, которую возглавляет США, заявила о том, что временно останавливают военную операцию на территории Ирака.
Вечером, 4 января, несколько ракет выпустили по "зеленой зоне", где расположено американское посольство в Багдаде. Кроме того, от ракетных обстрелов пострадала и военно-воздушная база, где дислоцируются военные США.
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Как заявили в пресс-службе коалиции, это ограничило их возможности проводить тренировки с партнерами и поддерживать их операции против "Исламского государства". В ведомстве подчеркнули, что защита солдат, участвующих в операции против исламистов, является приоритетом. Также отмечается, что коалиция готова продолжить усилия для окончательного разгрома ИГ.
Что такое "Исламское государство"?Непризнанное мусульманское террористическое государство и международная террористическая, милитаристская группа направления салафитский джихадизм. ИГИЛ имеет целью расширение своего влияния на весь земной шар не считаясь с человеческими жертвами. Начиная с 2004, ведущая цель группы – основание исламского суннитского государства. Особенно ИГИЛ стремится установить халифат, исламское государство во главе с халифом, что является преемником пророка Мухаммеда.
Противостояние США и Ирака: основное
- В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили Касема Сулеймани и заместителя председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. В Белом доме этот авиаудар назвали "решительной оборонной акцией". Именно Сулеймани был основной целью, а приказ о его ликвидации лично отдал президент США Дональд Трамп.
- Через несколько часов после сообщений об авиаударе лидеры нескольких иракских военизированных группировок поклялись отомстить Соединенным Штатам. Это увеличивает риск нападений на американские военные базы в Ираке, где сейчас расквартированы примерно 5 тысяч американских военных.
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