Коалиция во главе с США временно останавливает военную миссию в Ираке

Международная антитеррористическая коалиция, которую возглавляет США, заявила о том, что временно останавливают военную операцию на территории Ирака.

Вечером, 4 января, несколько ракет выпустили по "зеленой зоне", где расположено американское посольство в Багдаде. Кроме того, от ракетных обстрелов пострадала и военно-воздушная база, где дислоцируются военные США.

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Как заявили в пресс-службе коалиции, это ограничило их возможности проводить тренировки с партнерами и поддерживать их операции против "Исламского государства". В ведомстве подчеркнули, что защита солдат, участвующих в операции против исламистов, является приоритетом. Также отмечается, что коалиция готова продолжить усилия для окончательного разгрома ИГ.

Что такое "Исламское государство"?Непризнанное мусульманское террористическое государство и международная террористическая, милитаристская группа направления салафитский джихадизм. ИГИЛ имеет целью расширение своего влияния на весь земной шар не считаясь с человеческими жертвами. Начиная с 2004, ведущая цель группы – основание исламского суннитского государства. Особенно ИГИЛ стремится установить халифат, исламское государство во главе с халифом, что является преемником пророка Мухаммеда.

Противостояние США и Ирака: основное

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили Касема Сулеймани и заместителя председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. В Белом доме этот авиаудар назвали "решительной оборонной акцией". Именно Сулеймани был основной целью, а приказ о его ликвидации лично отдал президент США Дональд Трамп.

Через несколько часов после сообщений об авиаударе лидеры нескольких иракских военизированных группировок поклялись отомстить Соединенным Штатам. Это увеличивает риск нападений на американские военные базы в Ираке, где сейчас расквартированы примерно 5 тысяч американских военных.

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