Вбивство Сулеймані: ЗМІ з’ясували, хто підбивав Трампа на такий крок

Одним з головних прихильників операції з ліквідації Сулеймані був держсекретар США Майк Помпео. Цю тему він підіймав раніше, однак тоді не отримав підтримки.

Помпео вперше завів мову про ліквідацію Сулеймані кілька місяців тому, повідомляє Washington Post з посиланням на високопоставлені анонімні джерела.

Що ще з'ясували ЗМІ: Трамп наказав убити Сулеймані всупереч даним розвідки

Видання зазначає, що тоді ні Трамп, ні представники Пентагону не захотіли схвалити таку операцію.

Помпео знову став активно переконувати президента вбити Сулеймані кілька днів тому. Джерела повідомляють, що він обговорював таку можливість з президентом кожен день по кілька разів.

Наказ про ліквідацію Касема Сулеймані особисто віддав президент США Дональд Трамп. У ніч на 3 січня США завдали ракетного удару в Багдаді, яким убили іранського генерала та заступника голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса.

Хто такий Касем Сулеймані? Командувач спецпідрозділів "Аль-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції. В Ірані він був дуже популярний: про нього знімали фільми, писали пісні, йому присвячують нагороди й спортивні досягнення.



Сулеймані також вважають головним архітектором війни в Сирії. Начебто саме він переконав Росію втрутитися в цю війну, що змінило розклад сил всередині країни.​

Якими можуть бути наслідки вбивства Сулеймані?

Лідери кількох іракських воєнізованих угруповань та лідери Ірану пообіцяли помститися Сполученим Штатам. Зауважимо, що на військових базах США в Іраку розташовані до 5 тисяч військових.

США закликають Іран не погрожувати їм. Держсекретар США Майк Помпео наголосив, що у такому разі країна буде відповідати і продовжувати реагувати на агресивні дії з боку Тегерана.

Парламент Іраку 5 січня прийняв резолюцію, яка закликає відновити державну монополію на зброю та припинити присутність будь-яких іноземних військ. Міжнародна антитерористична коаліція, яку очолює США, заявила про те, що тимчасово зупиняють військову операцію в Іраку.

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