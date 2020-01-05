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      Протистояння США та Ірану: Столтенберг скликає позачергове засідання Ради НАТО

      1197 Читать новость на русском
      Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг / www.5.ua

      У понеділок генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг збере позачергове засідання Північноатлантичної ради. Причиною цьому стала ситуація в Іраку.

      Про це повідомив співробітник апарату альянсу в Брюсселі, пише "Інтерфакс-Україна".

      До теми: Коаліція на чолі зі США тимчасово зупиняє військову місію в Іраку

      Як зазначив співрозмовник агентства, Північноатлантична рада розгляне ситуацію у регіоні в понеділок, 6 січня 2020 року.

      Що відомо про ситуацію в Іраку

      • У ніч на 3 січня США завдали ракетного удару в Багдаді, яким убили Касема Сулеймані та заступника голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса. У Білому домі цей авіаудар назвали "рішучою оборонною акцією". Саме Сулеймані був основною ціллю, а наказ про його ліквідацію особисто віддав президент США Дональд Трамп.
      • Через кілька годин після повідомлень про авіаудар лідери кількох іракських воєнізованих угруповань поклялися помститися Сполученим Штатам. Це збільшує ризик нападів на американські військові бази в Іраку, де зараз розквартировано приблизно 5 тисяч американських військових.


      Наслідки падіння ракети на аеропорт / Фото з соцмереж

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      Теги: Вбивство Вбивство Сулеймані Ірак Іран НАТО Єнс Столтенберг Дональд Трамп
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