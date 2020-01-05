Протистояння США та Ірану: Столтенберг скликає позачергове засідання Ради НАТО
У понеділок генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг збере позачергове засідання Північноатлантичної ради. Причиною цьому стала ситуація в Іраку.
Про це повідомив співробітник апарату альянсу в Брюсселі, пише "Інтерфакс-Україна".
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Як зазначив співрозмовник агентства, Північноатлантична рада розгляне ситуацію у регіоні в понеділок, 6 січня 2020 року.
Що відомо про ситуацію в Іраку
- У ніч на 3 січня США завдали ракетного удару в Багдаді, яким убили Касема Сулеймані та заступника голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса. У Білому домі цей авіаудар назвали "рішучою оборонною акцією". Саме Сулеймані був основною ціллю, а наказ про його ліквідацію особисто віддав президент США Дональд Трамп.
- Через кілька годин після повідомлень про авіаудар лідери кількох іракських воєнізованих угруповань поклялися помститися Сполученим Штатам. Це збільшує ризик нападів на американські військові бази в Іраку, де зараз розквартировано приблизно 5 тисяч американських військових.
Наслідки падіння ракети на аеропорт / Фото з соцмереж
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