Протистояння США та Ірану: Столтенберг скликає позачергове засідання Ради НАТО

У понеділок генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг збере позачергове засідання Північноатлантичної ради. Причиною цьому стала ситуація в Іраку.

Про це повідомив співробітник апарату альянсу в Брюсселі, пише "Інтерфакс-Україна".

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Як зазначив співрозмовник агентства, Північноатлантична рада розгляне ситуацію у регіоні в понеділок, 6 січня 2020 року.

Що відомо про ситуацію в Іраку

У ніч на 3 січня США завдали ракетного удару в Багдаді, яким убили Касема Сулеймані та заступника голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса. У Білому домі цей авіаудар назвали "рішучою оборонною акцією". Саме Сулеймані був основною ціллю, а наказ про його ліквідацію особисто віддав президент США Дональд Трамп.

Через кілька годин після повідомлень про авіаудар лідери кількох іракських воєнізованих угруповань поклялися помститися Сполученим Штатам. Це збільшує ризик нападів на американські військові бази в Іраку, де зараз розквартировано приблизно 5 тисяч американських військових.



Наслідки падіння ракети на аеропорт / Фото з соцмереж