Противостояние США и Ирака: Столтенберг созывает внеочередное заседание Совета НАТО
В понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг соберет внеочередное заседание Североатлантического совета. Причиной этому стала ситуация в Ираке.
Об этом сообщил сотрудник аппарата альянса в Брюсселе, пишет "Интерфакс-Украина".
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Как отметил собеседник агентства, Североатлантический совет рассмотрит ситуацию в регионе в понедельником, 6 января 2020 года.
Что известно о ситуации в Ираке
- В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили Касема Сулеймани и заместителя председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. В Белом доме этот авиаудар назвали "решительной оборонной акцией". Именно Сулеймани был основной целью, а приказ о его ликвидации лично отдал президент США Дональд Трамп.
- Через несколько часов после сообщений об авиаударе лидеры нескольких иракских военизированных группировок поклялись отомстить Соединенным Штатам. Это увеличивает риск нападений на американские военные базы в Ираке, где расквартировано примерно 5 тысяч американских военных.
Последствия падения ракеты на аэропорт / Фото из соцсетей
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