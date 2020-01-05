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      Противостояние США и Ирака: Столтенберг созывает внеочередное заседание Совета НАТО

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      Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг / www.5.ua

      В понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг соберет внеочередное заседание Североатлантического совета. Причиной этому стала ситуация в Ираке.

      Об этом сообщил сотрудник аппарата альянса в Брюсселе, пишет "Интерфакс-Украина".

      К теме: Коалиция во главе с США временно останавливает военную миссию в Ираке

      Как отметил собеседник агентства, Североатлантический совет рассмотрит ситуацию в регионе в понедельником, 6 января 2020 года.

      Что известно о ситуации в Ираке

      • В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили Касема Сулеймани и заместителя председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. В Белом доме этот авиаудар назвали "решительной оборонной акцией". Именно Сулеймани был основной целью, а приказ о его ликвидации лично отдал президент США Дональд Трамп.
      • Через несколько часов после сообщений об авиаударе лидеры нескольких иракских военизированных группировок поклялись отомстить Соединенным Штатам. Это увеличивает риск нападений на американские военные базы в Ираке, где расквартировано примерно 5 тысяч американских военных.


      Последствия падения ракеты на аэропорт / Фото из соцсетей

      Готовы работать по любой профессии: какая судьба ждет экс-пленников Кремля
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      2804
      Теги: Убийство Дональд Трамп Йенс Столтенберг НАТО Иран Ирак Убийство Сулеймани
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