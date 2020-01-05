Противостояние США и Ирака: Столтенберг созывает внеочередное заседание Совета НАТО

В понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг соберет внеочередное заседание Североатлантического совета. Причиной этому стала ситуация в Ираке.

Об этом сообщил сотрудник аппарата альянса в Брюсселе, пишет "Интерфакс-Украина".

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Как отметил собеседник агентства, Североатлантический совет рассмотрит ситуацию в регионе в понедельником, 6 января 2020 года.

Что известно о ситуации в Ираке

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили Касема Сулеймани и заместителя председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. В Белом доме этот авиаудар назвали "решительной оборонной акцией". Именно Сулеймани был основной целью, а приказ о его ликвидации лично отдал президент США Дональд Трамп.

Через несколько часов после сообщений об авиаударе лидеры нескольких иракских военизированных группировок поклялись отомстить Соединенным Штатам. Это увеличивает риск нападений на американские военные базы в Ираке, где расквартировано примерно 5 тысяч американских военных.



Последствия падения ракеты на аэропорт / Фото из соцсетей