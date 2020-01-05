18:13
5 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ВБИВСТВО СУЛЕЙМАНІ ПРОТЕСТИ В КАХОВЦІ ПІДСУМКИ 2019 ПОЖЕЖІ В АВСТРАЛІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Вікенд Путіна у компанії брутальних чоловіків. Ментовські ігри
      Вєсті Кремля
      16:43, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Універсальна відмазка Порошенка. Кохання у Верховній Раді
      Вєсті.UA
      13:21, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ВБИВСТВО СУЛЕЙМАНІ ПРОТЕСТИ В КАХОВЦІ ПІДСУМКИ 2019 ПОЖЕЖІ В АВСТРАЛІЇ

      Наслідки вбивства Сулеймані: парламент Іраку проголосував за вислання військ США

      167 Читать новость на русском
      Парламент Іраку проголосував за вислання американських військ із країни / Getty Images

      Парламент Іраку прийняв резолюцію, яка закликає відновити державну монополію на зброю та припинити присутність будь-яких іноземних військ в Іраку.

      Позачергове засідання парламенту відбулось після обстрілу поблизу аеропорту Багдада, під час якого загинув іранський генерал, командувачсилами спецпризначення "Аль-Кудс" Касем Сулеймані. Про це повідомляє "Голос Америки".

      Знайте більше: Трамп наказав убити Сулеймані всупереч даним розвідки, – ЗМІ

      Зокрема, резолюція закликає відкликати прохання про міжнародну допомогу в боротьбі з "Ісламською державою" "у зв'язку із завершенням воєнних операцій в Іраку та досягненням перемоги". Мова про операцію "Непохитна рішучість", яка з 2014 року тривала на території Іраку та Сирії під проводом США.

      Прийняте рішення не є обов'язковим до виконання. Однак до цього заклики про виведення американських військ із Іраку озвучив в прем'єр-міністр Аділь Абдул-Махді, пише Alarabiya.

      Незважаючи на внутрішні та зовнішні труднощі, з якими ми можемо зіткнутися, це залишається кращим для Іраку в принципі і практично,
      – заявив він.

      Таким чином парламент звернеться до уряду з вимогою просити Вашингтон про виведення військ з Іраку.

      Прем’єр назвав Сулеймані "політичним вбивством". Він також зазначив, що місцева влада не видали дозвіл США на проведення операції з ліквідації Сулеймані.

      Що робив Сулеймані в Іраку?

      • За словами Махді, вбитий іранський генерал Касем Сулеймані перебував у Багдаді в ніч із 2 січня з а дорученням Саудівської Аравії. За його словами, вона намагалася запобігти ескалації відносин між США та Іраном.
      • Приводом до цього стали авіаудари американських військ 29 грудня по позиціях іракського воєнізованого угруповання "Катаіб Хезболла", яке США пов'язують з Іраном.
      • Сполучені Штати тоді заявили, що угруповання було причетне  до нападу на американську військову базу в Іраку, внаслідок чого загинув один американський цивільний підрядник.

      У ніч на 3 січня США завдали ракетного удару в Багдаді, яким убили Касема Сулеймані та заступника голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса. У Білому домі цей авіаудар назвали "рішучою оборонною акцією". Саме Сулеймані був основною ціллю, а наказ про його ліквідацію особисто віддав президент США Дональд Трамп.

      Хто такий Касем Сулеймані? Командувач спецпідрозділів "Аль-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції. В Ірані він був дуже популярний: про нього знімали фільми, писали пісні, йому присвячують нагороди й спортивні досягнення.

      Сулеймані також вважають головним архітектором війни в Сирії. Начебто саме він переконав Росію втрутитися в цю війну, що змінило розклад сил всередині країни.​

      Читайте також: Конфлікт США та Ірану: Трамп погрожує вдарити по 52 цілях, Іран просить допомоги в Ердогана

      Перші наслідки

      • Тегеран обіцяє помститися за це Вашингтону і зробить це так, як вважатиме за потрібне. Постпред Ірану в ООН Маджид Тахтім-Раванч заявив, що США здійснили військову акцію проти іранського народу.
      • Міністр закордонних справ Ірану Джавад Зариф назвав операцію США "актом міжнародного тероризму".
      • Духовний лідер Ірану аятола Сеєд Алі Хосейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід очікувати на "жорстоку помсту".
      • США закликають Іран не погрожувати їм. Держсекретар США Майк Помпео наголосив, що у такому разі країна буде відповідати і продовжувати реагувати на агресивні дії з боку Тегерана.
      Dr. Alban, який співав у Криму, пустили до України за сприяння Зеленського: нові деталі
      сьогодні
      8504
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Новини США Вбивство Сулеймані Іран Ірак
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 18:00 На якій підставі були затримані фігуранти справи Шеремета: звернення ветерана до Зеленського
      Леонід Остальцев 90
      сьогодні , 16:00 Кем на самом деле был Сталин
      Віктор Шендерович 1282
      сьогодні , 12:00 Як почати діяти і не нашкодити психічному здоров'ю
      Уляна Супрун 453
      сьогодні , 08:40 Конфлікт США та Ірану: яка небезпека чекає Україну?
      Віталій Портников 2064
      сьогодні , 08:01 Мільярдери України: що треба знати про Ігоря Коломойського
      Світлана Попова 2791
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук