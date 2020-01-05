Наслідки вбивства Сулеймані: парламент Іраку проголосував за вислання військ США

Парламент Іраку прийняв резолюцію, яка закликає відновити державну монополію на зброю та припинити присутність будь-яких іноземних військ в Іраку.

Позачергове засідання парламенту відбулось після обстрілу поблизу аеропорту Багдада, під час якого загинув іранський генерал, командувачсилами спецпризначення "Аль-Кудс" Касем Сулеймані. Про це повідомляє "Голос Америки".

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Зокрема, резолюція закликає відкликати прохання про міжнародну допомогу в боротьбі з "Ісламською державою" "у зв'язку із завершенням воєнних операцій в Іраку та досягненням перемоги". Мова про операцію "Непохитна рішучість", яка з 2014 року тривала на території Іраку та Сирії під проводом США.

Прийняте рішення не є обов'язковим до виконання. Однак до цього заклики про виведення американських військ із Іраку озвучив в прем'єр-міністр Аділь Абдул-Махді, пише Alarabiya.

Незважаючи на внутрішні та зовнішні труднощі, з якими ми можемо зіткнутися, це залишається кращим для Іраку в принципі і практично,

– заявив він.

Таким чином парламент звернеться до уряду з вимогою просити Вашингтон про виведення військ з Іраку.

Прем’єр назвав Сулеймані "політичним вбивством". Він також зазначив, що місцева влада не видали дозвіл США на проведення операції з ліквідації Сулеймані.

Що робив Сулеймані в Іраку?

За словами Махді, вбитий іранський генерал Касем Сулеймані перебував у Багдаді в ніч із 2 січня з а дорученням Саудівської Аравії. За його словами, вона намагалася запобігти ескалації відносин між США та Іраном.

Приводом до цього стали авіаудари американських військ 29 грудня по позиціях іракського воєнізованого угруповання "Катаіб Хезболла", яке США пов'язують з Іраном.

Сполучені Штати тоді заявили, що угруповання було причетне до нападу на американську військову базу в Іраку, внаслідок чого загинув один американський цивільний підрядник.

У ніч на 3 січня США завдали ракетного удару в Багдаді, яким убили Касема Сулеймані та заступника голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса. У Білому домі цей авіаудар назвали "рішучою оборонною акцією". Саме Сулеймані був основною ціллю, а наказ про його ліквідацію особисто віддав президент США Дональд Трамп.

Хто такий Касем Сулеймані? Командувач спецпідрозділів "Аль-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції. В Ірані він був дуже популярний: про нього знімали фільми, писали пісні, йому присвячують нагороди й спортивні досягнення.



Сулеймані також вважають головним архітектором війни в Сирії. Начебто саме він переконав Росію втрутитися в цю війну, що змінило розклад сил всередині країни.​

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