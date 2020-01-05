Наслідки вбивства Сулеймані: парламент Іраку проголосував за вислання військ США
Парламент Іраку прийняв резолюцію, яка закликає відновити державну монополію на зброю та припинити присутність будь-яких іноземних військ в Іраку.
Позачергове засідання парламенту відбулось після обстрілу поблизу аеропорту Багдада, під час якого загинув іранський генерал, командувачсилами спецпризначення "Аль-Кудс" Касем Сулеймані. Про це повідомляє "Голос Америки".
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Зокрема, резолюція закликає відкликати прохання про міжнародну допомогу в боротьбі з "Ісламською державою" "у зв'язку із завершенням воєнних операцій в Іраку та досягненням перемоги". Мова про операцію "Непохитна рішучість", яка з 2014 року тривала на території Іраку та Сирії під проводом США.
Прийняте рішення не є обов'язковим до виконання. Однак до цього заклики про виведення американських військ із Іраку озвучив в прем'єр-міністр Аділь Абдул-Махді, пише Alarabiya.
Незважаючи на внутрішні та зовнішні труднощі, з якими ми можемо зіткнутися, це залишається кращим для Іраку в принципі і практично,
– заявив він.
Таким чином парламент звернеться до уряду з вимогою просити Вашингтон про виведення військ з Іраку.
Прем’єр назвав Сулеймані "політичним вбивством". Він також зазначив, що місцева влада не видали дозвіл США на проведення операції з ліквідації Сулеймані.
Що робив Сулеймані в Іраку?
- За словами Махді, вбитий іранський генерал Касем Сулеймані перебував у Багдаді в ніч із 2 січня з а дорученням Саудівської Аравії. За його словами, вона намагалася запобігти ескалації відносин між США та Іраном.
- Приводом до цього стали авіаудари американських військ 29 грудня по позиціях іракського воєнізованого угруповання "Катаіб Хезболла", яке США пов'язують з Іраном.
- Сполучені Штати тоді заявили, що угруповання було причетне до нападу на американську військову базу в Іраку, внаслідок чого загинув один американський цивільний підрядник.
У ніч на 3 січня США завдали ракетного удару в Багдаді, яким убили Касема Сулеймані та заступника голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса. У Білому домі цей авіаудар назвали "рішучою оборонною акцією". Саме Сулеймані був основною ціллю, а наказ про його ліквідацію особисто віддав президент США Дональд Трамп.
Хто такий Касем Сулеймані? Командувач спецпідрозділів "Аль-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції. В Ірані він був дуже популярний: про нього знімали фільми, писали пісні, йому присвячують нагороди й спортивні досягнення.
Сулеймані також вважають головним архітектором війни в Сирії. Начебто саме він переконав Росію втрутитися в цю війну, що змінило розклад сил всередині країни.
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Перші наслідки
- Тегеран обіцяє помститися за це Вашингтону і зробить це так, як вважатиме за потрібне. Постпред Ірану в ООН Маджид Тахтім-Раванч заявив, що США здійснили військову акцію проти іранського народу.
- Міністр закордонних справ Ірану Джавад Зариф назвав операцію США "актом міжнародного тероризму".
- Духовний лідер Ірану аятола Сеєд Алі Хосейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід очікувати на "жорстоку помсту".
- США закликають Іран не погрожувати їм. Держсекретар США Майк Помпео наголосив, що у такому разі країна буде відповідати і продовжувати реагувати на агресивні дії з боку Тегерана.