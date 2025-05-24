Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

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Чи є зміни щодо захоплення росіянами частини Харківщини

Російські окупанти зараз лише "прощупують" ситуацію на позиціях Сил оборони, але розширювати плацдарм не збираються. Раніше повідомлялося, що Росія стягнула 50 тисяч військових до кордонів Харківської області для можливих штурмових дій. Аналітики припускали, що окупанти можуть витратити на захоплення частини регіону 4 місяці.

Трегубов зазначив, що вздовж кордону Харківської області зловили кілька штурмових груп ворога.

Харківський напрямок він загалом не дуже інтенсивний відносно інших. Якщо там інтенсивність і зростає, то це зростання в межах 2-3 боєзіткнень на добу. Це не сотня, як буває під Покровськом,

– сказав речник ОСУВ "Хортиця".