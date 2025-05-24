Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News. Аналітики припустили причини та наміри відповідних дій російського військового керівництва.

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Чому Росія втягує війська

За даними видання російські сили почали зосереджуватися біля кордону з Харківською областю після витіснення ЗСУ з території Курської області. Аналітики кажуть, що про російський наступ вздовж усієї лінії фронту вже говорять тривалий час, але він ще не відбувся повною мірою.

Припускають, що у Росії є 4 місяці, аби прорвати українську оборону до того, як погода зміниться, а запаси радянських танків, що скорочуються, ймовірно, закінчуватимуться. Українське джерело розповіло, що росіяни збираються по той бік кордону поблизу Харкова на північному сході України.