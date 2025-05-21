Нарощування живої сили ворога біля державних кордонів на Харківщині, може свідчити про підготовку до штурмів. Про це повідомив начальник штабу 13 бригади оперативного призначення "Хартія" Андрія Помагайбуса в ефірі Суспільного, передає 24 Канал.

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Росія готується до нового штурму

За словами Андрія Помагайбуса, противник намагається підтягнути сили ближче до лінії бойового зіткнення та шукатиме можливості для наступу, хоча наразі всі спроби безуспішні. Він наголосив, що українські Сили оборони тримають ситуацію під контролем і готові до відбиття атак.

Накопичення особового складу є ближче до державного кордону, тобто є спроби затягування особового складу, явна підготовка до активних штурмових дій противника. Наші Сили оборони готові до відбиття атак,

– заявив начальник штабу "Хартії".

Як просувається ворог

У коментарі зазначено, що ворог застосовує артилерію, а також дрони для розвідки та ураження, бронетехніки. До того ж окупанти вдаються до тактики відвертання уваги на одному напрямку з паралельним просуванням на іншому.

Особливу загрозу становлять БпЛА на оптоволоконному управлінні. Дальність їхнього польоту може сягати 15 – 30 кілометрів. За словами військового, їх складно виявити й подавити засобами радіоелектронної боротьби. Втім, він запевнив, що механізми протидії таким дронам в українських сил є.

До слова, українські оборонці відбили штурм окупантів у Часовому Яру. Там довгий час тривають вуличні бої. Проте, російська армія зазнає втрат серед особового складу та техніки.