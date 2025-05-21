Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також Костянтинівка у прицілі: ворог просунувся біля Торецька та Часового Яру – огляд і карти ISW
Яка ситуація на фронті
На Харківському напрямку росіяни тричі намагалися прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Вовчанська та в напрямку Строївки.
Ситуація біля Вовчанська: дивіться на карті
На Куп'янському напрямку вчора була атака ворога в районі Нової Кругляківки.
На Лиманському напрямку противник атакував 30 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Копанки, Рідкодуб, Новий Мир, Греківка, Зелена Долина, Ямполівка, Торське.
На Сіверському напрямку агресор здійснив одну спробу пройти вперед в районі Білогорівки.
На Краматорському напрямку ворожі сили 6 разів атакували у районах Часового Яру, Курдюмівки та у бік Предтечиного і Білої Гори.
На Торецькому напрямку військові армії країни-агресорки здійснили 14 атак у районах Дружби, Петрівки та Торецька.
Росіяни атакували на Торецькому напрямку: дивіться на карті
На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 44 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Яблунівка, Новооленівка, Малинівка, Шевченко Перше, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Троїцьке, Котлярівка та Андріївка.
На Новопавлівському напрямку росіяни протягом минулого дня здійснили 33 атаки у районах населених пунктів Вільне Поле, Привільне, Зелене Поле, Костянтинопіль, Багатир, Бурлацьке, Веселе та в бік Одрадного.
На Гуляйпільському напрямку українські підрозділи відбили 2 штурмові дії в районі Високого.
На Оріхівському напрямку окупаційні війська двічі йшли вперед на позиції наших захисників поблизу Новоандріївки та Малих Щербаків.
Одну невдалу спробу просунутись вперед здійснив ворог на Придніпровському напрямку.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
На Курському напрямку минулої доби росіяни завдали 19 авіаударів, скинувши при цьому 40 КАБ, здійснив 261 обстріл, 4 з яких – із РСЗВ. Українські захисники зупинили 13 штурмових дій загарбників.