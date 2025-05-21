Зокрема, російські війська пройшли вперед біля міст Торецьк, Часів Яр та ще на кількох напрямках. Висновки ISW та оновлені карти публікує 24 Канал.

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Огляд ISW ситуації на фронтах в Україні та Росії від 21 травня

Щодо боїв у Курській та Бєлгородській областях Росії – відомо, що вони тривали, але про зміни на лінії зіткнення є лише непідтверджені заяви.

– відомо, що вони тривали, але про зміни на лінії зіткнення є лише непідтверджені заяви. Росіяни просунулися у Сумській області. Геолокаційні відео показали, що вони пройшли в південно-західній частині Локні, що на північний схід від міста Суми, та захопили поля на захід від неї.

області. Геолокаційні відео показали, що вони пройшли в південно-західній частині Локні, що на північний схід від міста Суми, та захопили поля на захід від неї. На півночі Харківської області окупанти також просунулися. Відеозаписи від 20 травня свідчать, що вони пройшли через річку Вовча на північному заході Вовчанська, але неясно, чи утримують вони там позиції.

області окупанти також просунулися. Відеозаписи від 20 травня свідчать, що вони пройшли через річку Вовча на північному заході Вовчанська, але неясно, чи утримують вони там позиції. На Куп'янському напрямку, до Борової та Лиману росіяни наступали, але підтверджених просувань не досягли. На Сіверському напрямку вони теж не просунулися вперед.

росіяни наступали, але підтверджених просувань не досягли. На Сіверському напрямку вони теж не просунулися вперед. Російські війська просунулися в напрямку на Часів Яр. Геолокаційні відеозаписи від 20 травня показують, що вони пройшли на північ від Калинівки, що на північ від міста.

Так змінилася лінія фронту в Україні та Росії за 20 травня / Карти ISW

Так само росіяни просунулися на Торецькому напрямку. Відеозаписи від 20 травня свідчать, що російські війська незначно пройшли на північ від Торецька .

. Інші відео, від 19 травня, свідчать, що окупанти пройшли у західному Торецьку та на схід від Нової Полтавки, що на захід від міста, вздовж траси Т-0504 Покровськ – Костянтинівка . Зауважмо, що якраз це місто у прицілі росіян із цього напрямку, а також від Часового Яру.

. Зауважмо, що якраз це місто у прицілі росіян із цього напрямку, а також від Часового Яру. Наступальні операції російських військ на Покровському напрямку не призвели до підтвердженого прогресу. На Новопавлівському та Курахівському напрямках просувань також не зафіксовано, як і біля Великої Новосілки.

напрямку не призвели до підтвердженого прогресу. На Новопавлівському та Курахівському напрямках просувань також не зафіксовано, як і біля Великої Новосілки. А проте російські війська просунулися на Запорізькому напрямку. Геолокаційні відеозаписи від 19 травня показують, що вони пройшли на південний захід від Білогір'я, що на південний схід від Оріхова. На Херсонському напрямку поруч змін не було.

Підсумовуючи, ISW зазначив, що російські війська просунулися в Сумській та Харківській областях, а ще поблизу міст Часів Яр та Торецьк і на Запорізькому напрямку.